Insólito: ChatGPT destapó una ola de rituales satánicos ocultos en el Reino Unido

Un crimen que existe, aunque cueste creerlo

El abuso ritual —vinculado en muchos casos al satanismo, el fascismo o creencias esotéricas— involucra violencia sexual, maltrato y prácticas rituales usadas para controlar a las víctimas, en su mayoría niños.

Richard Fewkes, director del Programa Hydrant de protección infantil, advirtió que el carácter "fantástico" de los relatos generó durante años una brecha enorme en la justicia.

image

La investigadora Dr. Elly Hanson lo dijo sin rodeos: las víctimas crecen en "regímenes de crueldad" dentro de familias británicas blancas y, muchas veces, privilegiadas. Nada que ver con los estereotipos habituales.

El Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC) ya lanzó un grupo de trabajo especializado. La señal es clara: esto existe, y el sistema recién empieza a tomarlo en serio.

