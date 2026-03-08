Algo inesperado está pasando en el Reino Unido: cada vez más sobrevivientes de rituales satánicos usan ChatGPT como terapeuta, y eso disparó una ola de denuncias que las autoridades no vieron venir. De terror, pero totalmente real.
Insólito: ChatGPT destapó una ola de rituales satánicos ocultos en el Reino Unido
Expertos advierten que la inteligencia artificial disparó los reportes de un crimen que durante décadas quedó en las sombras. ChatGPT modo satánico.
¿Rituales satánicos en ChatGPT? De película, pero real
Gabrielle Shaw, directora ejecutiva de Napac —la Asociación Nacional de Personas Abusadas en la Infancia— confirmó que desde hace 18 meses reciben un volumen creciente de llamadas de personas que llegaron al servicio porque el propio bot de OpenAI les recomendó pedir ayuda.
"Nos contactan diciendo: 'me lo recomendó ChatGPT'", explicó Shaw. "La gente usa la IA como forma de terapia. Si es una puerta de entrada al apoyo, tiene que ser algo positivo."
El dato es contundente: de 36.700 llamadas registradas en nueve años, más de 1.300 mencionaron abuso ritual organizado.
Un crimen que existe, aunque cueste creerlo
El abuso ritual —vinculado en muchos casos al satanismo, el fascismo o creencias esotéricas— involucra violencia sexual, maltrato y prácticas rituales usadas para controlar a las víctimas, en su mayoría niños.
Richard Fewkes, director del Programa Hydrant de protección infantil, advirtió que el carácter "fantástico" de los relatos generó durante años una brecha enorme en la justicia.
La investigadora Dr. Elly Hanson lo dijo sin rodeos: las víctimas crecen en "regímenes de crueldad" dentro de familias británicas blancas y, muchas veces, privilegiadas. Nada que ver con los estereotipos habituales.
El Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC) ya lanzó un grupo de trabajo especializado. La señal es clara: esto existe, y el sistema recién empieza a tomarlo en serio.
