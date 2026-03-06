Cuidar a las mascotas en tiempos de crisis: Un plan de salud que también ayuda a la economía familiar

CUIDARALASMASCOTASENTIEMPOSDECRISISUNPLANDESALUDQUETAMBIENAYUDAALAECONOMIAFAMILIARFOTO4 La misión de cuidar a las mascotas en tiempos de crisis derivó a que se ponga en marcha un plan de salud que ayuda a la economía familiar.

Ventajas para el bolsillo y el bienestar:

. Costo fijo en el presupuesto: contar con mayor previsibilidad respecto del gasto mensual.

. Ahorro estructural: los planes preventivos permiten reducir costos directos en medicina y servicios.

. Longevidad: los cuidados adecuados pueden extender la vida de las mascotas entre un 20% y un 30%.

. Adaptabilidad: en muchos casos, existen planes diseñados específicamente para cada etapa (cachorro, adulto o senior), optimizando el gasto según la necesidad real.

. Tecnología 24/7: cobertura de urgencias y videollamadas que ahorran tiempo y traslados innecesarios.

Acerca de Vetify

Vetify es el plan de salud para mascotas de Iké Argentina. Su propósito es promover el cuidado integral y preventivo de perros y gatos, mejorando su calidad de vida y brindando previsibilidad a sus familias. Con cobertura nacional, asistencia veterinaria 24/7 y una experiencia digital simple, Vetify ofrece planes flexibles que acompañan cada etapa de vida y brindan respaldo económico y emocional frente a imprevistos.

Más notas de Urgente24

Verisure apela a la tecnología para el cuidado de los adultos mayores y preservar su privacidad

Qué pasará ahora con la Ley de Glaciares: "Las leyes también se dan vuelta"

Estas tortugas de Galápagos se habían extinguido y la ciencia hizo que volvieran

Bariloche eleva la temperatura del deporte y abre el Mundial de Motocross

Vacaciones con equipos alineados: Cuando el dueño se va...

Verano 2026: aumentaron más del 25% las asistencias viales en el inicio de las vacaciones