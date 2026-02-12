Verano 2026: aumentaron más del 25% las asistencias viales en el inicio de las vacaciones

En estos centros urbanos y corredores de acceso se registran los mayores volúmenes de circulación durante el inicio de las vacaciones, lo que incrementa la probabilidad de incidentes, sobre todo en horarios pico y fines de semana.

VERANO2026AUMENTARONMASDEL26PORCIENTOLASASISTENCIASVIALESENELINICIODELASVACACIONESFOTO3 Iké Argentina emitió un informe en el que reveló que las asistencias viales aumentaron más del 25% durante el inicio de las vacaciones de verano 2026.

Recomendaciones para viajar de forma segura

Especialistas en seguridad vial advierten que la mayoría de los siniestros son evitables y están asociados a conductas de riesgo como el exceso de velocidad, las distracciones al volante y la falta de descanso previo a los viajes. También sugieren ciertas medidas a tener en cuenta para el correcto funcionamiento del automóvil:

. Revisar la presión y el estado de los neumáticos antes de viajar: es importante que se verifiquen no sólo la presión de los neumáticos sino también su desgaste.

. Comprobar el estado de la batería. Especialmente antes de un viaje largo, se recomienda verificar que la batería esté en buen estado y no cerca del final de su vida útil, ya que es una de las causas más comunes de pedidos de auxilio en ruta.

. Controlar el sistema de frenos y el líquido refrigerante. Un fallo en los frenos o en el sistema de enfriamiento puede ser extremadamente peligroso, sobre todo en rutas de montaña o zonas con alto tránsito.

Paralelamente, ante el aumento en los pedidos de auxilio mecánico durante la temporada, es necesario reforzar las acciones frente al volante. Jorge D’Urbano, Director General de Iké, reflexiona sobre una serie de consejos a tener en cuenta, ante un imprevisto mecánico durante un viaje en ruta. “Estar preparado, no sólo ayuda a tener una respuesta más efectiva en una emergencia, sino que también demuestra la importancia de asumir un rol proactivo para nuestra seguridad y la de los demás”, destaca. “Gracias a la pre-programación y a las medidas tomadas en las principales rutas siempre estuvimos por debajo de los 90 minutos de llegada”, asegura, marcando un detalle sustancial a la hora de contar con una respuesta rápida que no sólo mejore la solución, sino la experiencia del usuario. Entre las recomendaciones más destacadas, D´Urbano indica las siguientes:

. Evitar frenadas bruscas: si se identifica que algo va mal con el vehículo, reducir la velocidad gradualmente.

. Activar las luces de emergencia: esto alertará a los demás conductores de que el vehículo tiene un problema.

. Detenerse en el carril de la derecha o en la banquina: si es posible, mover el vehículo fuera de la vía para evitar bloquear el tráfico.

. Colocar dispositivos de seguridad para advertir el riesgo a los usuarios de la vía: descender del vehículo con precaución, colocar los triángulos de seguridad antes y después de la posición del auto, a una distancia del vehículo no menor de 50 metros y no mayor de 150 metros, en el mismo sentido de circulación del vehículo inmovilizado.

. Contactar al centro de atención de la vía o asistencia mecánica: llamar al número de emergencia de tu servicio de asistencia.

. Nunca perder de vista los vehículos que circulan: asegurarse de estar siempre consciente de los vehículos que se aproximan para evitar accidentes.

El período de vacaciones es uno de los más críticos del año en materia de siniestros viales. La prevención, la responsabilidad individual y el respeto por las normas continúan siendo las herramientas fundamentales para reducir incidentes y proteger vidas en las rutas argentinas.

