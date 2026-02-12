La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, publicó un insólito video en modo spot electoral, mostrando su actividad en el Senado ayer (11/02), durante la jornada que culminó con la media sanción a la reforma laboral. ¿Está en campaña? ¿A quién está dirigido?
Insólito video autobombo de Patricia Bullrich: "Sígannos"
¿Patricia Bullrich está en campaña? Incomprensible video en modo 'spot electoral' mostrando su actividad en el Senado durante la sesión por la reforma laboral.
Resulta un tanto incomprensible utilizar recursos (¿públicos?) para elaborar un material audiovisual a sólo fin de mostrar, superficialmente, una tarea que no debería ser noticia en sí misma. Ni siquiera se escucha el discurso de Patricia Bullrich en la sesión, dado que el video está musicalizado.
Es sabido que el Gobierno utiliza mucho el marketing y las redes sociales, pero a veces, como en este caso, parece una exageración.
El video de la ex ministra de Seguridad generó muchísimas críticas. Algunos usuarios de X aprovecharon para cuestionar la reforma laboral; otros le espetaron que "hace 40 años trabaja para el Estado" y algunos preguntaron si se usó dinero público para el video promocional. Tampoco queda claro qué se está promocionando...
También fue blanco de chicanas lo que escribió Patricia Bullrich para acompañar el spot: "Si quieren una Argentina grande, sígannos. Nosotros vamos a fondo". Le comentaron que le faltó el "no los vamos a defraudar", slogan electoral de Carlos Menem...
El video tiene más de mil comentarios, mayormente críticas. Algunos ejemplos:
