Tensión en Diputados: El PRO desafía a Patricia Bullrich e insistirá con modificar la Reforma Laboral

La postura del PRO

Desde el PRO sostienen que esa modificación restringe la libertad del trabajador para elegir cómo administrar su salario. Ritondo argumentó que el sueldo pertenece a quien lo percibe y que el Estado no debería limitar las alternativas tecnológicas disponibles.

El planteo también marca una diferencia interna dentro del espacio oficialista ampliado. Mientras la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, había advertido que no aceptarían cambios en Diputados, el PRO dejó en claro que impulsará modificaciones en la Cámara baja.

La disputa de fondo: bancos y fintech

Más allá del cruce político, el debate expone una puja económica relevante. El mercado de cuentas sueldo involucra a millones de trabajadores formales y representa una fuente estratégica de fondeo para el sistema financiero.

Las entidades bancarias defendieron la exclusividad de las cuentas sueldo bajo el argumento de mayor seguridad y trazabilidad. En cambio, el ecosistema fintech plantea que las billeteras digitales están reguladas por el Banco Central y que permitir su participación ampliaría la competencia y modernizaría el sistema.

La discusión no es menor: habilitar billeteras virtuales implicaría abrir un segmento hasta ahora reservado a los bancos tradicionales.

El cronograma legislativo

Desde el oficialismo, el presidente de la Comisión de Trabajo de Diputados, Lisandro Almirón, adelantó que la intención es firmar dictamen en los próximos días y llevar el proyecto al recinto antes del 1° de marzo.

Para cumplir con ese objetivo, la Casa Rosada analiza extender el período de sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, de modo de respetar los plazos reglamentarios de la Cámara.

La definición final dependerá de las negociaciones entre el presidente del cuerpo, Martín Menem, y el titular del bloque oficialista.

Reforma Laboral en su tramo final

Mientras el oficialismo destaca que la reforma moderniza una legislación laboral vigente desde 1974, el debate sobre el pago de salarios demuestra que aún quedan puntos sensibles por resolver.

Lo que parecía una aprobación encaminada podría transformarse en una nueva negociación política. El PRO ya dejó claro que no acompañará el texto tal como salió del Senado si no se restituye la posibilidad de cobrar sueldos en billeteras virtuales.

La reforma laboral, así, vuelve a abrir una discusión que combina principios ideológicos, intereses económicos y el pulso interno del oficialismo en el Congreso.

