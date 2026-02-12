Con la media sanción ya otorgada por el Senado, la reforma laboral entra en una etapa decisiva en la Cámara de Diputados. Pero lejos de un trámite automático, el proyecto enfrenta un nuevo foco de tensión: el PRO anticipó que intentará modificar uno de los artículos clave para volver a habilitar el pago de salarios a través de billeteras virtuales.
NUEVO CHOQUE
Tensión en Diputados: El PRO desafía a Patricia Bullrich e insistirá con modificar la Reforma Laboral
Se viene un nuevo choque entre los diputados del PRO y los de la Libertad Avanza. Cristian Ritondo avisó que van a pedir modificaciones a la Reforma Laboral.
El planteo lo encabezó el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, quien confirmó que su bancada insistirá con reincorporar esa posibilidad al texto. Por su parte, la senadora Patricia Bullrich, ya avisó que el proyecto del Senado quedará como está, y advirtió a los legisladores respecto de no entorpecer su aprobación.
El punto en disputa que divide a los Diputados
El eje del desacuerdo es el artículo 35 del proyecto. En su versión original, la iniciativa contemplaba que los trabajadores pudieran cobrar sus remuneraciones no solo en cuentas bancarias tradicionales, sino también en Proveedores de Servicios de Pago (PSP), es decir, billeteras virtuales reguladas por el Banco Central de la República Argentina.
Sin embargo, durante la negociación en el Senado, esa referencia fue eliminada tras objeciones de cámaras bancarias que alertaron sobre eventuales riesgos regulatorios y sistémicos.
El texto aprobado dejó vigente el esquema actual: los sueldos deben acreditarse en cuentas bancarias formalmente habilitadas.
La postura del PRO
Desde el PRO sostienen que esa modificación restringe la libertad del trabajador para elegir cómo administrar su salario. Ritondo argumentó que el sueldo pertenece a quien lo percibe y que el Estado no debería limitar las alternativas tecnológicas disponibles.
El planteo también marca una diferencia interna dentro del espacio oficialista ampliado. Mientras la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, había advertido que no aceptarían cambios en Diputados, el PRO dejó en claro que impulsará modificaciones en la Cámara baja.
La disputa de fondo: bancos y fintech
Más allá del cruce político, el debate expone una puja económica relevante. El mercado de cuentas sueldo involucra a millones de trabajadores formales y representa una fuente estratégica de fondeo para el sistema financiero.
Las entidades bancarias defendieron la exclusividad de las cuentas sueldo bajo el argumento de mayor seguridad y trazabilidad. En cambio, el ecosistema fintech plantea que las billeteras digitales están reguladas por el Banco Central y que permitir su participación ampliaría la competencia y modernizaría el sistema.
La discusión no es menor: habilitar billeteras virtuales implicaría abrir un segmento hasta ahora reservado a los bancos tradicionales.
El cronograma legislativo
Desde el oficialismo, el presidente de la Comisión de Trabajo de Diputados, Lisandro Almirón, adelantó que la intención es firmar dictamen en los próximos días y llevar el proyecto al recinto antes del 1° de marzo.
Para cumplir con ese objetivo, la Casa Rosada analiza extender el período de sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, de modo de respetar los plazos reglamentarios de la Cámara.
La definición final dependerá de las negociaciones entre el presidente del cuerpo, Martín Menem, y el titular del bloque oficialista.
Reforma Laboral en su tramo final
Mientras el oficialismo destaca que la reforma moderniza una legislación laboral vigente desde 1974, el debate sobre el pago de salarios demuestra que aún quedan puntos sensibles por resolver.
Lo que parecía una aprobación encaminada podría transformarse en una nueva negociación política. El PRO ya dejó claro que no acompañará el texto tal como salió del Senado si no se restituye la posibilidad de cobrar sueldos en billeteras virtuales.
La reforma laboral, así, vuelve a abrir una discusión que combina principios ideológicos, intereses económicos y el pulso interno del oficialismo en el Congreso.
