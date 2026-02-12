Combustible para cohetes a partir de agua: Redefiniendo la exploración espacial

Su plan es tan concreto como arriesgado: lanzar un satélite este año 2026 y probar, en condiciones reales, un sistema de propulsión que usa agua como único combustible.

La lógica detrás de esto es que, a diferencia del metano líquido o del xenón, el agua es estable, fácil de almacenar, no explota, no necesita temperaturas extremas y no presenta grandes riesgos operativos.

Traducido sería: menos complejidad técnica, menos costos y menos margen de error.

El sistema combina 2 tecnologías.

Por un lado, la electrólisis, que separa el agua en hidrógeno y oxígeno para generar combustión.

Por otro, un propulsor eléctrico que convierte el oxígeno en plasma y lo expulsa para generar empuje.

Así, el satélite puede moverse rápido cuando lo necesita o desplazarse durante largos períodos con altísima eficiencia.

China cohete P.jpg

¿Por qué esto importa más de lo que parece?

No se trata solo de llegar a Marte o volver a la Luna. Hoy, el espacio es un tablero estratégico donde se juegan intereses comerciales, científicos y militares.

La capacidad de maniobrar satélites, evitar colisiones, reposicionarse o extender la vida útil de una misión se volvió un diferencial clave.

En ese contexto, un combustible más simple y accesible podría cambiar las reglas del juego. No solo permitiría misiones más largas y baratas sino que daría mayor autonomía operativa en un escenario orbital cada vez más congestionado.

En otras palabras: no es solo una innovación técnica. Es una ventaja competitiva.

La ambición de General Galactic va mucho más allá de este primer lanzamiento. Su visión de largo plazo es construir una red de reabastecimiento espacial: estaciones capaces de producir combustible a partir del agua disponible en la Luna, Marte o asteroides.

Dicho de otra manera, una especie de YPF interplanetaria.

Puede sonar exagerado, pero es justamente ese tipo de ideas las que empujan los límites de la industria. Primero llegan los prototipos, después los casos de uso, más tarde los estándares y finalmente, los nuevos modelos de negocio.

Innovar con poco, apostar en grande

Con apenas US$ 10 millones en capital de riesgo, una cifra modesta para el sector aeroespacial, la startup logró avanzar más rápido que muchos gigantes.

Modelado computacional, simulaciones físicas, desarrollo ágil y una lógica muy startup aplicada a un problema histórico.

Tal vez ahí esté la clave: ingeniería práctica. Menos promesas grandilocuentes y más pruebas concretas.

Si el experimento funciona, el agua podría dejar de ser solo un recurso vital para convertirse también en el combustible que nos permita ir más lejos. Y quizás, en ese gesto tan simple, esté el próximo gran salto de la exploración espacial.

----------------------------

