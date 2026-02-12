¿Y si el combustible para viajar por el espacio fuera, simplemente, agua? La idea suena a broma interna entre ingenieros, o bien a argumento de film de ciencia ficción de bajo presupuesto.
HIPÓTESIS EN ANÁLISIS
Combustible para cohetes a partir de agua: Redefiniendo la exploración espacial
¿Y si el combustible para cohetes que impulsan hacia el espacio exterior fuera, simplemente, agua? La ciencia está trabajando a full.
Sin embargo, no. Hay una startup que está apostando en serio a fabricar combustible para cohetes a partir de agua. Y no, no es una excentricidad: detrás hay un desarrolló científico, con simulaciones, pruebas de laboratorio y una convicción bastante simple: si el agua está en casi todos lados, ¿por qué no usarla?
Durante décadas, la exploración espacial giró alrededor de la misma promesa: encontrar hielo fuera de la Tierra, descomponerlo en hidrógeno y oxígeno para usarlo en viajes más lejanos.
- La NASA lo imaginó,
- Elon Musk lo repitió,
- los científicos lo modelaron.
Pero nadie lo había llevado, todavía, al terreno de lo posible. Hasta ahora.
De una hipótesis ambiciosa a un experimento real
General Galactic es una startup fundada por 2 ingenieros veinteañeros que pasaron por SpaceX y otros proyectos de alto vuelo.
Su plan es tan concreto como arriesgado: lanzar un satélite este año 2026 y probar, en condiciones reales, un sistema de propulsión que usa agua como único combustible.
La lógica detrás de esto es que, a diferencia del metano líquido o del xenón, el agua es estable, fácil de almacenar, no explota, no necesita temperaturas extremas y no presenta grandes riesgos operativos.
Traducido sería: menos complejidad técnica, menos costos y menos margen de error.
El sistema combina 2 tecnologías.
Por un lado, la electrólisis, que separa el agua en hidrógeno y oxígeno para generar combustión.
Por otro, un propulsor eléctrico que convierte el oxígeno en plasma y lo expulsa para generar empuje.
Así, el satélite puede moverse rápido cuando lo necesita o desplazarse durante largos períodos con altísima eficiencia.
¿Por qué esto importa más de lo que parece?
No se trata solo de llegar a Marte o volver a la Luna. Hoy, el espacio es un tablero estratégico donde se juegan intereses comerciales, científicos y militares.
La capacidad de maniobrar satélites, evitar colisiones, reposicionarse o extender la vida útil de una misión se volvió un diferencial clave.
En ese contexto, un combustible más simple y accesible podría cambiar las reglas del juego. No solo permitiría misiones más largas y baratas sino que daría mayor autonomía operativa en un escenario orbital cada vez más congestionado.
En otras palabras: no es solo una innovación técnica. Es una ventaja competitiva.
La ambición de General Galactic va mucho más allá de este primer lanzamiento. Su visión de largo plazo es construir una red de reabastecimiento espacial: estaciones capaces de producir combustible a partir del agua disponible en la Luna, Marte o asteroides.
Dicho de otra manera, una especie de YPF interplanetaria.
Puede sonar exagerado, pero es justamente ese tipo de ideas las que empujan los límites de la industria. Primero llegan los prototipos, después los casos de uso, más tarde los estándares y finalmente, los nuevos modelos de negocio.
Innovar con poco, apostar en grande
Con apenas US$ 10 millones en capital de riesgo, una cifra modesta para el sector aeroespacial, la startup logró avanzar más rápido que muchos gigantes.
Modelado computacional, simulaciones físicas, desarrollo ágil y una lógica muy startup aplicada a un problema histórico.
Tal vez ahí esté la clave: ingeniería práctica. Menos promesas grandilocuentes y más pruebas concretas.
Si el experimento funciona, el agua podría dejar de ser solo un recurso vital para convertirse también en el combustible que nos permita ir más lejos. Y quizás, en ese gesto tan simple, esté el próximo gran salto de la exploración espacial.
