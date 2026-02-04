La nueva 'locura' de Elon Musk siempre en la polémica: De SpaceX a excavar todo el planeta

Nashville es su próxima meta. Obvio que hay dudas. Todo lo que ha emprendido Elon Musk siempre provocó incertidumbres aún cuando hoy sea el millonario N°1 del mundo porque despejó incertidumbres, más allá de los errores cometidos.

Embed Big day in Nashville!



- 1st Cutterhead spin of Prufrock-MB1

- Welcomed the Tennessee Mine Rescue Association, who delivered an emergency response trailer and scheduled drills

- Published the Dec 1 Music City Loop blog post, which includes an updated map https://t.co/WtZPIM9PQs pic.twitter.com/RKIszA6oIh — The Boring Company (@boringcompany) December 2, 2025

Nashville

Kiel Porter y Ted Mann en Bloomberg:

"Después de años de publicidad y promesas de eliminar el flagelo del tráfico (pero con solo una atracción turística en Las Vegas para mostrarlo), la startup de túneles de Elon Musk dice que está lista para comenzar a cavar su 1er. corredor de tránsito completo debajo de Nashville.

Hay un problema: los funcionarios municipales, así como las personas con más experiencia en la construcción de túneles, piensan que es una muy mala idea.

"Si sucede", dijo el alcalde de Nashville, Freddie O'Connell, en una entrevista, "el escenario ideal sería: prácticamente inofensivo, nadie muere".

The Boring Co. ha excavado un pozo de lanzamiento y ensamblado una máquina para comenzar a perforar 2 túneles de aproximadamente 16 kilómetros que se extienden desde un punto cercano al Capitolio de Tennessee hasta el aeropuerto.

El 'Circuito de la Ciudad de la Música' contará con una flota de Tesla, con chofer, que transportará a miles de personas por hora entre el centro y el aeropuerto, descongestionando las carreteras.

The Boring afirma que el sistema será seguro y funcionará con los permisos estatales y municipales necesarios.

La compañía afirma que el proyecto se financiará íntegramente con fondos propios y no requerirá ningún aporte de los contribuyentes.

En documentos proporcionados a las autoridades de Nashville, The Boring afirma que invertirá "unos cientos de millones de dólares" para construir una red subterránea fluida y expandible.

Embed - Elon Musk’s Boring Company is Transforming Dubai!

Desconfianza a superar

Estas afirmaciones desconciertan a quienes trabajan en el sector de la construcción de túneles, especialmente debido al terreno que Boring tendrá que sortear: el complejo lecho de roca caliza del centro de Tennessee, propenso a socavones.

Los riesgos de la construcción van desde el derrumbe del terreno bajo una carretera estatal muy transitada, hasta la interrupción de las conexiones de servicios públicos y la inundación del túnel con agua subterránea.

La logística operativa es igualmente difícil de imaginar: para atender a 1.000 viajeros por hora, el límite inferior de la estimación de Boring, se necesitaría que un automóvil con un pasajero partiera cada 3,6 segundos.

The Boring afirma que circularán a una velocidad promedio de 96 kilómetros por hora en una ruta que parece incluir una curva de 90°. La empresa no ha especificado cuánto costarán los viajes ni cuánto tardarán en recuperar sus gastos.

Sin embargo, el Estado se muestra optimista respecto a la idea.

"Esta asociación representa el tipo de enfoque con visión de futuro y fiscalmente responsable que definirá el futuro del transporte en Tennessee", dijo el gobernador Bill Lee, republicano, en una declaración anunciando el proyecto.

"Es simplemente un proyecto improvisado y hay un 99 % de posibilidades de que acabe en serios problemas y en un gran desastre para la ciudad", dijo Lok Home,presidente del fabricante de máquinas para túneles The Robbins Co., que ha trabajado en el negocio durante décadas y ha ayudado a construir cientos de túneles.

Muchos funcionarios de Nashville comparten estas dudas. Durante meses, la ciudad ha presionado a The Boring para obtener detalles sobre su capacidad técnica, así como información básica sobre el funcionamiento del sistema en emergencias como incendios e inundaciones. Las respuestas, según muchos funcionarios, han sido inadecuadas. (…)

El enfoque, afirman, refleja la tendencia de las empresas de Musk a ignorar las advertencias de seguridad con tal de ir rápido.

(...) Pero The Boring tiene una ventaja para impulsar el proyecto: la división partidaria estadounidense, como se ve en la propia Nashville, una ciudad dominada por demócratas como O'Connell en un estado donde gobiernan los republicanos. (…) los vínculos de Musk con el movimiento MAGA se han considerado una ventaja en las relaciones de Boring con Lee y el estado.

Embed - Inside the Boring Company's Las Vegas Loop

(…) En Nashville, los registros públicos muestran que funcionarios estatales, incluidos Lee, el ejecutivo de Boring Jim Fitzgerald y Baris Akis, un socio e inversor de Musk, celebraron una reunión sobre la idea en junio de 2025. Los funcionarios parecían ansiosos por gestionar cómo se presentaba el proyecto al público.

“Es importante que controlemos la narrativa sobre este proyecto extremadamente complejo, emocionante y quizás (para algunos) controvertido”, escribieron funcionarios estatales en un memorando preparado para la reunión. “Esta es una gran inversión privada en Tennessee, pero debe ser contada con cautela”.

La ciudad poco puede hacer para impedir que el proyecto se ponga en marcha mientras cuente con el apoyo del estado. La administración de Lee está permitiendo que The Boring utilice un estacionamiento estatal como plataforma para el lanzamiento de su tuneladora. La ruta al aeropuerto discurre casi en su totalidad por carreteras estatales, lo que reduce la necesidad de servidumbres de paso de propietarios privados o de la ciudad.

(…) La oficina de Lee afirmó que el proyecto no tendrá ningún costo para los contribuyentes y cuenta con un amplio apoyo de los líderes estatales, municipales y del sector gracias a su capacidad para modernizar la experiencia de viaje en el centro. Una portavoz señaló que Nashville cuenta con uno de los aeropuertos de más rápido crecimiento del país.

El proyecto

En una aparición en X Spaces en diciembre 2025, el presidente de The Boring, Steve Davis, desestimó la amenaza de los socavones, afirmando que la piedra caliza de Nashville es una roca extremadamente dura y señalando que Boring utilizará tecnología para monitorear cualquier peligro. Él añadió que la compañía ha realizado entre 17 y 18 sondeos de muestra y que también ha analizado datos geológicos de proyectos anteriores.

Home afirmó que la descripción de Davis sobre las propiedades de la piedra caliza y el desafío de excavar túneles en rocas de dureza variable estaba alejada de la realidad. Las afirmaciones públicas de Boring sobre el funcionamiento de las tuneladoras en condiciones como las de Nashville son "definitivamente falsas", afirmó.

Los expertos en geología señalan que el lecho rocoso en la zona del proyecto —incluyendo secciones de piedra caliza conocidas como el Domo de Nashville— incluye segmentos que han sufrido una intensa erosión durante milenios. Un proyecto de túnel como el propuesto por The Boring probablemente se enfrentará a condiciones de "cara mixta": combinaciones técnicamente difíciles de suelo y roca que aumentan la probabilidad de derrumbes e incursiones de aguas subterráneas que podrían poner en peligro el proyecto.

Sin embargo, republicanos como Courtney Johnston, una de las pocas concejalas políticamente conservadoras del Consejo Metropolitano de Nashville, están totalmente de acuerdo. Mencionó el Vegas Loop, de Boring: una red de túneles que conecta el centro de convenciones de la ciudad con varios hoteles cercanos, con Teslas que transportan a los visitantes bajo tierra. La compañía afirma que ha sido un éxito y tiene planes para expandir el sistema.

"Basándome en lo que he aprendido de ellos, y he visto lo que han hecho en Las Vegas, tengo un alto nivel de fe en que pueden lograrlo", dijo en una entrevista.

(...) La llegada de Boring a Nashville demuestra la fuerza de la reputación de Musk como innovador tecnológico. También pone de relieve el escepticismo de algunos funcionarios, que han visto a la empresa del túnel hacer promesas ostentosas que nunca cumple.

Embed TBC and @rta_dubai have signed a contract to construct Dubai Loop.



TBC would like to thank The Crown Prince of Dubai @HamdanMohammed and His Excellency Mattar Al Tayer and his team. The pilot system with 6.4 km of tunnel and 4 stations will begin construction in late 2026.… pic.twitter.com/Ot7DKWyy4B — The Boring Company (@boringcompany) February 3, 2026

Y también Tesla

Musk ha propuesto una red subterránea de alta velocidad con coches sobre patines eléctricos que se extendería desde el Loop de Chicago hasta el Aeropuerto Internacional O'Hare; un 'hyperloop' desde WashingtonDC a Nueva York, para el cual afirmó tener "aprobación verbal del gobierno"; y un túnel para eliminar el tráfico hacia el Dodger Stadium de Los Ángeles, entre otras propuestas. Ninguna se construyó. Aparte de su transporte de pasajeros en Las Vegas, Boring no ha construido nada que el público pueda usar actualmente.

En Nashville, los funcionarios municipales que apoyaron la propuesta inicialmente se centraron en un referéndum sobre transporte público que ya estaba en marcha. Pero el estado mantuvo los planes en secreto.

En diciembre, Boring publicó un análisis ambiental que concluyó que los impactos geológicos no serían significativos a lo largo de la ruta propuesta. El autor, Davey Resource Group, también señaló que el análisis se basó en datos proporcionados por Boring. Si perforaciones exploratorias adicionales revelaran condiciones subterráneas más complejas, "las recomendaciones y opiniones aquí presentadas podrían cambiar", según el análisis.

Durante su participación en Spaces, Davis explicó que los túneles estarán monitoreados por cámaras en un centro de vigilancia con personal disponible las 24 horas y contarán con sistemas de extinción de incendios y ventilación. Los túneles contarán con salidas de emergencia a intervalos regulares, de acuerdo con los códigos de construcción.

También se le ha preguntado a Davis cómo Boring manejaría un incendio de vehículo en un túnel que es demasiado estrecho para que quepa un camión de bomberos o una ambulancia.

“De hecho, tenemos vehículos disponibles”, dijo Davis. “Los llamamos buggies, pero son mucho más sofisticados: son vehículos de respuesta a emergencias equipados con equipo que también permite a los bomberos entrar en los túneles”.

En los foros comunitarios, Boring a menudo hace referencia a visiones cada vez más elaboradas del sistema que, según dice, podría transformar Nashville e incluso conectarlo con Memphis y otras ciudades de la región.

En X, Davis sugirió que los estacionamientos subterráneos de la ciudad podrían conectarse al Music City Loop y planteó la posibilidad de extender túneles bajo otras vías principales. (…)".

Embed Prufrock-MB1 is ready to mine in Nashville! MB1 commissioning is complete, including the brief 11 rpm rotation shown here. Once all permits/approvals are in hand, we launch.



Next focus: shipping and commissioning Prufrock-MB2, which is currently being built in Bastrop. pic.twitter.com/jTDNHxdYC1 — The Boring Company (@boringcompany) January 19, 2026

Traducción: Prufrock-MB1 está listo para operar en Nashville. La puesta en marcha de MB1 ha finalizado, incluyendo la breve rotación de 11 rpm que se muestra aquí. Una vez obtenidos todos los permisos y aprobaciones, nos lanzamos. Próximo objetivo: el envío y la puesta en servicio del Prufrock-MB2, que actualmente se está construyendo en Bastrop.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Revolución en América Latina: el uso de criptomonedas se disparó a 57 millones de usuarios

Volkswagen anunció una nueva pick up para el Mercosur y Argentina

China prepara la tormenta perfecta para las automotrices argentinas

Accionista de ELEA dueño el Bell 407GX que usaban en la AFA

Grok rumbo a Marte: SpaceX absorbió xAI consolidando ambiciones de Elon Musk