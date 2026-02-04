Racing: La fuerte filtración sobre Facundo Cambeses que sacude a la Academia

En ese marco, el periodista Jerónimo Torres Santoro, conductor de CEF en AZZ, reveló que habló con Juan Cruz Oller, representante del arquero, quien dejó en claro la postura del entorno del futbolista. “Pidió un millón y medio de dólares de contrato para Cambeses”, aseguró.

Habrá que ver si las partes logran llegar a un acuerdo, aunque por el momento no hubo nuevas novedades respecto a la renovación del vínculo.

image

Racing Club de Gustavo Costas

Racing incorporó buenos jugadores de cara a la temporada 2026, pero por el momento el nivel del equipo de Gustavo Costas está lejos de ser el esperado.

La Academia perdió los tres partidos que disputó en el Torneo Apertura de la Liga Profesional y deberá revertir rápidamente su imagen si pretende clasificar a los playoffs del campeonato local.

No es la primera vez que el conjunto dirigido por Costas atraviesa un arranque irregular. Tanto en el Torneo Apertura como en el Clausura de 2025, Racing comenzó de manera floja y luego logró acceder a instancias definitorias.

Sin embargo, en este inicio de campeonato se observa un equipo sin una idea de juego clara, una situación que empieza a generar preocupación puertas adentro.

Embed

El próximo compromiso para Racing será el sábado 7 de febrero, cuando reciba en Avellaneda a Argentinos Juniors desde las 18 horas.

+ EN GOLAZO24

Independiente Rivadavia es Sebastián Villa y Daniel Vila... pero también Alfredo Berti

Bombazo: Fue figura en Boca y lo ofrecieron a River de Marcelo Gallardo