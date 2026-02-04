Racing: La fuerte filtración sobre Facundo Cambeses que sacude a la Academia

Racing Club de Gustavo Costas perdió el pasado lunes 2 de febrero ante Tigre y ayer martes 3 se confirmó un dato alarmante: es el único equipo que aún no sumó puntos en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, con 0 sobre 9 posibles.
En el encuentro ante el Matador, quien no mostró el mismo nivel que había tenido en el cierre de 2025 fue el arquero Facundo Cambeses. La Academia busca acordar un nuevo contrato para el guardameta y, en las últimas horas, se filtró cuánto pide su representante para que se concrete la firma del nuevo vínculo.
¿Cuánto pide el representante de Facundo Cambeses?
Lejos de la solidez que había mostrado en el final de 2025, Facundo Cambeses recibió siete goles en el comienzo del Torneo Apertura 2026. Si bien el equipo no lo acompaña defensivamente —con varios tantos sufridos en situaciones de mano a mano—, el arquero también tuvo errores puntuales, como ocurrió en el segundo gol de Tigre.
De todos modos, teniendo en cuenta el rendimiento que había mostrado el portero en el cierre del año pasado, la dirigencia de Racing, comandada por Diego Milito, tomó la decisión de iniciar conversaciones para renovar su contrato.
El vínculo actual de Cambeses finaliza en diciembre de 2027 y desde Avellaneda pretenden extenderlo por algunos años más. “La idea es aumentar su salario y también elevar la cláusula de rescisión, que actualmente es de 15 millones de dólares”, había informado el periodista Leandro Adonio Belli el 21 de enero pasado.
En ese marco, el periodista Jerónimo Torres Santoro, conductor de CEF en AZZ, reveló que habló con Juan Cruz Oller, representante del arquero, quien dejó en claro la postura del entorno del futbolista. “Pidió un millón y medio de dólares de contrato para Cambeses”, aseguró.
Habrá que ver si las partes logran llegar a un acuerdo, aunque por el momento no hubo nuevas novedades respecto a la renovación del vínculo.
Racing Club de Gustavo Costas
Racing incorporó buenos jugadores de cara a la temporada 2026, pero por el momento el nivel del equipo de Gustavo Costas está lejos de ser el esperado.
La Academia perdió los tres partidos que disputó en el Torneo Apertura de la Liga Profesional y deberá revertir rápidamente su imagen si pretende clasificar a los playoffs del campeonato local.
No es la primera vez que el conjunto dirigido por Costas atraviesa un arranque irregular. Tanto en el Torneo Apertura como en el Clausura de 2025, Racing comenzó de manera floja y luego logró acceder a instancias definitorias.
Sin embargo, en este inicio de campeonato se observa un equipo sin una idea de juego clara, una situación que empieza a generar preocupación puertas adentro.
El próximo compromiso para Racing será el sábado 7 de febrero, cuando reciba en Avellaneda a Argentinos Juniors desde las 18 horas.
