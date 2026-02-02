Tigre 3-1 Racing: un duro Matador superó a un pálido Racing, que lleva 3 derrotas al hilo

Racing cayó ante Tigre por 3-1, en la fecha 3 de la Zona B del Torneo Apertura. En el Estadio José Dellagiovanna, en Victoria, el Matador aprovechó las falencias de un rival que no hizo pie. La Academia sumó su tercera derrota al hilo y es el único equipo de su grupo que no sumó puntos hasta ahora.

Embed La localidad de Victoria fue sede de dos estilos futbolísticos claramente diferenciados. Por un lado, el ida y vuelta intenso de Racing, con su propuesta ofensiva y búsqueda de protagonismo. Por el otro, el pragmatismo de Tigre, decidido a defender cerca de su arco y lastimar de contragolpe.

Triunfó este último. El Matador supo cerrar bien sus filas y aguantar los avances de su rival. Un rival que, carente de creatividad e ideas, no supo hacerle daño. Incluso a pesar de nombres como Miljevic o Carboni en cancha, no encontró nuevas formas que no fueran ese juego directo que ha caracterizado a todo el ciclo Costas.

Así, Tigre aprovechó a contraatacar cada vez que pudo, aprovechando además que Racing suele dejar espacios en las transiciones.

Ambos arqueros fueron protagonistas en un gol para cada arco. Facundo Cambeses y Felipe Zenobio dejaron flojas respuestas en remates de Nacho Russo y Gabriel Rojas, respectivamente, y tuvieron responsabilidad en el tanto de su rival. Empezó ganando el Matador con gol de Romero cuando se cerraba el primer tiempo. Igualó Rojas al minuto 80', pero a los 85' amplió Russo nuevamente. Sobre el final, el Pity Martínez hizo su debut con la camiseta del equipo de Victoria y también con la red: metió una corrida a pura velocidad y conducción y selló el 3-1 final. Resumen del partido Live Blog Post Final del partido: Tigre venció 3-1 a Racing Live Blog Post ¡GOL DE TIGRE! VIDEO: El Pity Martínez mete una corrida implacable y define para liquidar el partido Live Blog Post ¡GOL DE TIGRE! VIDEO: Nacho Russo define y ahora es Cambeses quien ofrece una mala respuesta VIDEO: Rojas dispara desde afuera y, gracias a una floja respuesta de Zenobio, iguala el partido VIDEO: De carambola, Martínez estuvo a punto de marcar Tigre continúa 1-0 arriba ante Racing en el #TorneoApertura. Error de cálculo de Sosa, por lo que el Matador pudo salir de contra y el 9 eludió a Cambeses para el 1-0 ante Racing en la fecha 3 del #TorneoApertura.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/JZF3BoYjQc — SportsCenter (@SC_ESPN) February 2, 2026 Live Blog Post A pesar de que el Matador concede espacios, la Academia no está fina en los contragolpes y hay errores individuales Live Blog Post Por qué Tigre, por ahora, está más cómodo que Racing A la Academia le cuesta generar volumen de juego. Con Miljevic y Carboni como estandartes creativos, las piezas del equipo de Costas no logran asociarse y, hasta ahora, sus arrimos al arco de Zenobio son muy anunciados. Como contrapartida, el juego directo de Tigre le facilita las cosas. Apuesta al pelotazo largo para el duelo físico en las alturas y ganar metros, y por ahora ha complicado a su rival. VER + Live Blog Post El partido comienza entretenido y ambos equipos ya tuvieron chances claras de gol Live Blog Post Comienza el partido Live Blog Post TV: Dónde ver Racing vs. Tigre El partido se transmite por ESPN Premium. Live Blog Post El ex campeón con el River de Gallardo que hace su presentación en el banco de Tigre El Pity Martínez finalmente fue convocado por el DT, Diego Dabove, para integrar el equipo que enfrentará a Racing. El volante, que quedó libre de River este verano, llegó con el pase en su poder a Victoria. Live Blog Post Formaciones confirmadas en Racing y Tigre Racing: Cambeses; Martirena, Colombo, Sosa, Basso, Rojas; Zuculini, Miljevich; Solari, Martínez, Carboni Tigre: Zenobio; Álvarez, Barrionuevo, Laso, Soto; Cabrera, Leyes, Elías, Saralegui; Romero, Russo VER + Live Blog Post Fuerte decisión de Costas con Marcos Rojo para el partido vs. Tigre Gustavo Costas, parece, decidió sacar del freezer a Marcos Rojo y volver a tenerlo en cuenta. Es que en el partido anterior, ante Rosario Central, el DT había decidido no convocarlo tras su sorpresivo y manifiesto deseo de marcharse a Estudiantes para terminar su carrera allí. El tironeo entre Rojo, Estudiantes y la dirigencia de Racing finalmente no avanzó. El defensor se quedó en Avellaneda. A pesar de la decisión, el DT tomó una fuerte decisión en el encuentro vs. el Canalla y lo dejó fuera de la lista de citados. Esta tarde, frente a Tigre, el ex Boca vuelve a estar presente en el banco de suplentes. VER + Live Blog Post Brasil quiere llevarse a una de las máximas figuras de Racing pero a Milito no lo convence la oferta Desde Gremio, de Brasil, están con expectativas de contar con Juan Nardoni, pieza clave en el armado de Costas y un titular 'histórico' de su ciclo. Según dio a conocer César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, el equipo brasileño está dispuesto a pagar unos 7 millones de dólares más 2 millones en objetivos por el 80% del pase. Por ahora, hay distancia con la postura de la dirigencia de Diego Milito. "Racing por ahora está plantado en 10 millones por el 80%, es decir, hay un millón de diferencia", dijo Merlo. VER + Live Blog Post El nuevo y último refuerzo de Racing no fue convocado porque todavía se necesita liberar un cupo Ezequiel Cannavo, defensor lateral de 23 años, fue la última incorporación de Racing. Llegó hace unos días tras el pedido expreso de Costas, que quería competencia para el sector derecho de Martirena luego de la salida de Mura. A préstamo de Defensa y Justicia por un año y con opción de compra, Cannavo todavía no fue convocado. La razón está en que la Academia necesita liberar un cupo en su plantel, y para eso está a la espera de que Adrián Rocky Balboa firme su contrato con el FC Pari Nizhniy Novgorod, de Rusia. El conjunto argentino vendió al uruguayo al fútbol europeo, pero el futbolista aun no puso la firma. Hasta entonces, su nombre figura como parte de Racing. VER + Live Blog Post TV: Dónde ver Racing vs. Tigre El partido se transmite por ESPN Premium. Live Blog Post Quién será el árbitro y quién estará en el VAR Pablo Echavarría será el árbitro. Álvaro Carranza va a la cabina del VAR. Live Blog Post Posibles formaciones Racing: Cambeses; Colombo, Di Cesare, García, Rojas; Nardoni, Sosa, Miljevich; Solari, Martínez, Carboni Tigre: Zenobio; Álvarez, Barrionuevo, Laso, Soto; Cabrera, Leyes, Elías, Saralegui; Romero, Russo VER +