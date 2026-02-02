Racing cayó ante Tigre por 3-1, en la fecha 3 de la Zona B del Torneo Apertura. En el Estadio José Dellagiovanna, en Victoria, el Matador aprovechó las falencias de un rival que no hizo pie. La Academia sumó su tercera derrota al hilo y es el único equipo de su grupo que no sumó puntos hasta ahora.
Tigre 3-1 Racing: un duro Matador superó a un pálido Racing, que lleva 3 derrotas al hilo
Tigre superó a Racing con holgura. La Academia no encuentra respuestas en su juego a pesar del buen mercado de pases.
EN VIVO
-
21:44
Final del partido: Tigre venció 3-1 a Racing
-
21:36
¡GOL DE TIGRE! VIDEO: El Pity Martínez mete una corrida implacable y define para liquidar el partido
-
21:31
¡GOL DE TIGRE! VIDEO: Nacho Russo define y ahora es Cambeses quien ofrece una mala respuesta
-
21:27
¡GOL DE RACING! VIDEO: Rojas dispara desde afuera y, gracias a una floja respuesta de Zenobio, iguala el partido
-
21:26
¡Casi lo empata Maravilla a lo guapo! VIDEO: De carambola, Martínez estuvo a punto de marcar
-
21:06
¡Atajada impresionante de Zenobio! VIDEO: el arquero le sacó un pelotón a Martínez
-
20:55
Comienza el 2T
-
20:36
Final del 1T
-
20:35
¡GOL DE TIGRE! VIDEO: Romero aprovecha un contragolpe letal y abre el marcador
-
20:17
A pesar de que el Matador concede espacios, la Academia no está fina en los contragolpes y hay errores individuales
-
20:05
Por qué Tigre, por ahora, está más cómodo que Racing
-
20:00
El partido comienza entretenido y ambos equipos ya tuvieron chances claras de gol
-
19:47
Comienza el partido
-
19:40
TV: Dónde ver Racing vs. Tigre
-
19:35
El ex campeón con el River de Gallardo que hace su presentación en el banco de Tigre
-
19:17
Formaciones confirmadas en Racing y Tigre
-
18:48
Fuerte decisión de Costas con Marcos Rojo para el partido vs. Tigre
-
18:19
Brasil quiere llevarse a una de las máximas figuras de Racing pero a Milito no lo convence la oferta
-
17:55
El nuevo y último refuerzo de Racing no fue convocado porque todavía se necesita liberar un cupo
-
17:35
TV: Dónde ver Racing vs. Tigre
-
17:27
Quién será el árbitro y quién estará en el VAR
-
17:24
Posibles formaciones
La localidad de Victoria fue sede de dos estilos futbolísticos claramente diferenciados. Por un lado, el ida y vuelta intenso de Racing, con su propuesta ofensiva y búsqueda de protagonismo. Por el otro, el pragmatismo de Tigre, decidido a defender cerca de su arco y lastimar de contragolpe.
Triunfó este último. El Matador supo cerrar bien sus filas y aguantar los avances de su rival. Un rival que, carente de creatividad e ideas, no supo hacerle daño. Incluso a pesar de nombres como Miljevic o Carboni en cancha, no encontró nuevas formas que no fueran ese juego directo que ha caracterizado a todo el ciclo Costas.
Así, Tigre aprovechó a contraatacar cada vez que pudo, aprovechando además que Racing suele dejar espacios en las transiciones.
Ambos arqueros fueron protagonistas en un gol para cada arco. Facundo Cambeses y Felipe Zenobio dejaron flojas respuestas en remates de Nacho Russo y Gabriel Rojas, respectivamente, y tuvieron responsabilidad en el tanto de su rival.
Empezó ganando el Matador con gol de Romero cuando se cerraba el primer tiempo. Igualó Rojas al minuto 80', pero a los 85' amplió Russo nuevamente. Sobre el final, el Pity Martínez hizo su debut con la camiseta del equipo de Victoria y también con la red: metió una corrida a pura velocidad y conducción y selló el 3-1 final.
Deja tu comentario