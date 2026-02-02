El puente en CABA que atraviesa un cambio decisivo

El resultado final transformará radicalmente la circulación en la zona norte. Surgirá un viaducto bidireccional: dos carriles apuntando hacia el noroeste conducirán a Ciudad Universitaria y Cantilo, mientras que otros dos en sentido sureste dirigirán el tráfico hacia el Parque de la Innovación y Lugones. Las nuevas calles colectoras se encargarán de descomprimir el flujo vehicular, distribuyéndolo de manera inteligente entre Campos Salles y las distintas ramas del sistema vial.

Espacios verdes y áreas de descanso

Sin embargo, esta obra no se limita al cemento y el asfalto. El nuevo puente incorporará áreas de descanso, juegos infantiles, espacios gastronómicos y un sistema de terrazas verdes que humanizarán la estructura. La pasarela peatonal de aproximadamente cuatro metros de ancho compartirá protagonismo con una bicisenda de 2,40 metros, separada por un cordón montable que garantizará la seguridad de ciclistas y caminantes.

En cuanto al Puente Labruna actual, este no desaparecerá: se reconvertirá en una vía de sentido único hacia Udaondo, mientras que la nueva rama complementaria fluirá en dirección contraria, mano al río. Dos carriles más que significarán menos tiempo perdido, menos combustible y menos estrés cotidiano para quienes atraviesan esta zona complicada de Buenos Aires.

