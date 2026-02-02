La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) amaneció el sábado 31/01 con una transformación silenciosa pero monumental en uno de sus rincones más emblemáticos. Mientras la mayoría dormía, una operación de ingeniería se desarrollaba al lado de la cancha de River: siete estructuras colosales de 45 toneladas cada una se elevaban hacia el cielo porteño para rediseñar la fisonomía del Puente Labruna.
"DEBIÓ HABERSE HECHO ANTES"
El puente en CABA que atraviesa un cambio decisivo
Una intervención nocturna histórica en CABA reconfigura el Puente Labruna con nuevas vigas, viaducto bidireccional y cambios profundos en la circulación diaria.
Este despliegue nocturno no responde a un capricho arquitectónico sino a una necesidad concreta: más de 350 mil personas transitan diariamente por esta zona que conecta mundos aparentemente separados. El Parque de Innovación, el Distrito Joven y la Ciudad Universitaria quedarán finalmente enlazados de forma fluida cuando culminen las obras en septiembre.
Jorge Macri estuvo presente durante el operativo junto al presidente de AUSA, Juan Pablo Fasanella, supervisando personalmente cada etapa del proceso.
En CABA apuestan a un viaducto moderno para ordenar el tránsito
"La Ciudad sigue creciendo y necesita una infraestructura que acompañe ese desarrollo con obras que respondan a las necesidades del presente y se anticipen a nuevos desafíos", expresó el jefe de Gobierno. Luego añadió: "Es una obra estratégica que debió haberse hecho antes. Gobernamos con planificación y una mirada puesta en el futuro. Vamos a seguir haciendo obras importantes para conectar a toda la Ciudad".
La magnitud del proyecto se comprende mejor cuando se observa el panorama completo. Este megaoperativo representa apenas un capítulo de una historia que comenzó en noviembre, cuando otras seis vigas de 28 metros de largo y 47 toneladas fueron instaladas sobre la Avenida Lugones. Próximamente llegarán más estructuras que atravesarán las vías del Ferrocarril Belgrano Norte, cuya estación Ciudad Universitaria recibirá un acceso completamente renovado.
El resultado final transformará radicalmente la circulación en la zona norte. Surgirá un viaducto bidireccional: dos carriles apuntando hacia el noroeste conducirán a Ciudad Universitaria y Cantilo, mientras que otros dos en sentido sureste dirigirán el tráfico hacia el Parque de la Innovación y Lugones. Las nuevas calles colectoras se encargarán de descomprimir el flujo vehicular, distribuyéndolo de manera inteligente entre Campos Salles y las distintas ramas del sistema vial.
Espacios verdes y áreas de descanso
Sin embargo, esta obra no se limita al cemento y el asfalto. El nuevo puente incorporará áreas de descanso, juegos infantiles, espacios gastronómicos y un sistema de terrazas verdes que humanizarán la estructura. La pasarela peatonal de aproximadamente cuatro metros de ancho compartirá protagonismo con una bicisenda de 2,40 metros, separada por un cordón montable que garantizará la seguridad de ciclistas y caminantes.
En cuanto al Puente Labruna actual, este no desaparecerá: se reconvertirá en una vía de sentido único hacia Udaondo, mientras que la nueva rama complementaria fluirá en dirección contraria, mano al río. Dos carriles más que significarán menos tiempo perdido, menos combustible y menos estrés cotidiano para quienes atraviesan esta zona complicada de Buenos Aires.
