Febrero llegó con una noticia que seguramente alegrará a millones de bonaerenses: Cuenta DNI renovó su grilla de beneficios y descuentos, ampliando las opciones disponibles para quienes buscan estirar su dinero en medio de un verano que no da tregua al bolsillo.
Cuenta DNI mete cambios fuertes en febrero y sorprende a millones de usuarios
La billetera virtual de Banco Provincia que ya conquistó a más de 10 millones de usuarios en toda la provincia decidió sumar nuevos comercios adheridos y reforzar las promociones tanto en los destinos vacacionales de la costa atlántica como en el interior bonaerense.
La estrategia es clara: ofrecer alivio económico en rubros variados que van desde las tradicionales heladerías de balneario hasta las carnicerías del barrio. Lo interesante de esta actualización radica en la incorporación de dos marcas emblemáticas que faltaban en el mapa de beneficios: Balcarce y Grido, dos nombres que se sumaron al programa especial de temporada pensado para acompañar los momentos de ocio y disfrute veraniego.
Ahora bien, ¿qué ofrece concretamente esta renovación? La plataforma desplegó un abanico de alternativas que abarcan prácticamente todas las necesidades cotidianas y también aquellos pequeños placeres que hacen más llevadero el día a día. Desde el café con medialunas hasta las compras semanales en el supermercado, pasando por los medicamentos en farmacias y hasta los libros para arrancar el año con buenas lecturas.
Qué ahorros ofrece Cuenta DNI durante febrero
Marcas del verano: El beneficio estrella ofrece un 25% de ahorro todos los días en una selección de comercios icónicos. El tope de reintegro alcanza los $10.000 semanales por marca, lo que significa que para aprovecharlo al máximo conviene realizar compras de hasta $40.000 por semana en cada establecimiento. Aquí entran firmas como Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, además de los recién llegados Grido y Balcarce. También participan balnearios reconocidos: El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe's, Mute y Torreón del Monje.
FULL YPF: Los fines de semana se ponen interesantes con un 25% de descuento en locales Full YPF adheridos. El tope semanal es de $8.000, aunque vale aclarar que esta promoción no aplica para combustibles. Ideal para aprovechar en las tiendas de conveniencia durante las escapadas de sábado y domingo.
Comercios de cercanía: Este beneficio merece especial atención porque incluye carnicerías. Todos los viernes se puede acceder a un 20% de descuento con tope de $5.000, que se alcanza realizando consumos por $20.000.
Supermercados: Acá la propuesta se extiende a lo largo de toda la semana en diversas cadenas distribuidas por el territorio provincial, permitiendo planificar las compras grandes con descuentos garantizados.
Ferias, librerías y más
Ferias y mercados bonaerenses: Un 40% de ahorro todos los días con tope semanal de $6.000 representa una oportunidad concreta para quienes priorizan el consumo de productos frescos y locales.
Universidades: Mismo porcentaje de descuento ( 40%) en comercios ubicados dentro de universidades bonaerenses, con idéntico tope semanal de $6.000.
Librerías: Los lunes y martes ofrecen un 10% de descuento sin tope de reintegro en librerías adheridas, una propuesta pensada para incentivar la lectura sin límites económicos.
Farmacias y perfumerías: Miércoles y jueves se convierten en los días indicados para abastecer el botiquín familiar, con un 10% de descuento también sin tope de reintegro.
Ahora bien, para quienes necesiten información adicional sobre los comercios adheridos o detalles específicos de cada promoción, desde el 1 de febrero toda la información estará disponible en la página oficial de Banco Provincia, facilitando la consulta y planificación de compras que hagan rendir mejor cada peso.
