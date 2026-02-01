Cuenta DNI mete cambios fuertes en febrero y sorprende a millones de usuarios

FULL YPF: Los fines de semana se ponen interesantes con un 25% de descuento en locales Full YPF adheridos. El tope semanal es de $8.000, aunque vale aclarar que esta promoción no aplica para combustibles. Ideal para aprovechar en las tiendas de conveniencia durante las escapadas de sábado y domingo.

Comercios de cercanía: Este beneficio merece especial atención porque incluye carnicerías. Todos los viernes se puede acceder a un 20% de descuento con tope de $5.000, que se alcanza realizando consumos por $20.000.

Supermercados: Acá la propuesta se extiende a lo largo de toda la semana en diversas cadenas distribuidas por el territorio provincial, permitiendo planificar las compras grandes con descuentos garantizados.

Ferias, librerías y más

Ferias y mercados bonaerenses: Un 40% de ahorro todos los días con tope semanal de $6.000 representa una oportunidad concreta para quienes priorizan el consumo de productos frescos y locales.

Universidades: Mismo porcentaje de descuento ( 40%) en comercios ubicados dentro de universidades bonaerenses, con idéntico tope semanal de $6.000.

Librerías: Los lunes y martes ofrecen un 10% de descuento sin tope de reintegro en librerías adheridas, una propuesta pensada para incentivar la lectura sin límites económicos.

Farmacias y perfumerías: Miércoles y jueves se convierten en los días indicados para abastecer el botiquín familiar, con un 10% de descuento también sin tope de reintegro.

Ahora bien, para quienes necesiten información adicional sobre los comercios adheridos o detalles específicos de cada promoción, desde el 1 de febrero toda la información estará disponible en la página oficial de Banco Provincia, facilitando la consulta y planificación de compras que hagan rendir mejor cada peso.

