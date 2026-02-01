José Ferrer, el María Corina de La Habana, no es el elegido: Trump busca a la "Delcy cubana"

Solamente queda el aporte “solidario” de México pero se torna insuficiente y la “deadline” que indica ausencia total de carburante se mide en pocas semanas, a pesar de los racionamientos internos. El déficit de electricidad roza los 2.000 megavatios, más del 60% de la demanda nacional. Si la asistencia azteca de Pemex también se interrumpiera los apagones programados de electricidad se volverían permanentes.

image Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, y Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Cuál sería la propuesta republicana para gobernar desde La Habana?

Donald Trump, desde su red social Truth, el pasado 11 de enero instó al presidente Miguel Díaz Canel a llegar a un acuerdo “antes de que sea demasiado tarde”.

Ese mismo día afirmó que no habría más petróleo ni dinero para Cuba.

El jefe de Estado norteamericano no es favorable a la estrategia de cambio de régimen violento: prefiere cualquier opción a una lucha armada dentro de Cuba. Si se produjera un colapso institucional y social, sobrevendría un éxodo masivo difícil de manejar para los Estados Unidos, donde residen al menos 1,5 millones de isleños que participaron de la diáspora.

El Departamento de Estado busca, por cuestiones de seguridad nacional, que una futura administración en Cuba ya no albergue a servicios secretos de naciones enfrentadas con Washington.

image Fidel Castro, Cuba, y John Kennedy, USA

El bloqueo impuestos por John Kennedy en 1962 (tras la crisis de los misiles) fue suavizándose con las décadas ya que se permitieron luego envíos de remesas, vuelos entre ambos países y exportaciones de mercaderías desde la Unión.

La salida negociada sería la única opción y por ello se dejaría de lado, como ocurrió con María Corina Machado, que la transición fuera encabezada por un opositor férreo y defensor de la defensa de los Derechos Humanos.

Tanto Fidel como Raúl Castro han logrado manejar la represión interna de la oposición al punto que solamente hubo 2 grandes desafíos callejeros en 67 años: el 'maleconazo' de 1994 (en pleno período especial, tras la caída de la Unión Soviética) y el 11J de 2021, tras la epidemia de Covid 19.

image José Daniel Ferrer, uno de los líderes de la oposición en Cuba

¿Quién es José Daniel Ferrer García?

Es oriundo de Santiago de Cuba y tiene 55 años (3 menos que María Corina Machado).

Es el presidente del “Partido del Pueblo” una organización clandestina ya que Cuba tiene un sistema de partido único.

Es oriundo de Santiago de Cuba y tiene 55 años (3 menos que María Corina Machado).

Es el presidente del "Partido del Pueblo" una organización clandestina ya que Cuba tiene un sistema de partido único.

Estuvo preso en varias ocasiones (sumó más de una década tras las rejas) antes de emigrar a Miami. Protagonizó varias huelgas de hambre en su celda, para exigir mejores condiciones de detención. Se lo considera el "Navalny cubano" a pesar del trágico fin que tuvo uno de los principales opositores a Vladimir Putin.

Estados Unidos le entregó el “Premio Medalla de la Libertad Truman-Reagan” pero en la súper potencia no confían que se trate de la persona más adecuada para gobernar en las actuales circunstancias.

Ferrer auspicia una incursión militar de USA bajo el argumento que la isla afronta una coyuntura marcada por la crisis epidemiológica y sanitaria, el aumento de presos políticos, abusos en las prisiones y un éxodo constante de ciudadanos que buscan mejores condiciones fuera del país.

Estableció un programa de 10 pasos que deberían guiar a la sociedad cubana durante 2026 hasta llegar a un cambio de régimen pero, por el momento, dicho plan no despierta interés en el actual Jefe de Estado norteamericano.