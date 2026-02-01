La Casa Blanca busca a un alto funcionario civil o militar del actual régimen que gobierna Cuba para encabezar una transición en La Habana similar a la de Venezuela donde Delcy Rodríguez se hizo cargo de la presidencia interina a pesar de haber sido la vicepresidenta de Nicolás Maduro.
MENOS DDHH, MÁS REAL POLITIK
José Ferrer, el María Corina de La Habana, no es el elegido: Trump busca a la "Delcy cubana"
USA prioriza el hallazgo de un "traidor" para acabar con el régimen de La Habana. Como ocurriera con Venezuela, en Washington se imponen los pragmáticos.
La “maniobra” para empoderar a Delcy está "saliendo bien" para los republicanos ya que están consiguiendo grandes cargamentos de petróleo sin haber registrado víctimas estadounidenses tras su incursión militar en Caracas.
Al mismo tiempo, la “presidenta interina” va cumpliendo con dictámenes de Washington: liberó el negocio de los hidrocarburos a firmas privadas y liberó también algunos centenares de presos políticos.
Los gobernantes isleños están más débiles que nunca por la pérdida de su socio principal: Venezuela les daba la mitad del combustible diario que consumen cerca de 10 millones de cubanos.
Solamente queda el aporte “solidario” de México pero se torna insuficiente y la “deadline” que indica ausencia total de carburante se mide en pocas semanas, a pesar de los racionamientos internos. El déficit de electricidad roza los 2.000 megavatios, más del 60% de la demanda nacional. Si la asistencia azteca de Pemex también se interrumpiera los apagones programados de electricidad se volverían permanentes.
¿Cuál sería la propuesta republicana para gobernar desde La Habana?
Donald Trump, desde su red social Truth, el pasado 11 de enero instó al presidente Miguel Díaz Canel a llegar a un acuerdo “antes de que sea demasiado tarde”.
Ese mismo día afirmó que no habría más petróleo ni dinero para Cuba.
El Departamento de Estado busca, por cuestiones de seguridad nacional, que una futura administración en Cuba ya no albergue a servicios secretos de naciones enfrentadas con Washington.
El bloqueo impuestos por John Kennedy en 1962 (tras la crisis de los misiles) fue suavizándose con las décadas ya que se permitieron luego envíos de remesas, vuelos entre ambos países y exportaciones de mercaderías desde la Unión.
La salida negociada sería la única opción y por ello se dejaría de lado, como ocurrió con María Corina Machado, que la transición fuera encabezada por un opositor férreo y defensor de la defensa de los Derechos Humanos.
¿Quién es José Daniel Ferrer García?
Es oriundo de Santiago de Cuba y tiene 55 años (3 menos que María Corina Machado).
Es el presidente del “Partido del Pueblo” una organización clandestina ya que Cuba tiene un sistema de partido único.
Estados Unidos le entregó el “Premio Medalla de la Libertad Truman-Reagan” pero en la súper potencia no confían que se trate de la persona más adecuada para gobernar en las actuales circunstancias.
Estableció un programa de 10 pasos que deberían guiar a la sociedad cubana durante 2026 hasta llegar a un cambio de régimen pero, por el momento, dicho plan no despierta interés en el actual Jefe de Estado norteamericano.