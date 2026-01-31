Argentina registra la mayor subida de mortalidad infantil desde 2002 según Ministerio de Salud

Rubinstein vinculó este fenómeno directamente con el contexto social: “Estas cifras de 2024 son atribuibles más al aumento de la pobreza y sus consecuencias sociosanitarias, que arrancaron en la pandemia y se agravaron con las gestiones de Alberto Fernández y Milei”.

Por su parte, Fernando Zingman, ex jefe de Salud en UNICEF Argentina, advirtió sobre la desarticulación de políticas: “El rol rector del Ministerio de Salud... ha disminuido y ha disminuido el personal que se encarga de eso... Las provincias están cada una resolviendo por su lado”.

Qué es la mortalidad infantil y qué factores la determinan

Para entender estos datos, es necesario desglosar cómo se mide la salud en los primeros meses de vida:

Mortalidad Neonatal: Muertes ocurridas en los primeros 27 días de vida. Vinculada a condiciones congénitas y atención del parto.

Mortalidad Postneonatal: Desde el día 28 hasta el año de vida. Influenciada por factores ambientales (infecciones, deshidratación) y condiciones socioeconómicas.

El impacto de la natalidad en la estadística

A pesar de que el número absoluto de muertes bajó (3.513 en 2024 frente a 3.689 en 2023), la tasa aumentó. Esto se debe a que nacieron menos bebés. Rubinstein aclara: “La reducción del número absoluto... se relaciona con el dramático descenso de la tasa de natalidad... Pero la tasa se calcula con el número de muertes... en el numerador y el número de nacidos vivos en el denominador, por 1.000”.

Mapa de la mortalidad infantil: Las provincias más afectadas

Corrientes,"14,0","De 7,5 a 14,0 (Récord)" Chaco,"11,8", Superior al promedio La Rioja,"11,7", Superior al promedio Misiones,"9,5","De 5,8 a 9,5" CABA,"4,9", La tasa más baja del país

Si bien la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos (1.236) por volumen poblacional, el análisis de la tasa por cada 1.000 nacidos vivos revela disparidades territoriales profundas. Desde la Fundación Soberanía Sanitaria advierten que en el actual contexto de desempleo, "el acceso al sistema de salud se vuelve más dificultoso", lo que reduce los controles preventivos y empuja a las familias a recurrir al sistema solo ante emergencias agudas.

El informe de UNICEF: Desafíos en Salud Materna e Infantil

Según datos de UNICEF y el Ministerio de Salud (2024), la salud perinatal enfrenta desafíos estructurales que derivan en la mortalidad infantil:

Controles Prenatales: El 65,2% de las embarazadas en Argentina no alcanza los ocho controles recomendados. En Chaco, esta cifra asciende al 83,6%.

Partos: La tasa de cesáreas es del 43,3%, duplicando el rango recomendado por organismos internacionales (15-20%).

Causas de muerte: Las principales son afecciones perinatales (56%) y malformaciones congénitas (28%).

Lactancia: Aunque el 96,9% inicia la lactancia, solo el 53% la mantiene de forma exclusiva hasta los 6 meses, debido a la falta de apoyo laboral y la interferencia de la industria de sucedáneos.

El gobierno de Mendoza, a través de Alfredo Cornejo, calificó este incremento como un "llamado de atención" para que el ajuste económico no afecte políticas clave de maternidad e infancia.

Finalmente, en el siguiente enlace encontrarás los gráficos y especificaciones que amplían y amparan los contenidos de la nota: https://www.unicef.org/argentina/media/26546/file/SITANResumen%20ejecutivo%20UNICEF%20FINAL.pdf.pdf

