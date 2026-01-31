Tras el informe de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud, se confirmó que la tasa de mortalidad infantil ascendió a 8,5 por cada mil nacidos vivos. UNICEF advierte que "el incremento quiebra una tendencia histórica de descenso y señalan el impacto de la pobreza y la falta de controles prenatales en las provincias del NEA y NOA."
RETROCESO MEDIDO EN MUERTES DE NIÑOS
Argentina registra la mayor subida de mortalidad infantil desde 2002 según Ministerio de Salud
La tasa de mortalidad infantil ascendió a 8,5 por cada mil nacidos vivos en el primer año de la gestión Milei; incidencia superior al de la crisis 2002 (UNICEF)
En 2024, primer año completo de la gestión de Javier Milei (La Libertad Avanza), se contabilizaron 3.513 muertes de menores de un año. Las provincias de Corrientes, Chaco y La Rioja presentan las cifras más críticas, superando ampliamente el promedio nacional.
Según el informe de Estadísticas Vitales publicado por el Ministerio de Salud de la Nación (que primero publicó y luego borró), la tasa pasó de 8 a 8,5 cada 1.000 nacidos vivos entre 2023 y 2024. El último incremento relevante se había registrado en 2022, pero fue menor (0,4 puntos).
Expertos y UNICEF: ¿Por qué subió la tasa?
El aumento genera preocupación en la comunidad médica y académica. Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud y magíster en Epidemiología Clínica (Harvard), explicó a Chequeado:
“En la mayoría de los países, incluida Argentina, se observa una disminución de esta tasa en las últimas décadas. Por eso, el aumento, más allá de la magnitud, es muy preocupante ya que quiebra esta tendencia secular”.
Rubinstein vinculó este fenómeno directamente con el contexto social: “Estas cifras de 2024 son atribuibles más al aumento de la pobreza y sus consecuencias sociosanitarias, que arrancaron en la pandemia y se agravaron con las gestiones de Alberto Fernández y Milei”.
Por su parte, Fernando Zingman, ex jefe de Salud en UNICEF Argentina, advirtió sobre la desarticulación de políticas: “El rol rector del Ministerio de Salud... ha disminuido y ha disminuido el personal que se encarga de eso... Las provincias están cada una resolviendo por su lado”.
Qué es la mortalidad infantil y qué factores la determinan
Para entender estos datos, es necesario desglosar cómo se mide la salud en los primeros meses de vida:
- Mortalidad Neonatal: Muertes ocurridas en los primeros 27 días de vida. Vinculada a condiciones congénitas y atención del parto.
- Mortalidad Postneonatal: Desde el día 28 hasta el año de vida. Influenciada por factores ambientales (infecciones, deshidratación) y condiciones socioeconómicas.
El impacto de la natalidad en la estadística
A pesar de que el número absoluto de muertes bajó (3.513 en 2024 frente a 3.689 en 2023), la tasa aumentó. Esto se debe a que nacieron menos bebés. Rubinstein aclara: “La reducción del número absoluto... se relaciona con el dramático descenso de la tasa de natalidad... Pero la tasa se calcula con el número de muertes... en el numerador y el número de nacidos vivos en el denominador, por 1.000”.
Mapa de la mortalidad infantil: Las provincias más afectadas
Leer referencia: Provincia,Tasa de Mortalidad (2024),Variación vs 2023
- Corrientes,"14,0","De 7,5 a 14,0 (Récord)"
- Chaco,"11,8", Superior al promedio
- La Rioja,"11,7", Superior al promedio
- Misiones,"9,5","De 5,8 a 9,5"
- CABA,"4,9", La tasa más baja del país
Si bien la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos (1.236) por volumen poblacional, el análisis de la tasa por cada 1.000 nacidos vivos revela disparidades territoriales profundas. Desde la Fundación Soberanía Sanitaria advierten que en el actual contexto de desempleo, "el acceso al sistema de salud se vuelve más dificultoso", lo que reduce los controles preventivos y empuja a las familias a recurrir al sistema solo ante emergencias agudas.
El informe de UNICEF: Desafíos en Salud Materna e Infantil
Según datos de UNICEF y el Ministerio de Salud (2024), la salud perinatal enfrenta desafíos estructurales que derivan en la mortalidad infantil:
- Controles Prenatales: El 65,2% de las embarazadas en Argentina no alcanza los ocho controles recomendados. En Chaco, esta cifra asciende al 83,6%.
- Partos: La tasa de cesáreas es del 43,3%, duplicando el rango recomendado por organismos internacionales (15-20%).
- Causas de muerte: Las principales son afecciones perinatales (56%) y malformaciones congénitas (28%).
- Lactancia: Aunque el 96,9% inicia la lactancia, solo el 53% la mantiene de forma exclusiva hasta los 6 meses, debido a la falta de apoyo laboral y la interferencia de la industria de sucedáneos.
El gobierno de Mendoza, a través de Alfredo Cornejo, calificó este incremento como un "llamado de atención" para que el ajuste económico no afecte políticas clave de maternidad e infancia.
Finalmente, en el siguiente enlace encontrarás los gráficos y especificaciones que amplían y amparan los contenidos de la nota: https://www.unicef.org/argentina/media/26546/file/SITANResumen%20ejecutivo%20UNICEF%20FINAL.pdf.pdf
