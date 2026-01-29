River viene de dar un golpe en el mercado de pases con la contratación de Kendry Páez, ecuatoriano de 18 años que pertenece al Chelsea. Si bien parecía que con esta adquisición el Millonario najaba la persiana, ahora se supo que Marcelo Gallardo y Stéfano Di Carlo quieren el regreso de Rafael Santos Borré.
Rafael Santos Borré confirmó su decisión tras la oferta para volver a River
Luego de que Gallardo pidiera por su regreso, Rafael Santos Borré confirmó su futuro ante la oferta de River.
Desde hace tiempo que el Millonario está en la búsqueda de un centrodelantero de categoría que llegue para cortar con la falta de gol notoria desde hace tiempo. Más allá del buen nivel que puedan tener Sebastián Driussi, Maxi Salas y Facundo Colidio está claro que ninguno es un centrodelantero de raza y el único que sí juega naturalmente allí es Agustín Ruberto, un joven que aún debe explotar.
Para este mercado de pases parecía que la búsqueda de un 9 quedaba anulada y de golpe se supo que River comenzó a negociar para lograr la vuelta de Rafael Santos Borré, quien dejó su huella en el club siendo uno de los máximos goleadores del ciclo de Marcelo Gallardo en su primera etapa en el Millonario. El colombiano se encuentra en Inter de Porto Alegre, donde suele ser titular.
En reiteradas oportunidades Rafael Santos Borré aseguró que su intención era volver a River luego de su salida y más aún si el que se lo pide es Marcelo Gallardo. Sin embargo, el Comandante no está haciendo las negociaciones para nada fáciles. En estos momentos parece que la traba principal para que se dé el retorno del colombiano es diferencias salariales.
La respuesta de Rafael Santos Borré a River
“Rafael Borré es el 9 apuntado por Marcelo Gallardo. No está fácil su regreso desde Inter de Porto Alegre”, comentó Germán Balcarce en su cuenta de X y luego agregó: “Tiene un salario alto en Inter de Porto Alegre, situación que dificulta la posibilidad de su regreso”, expresó el cornista, mientras que César Merlo fue más allá: “Borré le dijo a River que solo vuelve si le dan el mismo sueldo que en Inter”.
Inter de Porto Alegre viene de salvarse del descenso y este año no disputará ningún certamen internacional, por lo que no deja de sorprender que Rafael Santos Borré priorice quedarse en un equipo que desde que llegó tuvo más pena que gloria. River sigue trabajando en la posibilidad de que se dé su arribo como último refuerzo para este mercado de pases, pero sin el visto bueno del colombiano será imposible.
