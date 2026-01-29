En la noche de ayer River venció a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-0 para seguir en lo más alto del del Torneo Apertura. Una vez que terminó el encuentro Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y allí confirmó la llegada de un jugador que se venía desempeñando en Europa y que ahora será refuerzo del Millonario.
OPERACIÓN RELÁMPAGO
Di Carlo y Gallardo anunciaron al último refuerzo de River: "Está contento"
Luego de haber estado varios días negociando en silencio, River cerró la llegada de una joya de Sudamérica.
Desde hace varios días River venía trabajando en la llegada de un jugador desequilibrante que le diera una tónica diferente a cada uno de los ataques. Luego de haberse caído la posibilidad de que lleguen Maher Carrizo, Santino Andino, Claudio Echeverri y Gianluca Prestianni, el Millonario negoció en silencio por un jugador del Chelsea.
Fabrizio Romano, reconocido periodista italiano, sorprendió a todos al afirmar que River había llegado a un acuerdo para contratar a Kendry Páez, talentoso futbolista ecuatoriano surgido en Independiente del Valle que fue comprado por el Chelsea en 20 millones de euros. Más tarde fue Gallardo el que confirmó el arribo del zurdo a su equipo.
River selló la contratación de Kendry Páez
“Sí, lo confirmo: mañana a la mañana estaría arribando al país para hacerse la revisación médica, de acuerdo con eso sumarse al plantel. Es un chico que veníamos observando, como todos saben, es un joven talento que surgió rápidamente, emigró rápido al Chelsea, no venía teniendo mucha continuidad, nosotros hicimos un intento allá por el mercado de junio, no se pudo dar, veníamos teniendo algún contacto, se dio esta posibilidad de ambos clubes”, expresó Gallardo.
En la misma línea agregó: “Hablé con el jugador, está contento de venir, sabe que va a venir a un gran club muy exigente y se hizo un acuerdo de 18 meses, en el cual también es bueno porque va a tener la posibilidad de ir conociendo el mundo River, sus compañeros y lo que nosotros pedimos en relación al juego”, aseguró el Muñeco.
Stéfano Di Carlo también dio detalles de esta operación. “Hay una conversación muy avanzada con el Chelsea. Es algo que debiera resolverse en las próximas 24hs”, afirmó el mandamás con TNT Sports. De esta manera quedará sellada en las próximas horas la llegada de Kendry Páez, una de las grandes perlas de Sudamérica surgidas en el último tiempo.
