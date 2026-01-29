Di Carlo y Gallardo anunciaron al último refuerzo de River: "Está contento"

River selló la contratación de Kendry Páez

“Sí, lo confirmo: mañana a la mañana estaría arribando al país para hacerse la revisación médica, de acuerdo con eso sumarse al plantel. Es un chico que veníamos observando, como todos saben, es un joven talento que surgió rápidamente, emigró rápido al Chelsea, no venía teniendo mucha continuidad, nosotros hicimos un intento allá por el mercado de junio, no se pudo dar, veníamos teniendo algún contacto, se dio esta posibilidad de ambos clubes”, expresó Gallardo.