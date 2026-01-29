El presidente Javier Milei formalizó una nueva señal política hacia el futuro de su gestión: declaró al 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”, un lema que atravesará toda la actividad administrativa del Estado nacional y que busca consolidar el relato oficial sobre el rumbo del país tras las reformas encaradas desde diciembre de 2023.
Por decreto, Javier Milei bautizó al 2026 como el año de la "Grandeza Argentina"
El presidente Javier Milei se muestra optimista para este 2026 y decretó el año como el de la grandeza para la Argentina. Altas expectativas en la Rosada.
La medida quedó establecida a través del decreto 56/2026, firmado por el jefe de Estado y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. A partir de su entrada en vigencia, todos los documentos oficiales de la administración pública nacional deberán incorporar la leyenda, en una práctica habitual que los gobiernos utilizan para fijar una identidad política y conceptual a cada año de gestión.
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostiene que durante 2025 se profundizó un proceso de transformación estructural orientado a recomponer las bases institucionales, económicas y administrativas del país. Según el texto oficial, ese camino permitió avanzar en la estabilización macroeconómica, reducir el peso del aparato estatal y eliminar regulaciones consideradas improductivas.
Desde la Casa Rosada remarcan que el nuevo lema no es solo simbólico, sino que busca marcar una etapa distinta: pasar de la reconstrucción a la consolidación de un modelo que, según el Gobierno, prioriza la libertad individual, la previsibilidad económica y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
En ese sentido, el decreto destaca que la estabilidad y la previsibilidad son condiciones indispensables para atraer inversiones, mejorar la productividad y sostener el crecimiento a largo plazo. Bajo esa premisa, el oficialismo afirma que el país está en condiciones de proyectar una nueva fase de desarrollo tras haber dejado atrás lo que define como una etapa de desorden económico y deterioro institucional.
El texto también hace énfasis en la necesidad de profundizar los cambios ya iniciados y de asegurar que la acción del Estado esté orientada a funciones esenciales, con instituciones sólidas, respeto por la ley y una administración pública eficiente. Para el Gobierno, esos elementos son los que definen la “grandeza” de una Nación y permiten reconstruir la confianza entre los ciudadanos y sus autoridades.
Como parte de la decisión, el Ejecutivo invitó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al lema, aunque la aplicación efectiva dependerá de cada jurisdicción. En experiencias anteriores, algunas administraciones locales optaron por acompañar el gesto político, mientras que otras decidieron mantenerse al margen.
La declaración del 2026 como “Año de la Grandeza Argentina” se inscribe en una secuencia de lemas anuales que Milei viene utilizando para ordenar su narrativa de gobierno. El 2024 fue definido como el año de “la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”, mientras que el 2025 fue presentado como el “Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina”.
Con este nuevo decreto, el Presidente busca reforzar la idea de que su administración ya no está en una etapa de emergencia, sino en un momento de proyección y consolidación política, económica e institucional. Un mensaje que apunta tanto al interior del país como a los mercados y actores internacionales, en un contexto en el que el oficialismo apuesta a mostrar resultados y continuidad de rumbo.
