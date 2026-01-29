Por decreto, Javier Milei bautizó al 2026 como el año de la "Grandeza Argentina"

El texto también hace énfasis en la necesidad de profundizar los cambios ya iniciados y de asegurar que la acción del Estado esté orientada a funciones esenciales, con instituciones sólidas, respeto por la ley y una administración pública eficiente. Para el Gobierno, esos elementos son los que definen la “grandeza” de una Nación y permiten reconstruir la confianza entre los ciudadanos y sus autoridades.

Año 2026, el año de la grandeza

Como parte de la decisión, el Ejecutivo invitó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al lema, aunque la aplicación efectiva dependerá de cada jurisdicción. En experiencias anteriores, algunas administraciones locales optaron por acompañar el gesto político, mientras que otras decidieron mantenerse al margen.

La declaración del 2026 como “Año de la Grandeza Argentina” se inscribe en una secuencia de lemas anuales que Milei viene utilizando para ordenar su narrativa de gobierno. El 2024 fue definido como el año de “la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”, mientras que el 2025 fue presentado como el “Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina”.

Con este nuevo decreto, el Presidente busca reforzar la idea de que su administración ya no está en una etapa de emergencia, sino en un momento de proyección y consolidación política, económica e institucional. Un mensaje que apunta tanto al interior del país como a los mercados y actores internacionales, en un contexto en el que el oficialismo apuesta a mostrar resultados y continuidad de rumbo.

_____________________________

Más noticias en Urgente24:

Javier Milei cambió una ley por decreto y nombró a 4 militares en la cúpula de Defensa

Petróleo convencional: Retenciones 0% antes de la metamorfosis del Golfo San Jorge

Aumentos de febrero: Transporte, prepagas, cable, telefonía y debutan los nuevos subsidios en luz y gas