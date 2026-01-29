Javier Milei cambió una ley por decreto y nombró a 4 militares en la cúpula de Defensa

aviso_337897

Un cambio clave es que el personal militar que sea designado en el Estado se mantenga apartado de su cargo hasta dos meses como máximo tras haber sido designado y mantengan la continuidad de su carrera y sus beneficios, de modo que no se vean perjudicados en la suma de años de servicio para el retiro.

El antecedente del no pase a disponibilidad

El decreto de este jueves 29/1 ya se anticipaba cuando hace unos días, Milei decretó la habilitación al personal de las Fuerzas Armadas en actividad a cumplir funciones en el Ministerio de Defensa sin pasar a situación de disponibilidad, una medida que parecía hecha a medida de Carlos Presti, el ministro de Defensa.

La explicación del Gobierno de Javier Milei sobre los primeros cambios en la Ley del Personal Militar para permitir que los uniformados ocupen cargos públicos en el Estado.

Desde la cartera se argumentó que la modificación "permite que el Ministerio (de Defensa) cuente con los cuadros más calificados para la gestión de la defensa nacional, sin afectar la carrera profesional del personal militar".

Hasta el decreto de Milei, el pase a disponibilidad implicaba que el tiempo de servicio en el Ministerio no computaba como servicio efectivo, “lo que desalentaba la incorporación de oficiales y suboficiales con experiencia y conocimiento especializado en funciones clave”.

Los nuevos funcionarios-militares

Por el decreto 60/2026 con las firmas de Milei y Presti, el general de división Jorge Alberto Puebla fue designado al frente de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares del ministerio de Defensa.

El teniente coronel (R) Daniel Enrique Martella fue nombrado en la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa.

En la Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa se designó al general de brigada Carlos Horacio Martín y por último, el coronel Ariel Andrés Mira Peña asumirá como subsecretario de Gestión Administrativa de la cartera que conduce Presti.

