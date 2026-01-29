Después de la habilitación al personal de las FFAA en actividad a cumplir funciones en el Ministerio de Defensa sin pasar a situación de disponibilidad, Javier Milei hizo otro decreto que volvió a modificar la Ley para el Personal Militar y paralelamente designó a 4 uniformados en la cúpula de la cartera que conduce Carlos Presti.
PUESTOS CLAVES
Javier Milei cambió una ley por decreto y nombró a 4 militares en la cúpula de Defensa
Mediante una modificación por decreto de la Ley para el Personal Militar, Javier Milei designó a 4 uniformados en puestos claves del ministerio de Defensa.
Javier Milei no pierde tiempo: DNU + designaciones
Mediante el Decreto 58/2026 publicado este jueves (29/1) en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei modificó la Ley para el Personal Militar para que puedan acceder a cargos públicos y mediante otro decreto, el 60/2026 también publicado este jueves, se designó a 4 uniformados en altos cargos del ministerio de Defensa.
En cuanto al cambio en la Ley del Personal Militar, Milei modificó el artículo 18 de la Ley 19.101 que establece los requisitos a cumplir para que los uniformados puedan ocupar cargos públicos.
El personal del Cuadro Permanente podrá desempeñar funciones públicas, no electivas si son designados por el Poder Ejecutivo Nacional o por otras autoridades, siempre y cuando el nombramiento haya sido autorizado por el jefe del Estado Mayor General del Ejército, fue uno de los cambios que introdujo Milei.
También se dispuso que los oficiales, suboficiales y voluntarios del cuadro permanente continuarán amparados mientras presten servicios en organismos del Ejército, funciones específicas en el Consejo de Defensa Nacional, en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas o en la Casa Militar de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, así como al cumplir comisiones propias del servicio militar.
Un cambio clave es que el personal militar que sea designado en el Estado se mantenga apartado de su cargo hasta dos meses como máximo tras haber sido designado y mantengan la continuidad de su carrera y sus beneficios, de modo que no se vean perjudicados en la suma de años de servicio para el retiro.
El antecedente del no pase a disponibilidad
El decreto de este jueves 29/1 ya se anticipaba cuando hace unos días, Milei decretó la habilitación al personal de las Fuerzas Armadas en actividad a cumplir funciones en el Ministerio de Defensa sin pasar a situación de disponibilidad, una medida que parecía hecha a medida de Carlos Presti, el ministro de Defensa.
Desde la cartera se argumentó que la modificación "permite que el Ministerio (de Defensa) cuente con los cuadros más calificados para la gestión de la defensa nacional, sin afectar la carrera profesional del personal militar".
Hasta el decreto de Milei, el pase a disponibilidad implicaba que el tiempo de servicio en el Ministerio no computaba como servicio efectivo, “lo que desalentaba la incorporación de oficiales y suboficiales con experiencia y conocimiento especializado en funciones clave”.
Los nuevos funcionarios-militares
Por el decreto 60/2026 con las firmas de Milei y Presti, el general de división Jorge Alberto Puebla fue designado al frente de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares del ministerio de Defensa.
El teniente coronel (R) Daniel Enrique Martella fue nombrado en la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa.
En la Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa se designó al general de brigada Carlos Horacio Martín y por último, el coronel Ariel Andrés Mira Peña asumirá como subsecretario de Gestión Administrativa de la cartera que conduce Presti.
