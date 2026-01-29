Cuando Luis Ventura habló en Bondi Live y dejó flotando un secreto viejo, el tablero del espectáculo se movió completo, porque nadie esperaba que Jorge Rial y Viviana Canosa volvieran a estar en el centro con una historia que todavía quema en los pasillos de la tele. Dos frases después, Ventura picó la carne, guiñó al pasado y dejó todo abierto.
EL SECRETO MEJOR GUARDADO
Revelaron si Jorge Rial y Viviana Canosa tuvieron un romance: "Pasó una cosa que..."
¿Jorge Rial y Viviana Canosa tuvieron algo? Una frase que se dijo al aire destapó el deseo de un romance frustrado y secretos de Intrusos que estaban guardados.
El momento exacto en que Luis Ventura dejó de cuidar a Jorge Rial
Luis Ventura no fue a Bondi Live a hacer anécdotas simpáticas, fue directo al hueso. Cuando Ángel de Brito le preguntó si el conflicto entre Jorge Rial y Viviana Canosa había sido simplemente por una mala salida laboral del programa, el presidente de APTRA cambió el clima del estudio con una frase: "Pasó una cosa que nunca se supo".
De Brito apretó un poco más y preguntó directamente si entre Rial y Canosa había pasado algo más que trabajo. La respuesta de Ventura fue ambigua, pero explosiva: "A lo mejor una parte quería y la otra no". No habló de un romance confirmado sino de deseo, de una situación desbalanceada. De algo que no terminó bien.
Y remató con una imagen que dejó helados a todos: "O se asustaba, o le daba miedo, o le daba terror, o lo veía en todos lados". Eso ya no suena a simple cruce de egos. Suena a una tensión personal pesada, de esas que se esconden detrás de comunicados prolijos y despedidas forzadas.
En redes sociales, el recorte del streaming se viralizó rápido y cientos de usuarios empezaron a recordar viejas entrevistas, silencios incómodos y el abrupto alejamiento de Canosa de Intrusos, que en su momento se explicó con versiones livianas pero que ahora, con el diario del lunes, toman otro espesor.
Jorge Rial, Viviana Canosa y Luis Ventura: poder, deseo y secretos que nunca se vieron
El dato clave es que quién lo cuenta es Ventura, alguien que estivo ahí, que compartió camarines, producción y micrófonos con Rial durante años. Y hoy están enfrentados. De hecho, durante la misma charla en Bondi Live, el periodista también habló del deterioro de su propia relación con el ex Intrusos, que pasó de la sociedad total al distanciamiento absoluto.
Además, Ventura deslizó que en el conflicto Canosa–Rial hubo "otro nombre involucrado", alguien "muy cerca nuestro", sin dar precisiones pero dejando claro que no fue un tema aislado. Incluso trazó un paralelismo con Marianela Mirra, ganadora de Gran Hermano 2007, a quien conoció cuando Rial conducía el reality. Sobre ella dijo que "estuvo en un lugar difícil con respecto a Jorgito" y agregó, con ironía: "Hay muchachos que se ponen difíciles en determinado momento… con Canosa pasó lo mismo".
Ese comentario conecta varios puntos: los chats insinuantes que Mirra dijo haber recibido tras pasar por Intrusos (algo que ella misma contó públicamente), la separación escandalosa de Rial con Loly Antoniale y la desaparición mediática de varias mujeres que orbitaban su figura.
Acá está el punto que muchos prefieren esquivar: el problema no es si Rial y Canosa tuvieron algo; es qué pasa cuando el deseo aparece en espacios laborales atravesados por una estructura, con jerarquías, fama y poder.
Ventura no acusa directamente, pero insinúa con la autoridad del que conoció la cocina del espectáculo desde adentro. Y en este ambiente, cuando alguien dice "nunca se supo", suele significar que muchos lo sabían y nadie se animó a decirlo. Ahora la historia volvió a relucir, y aunque no haya confirmaciones oficiales, el silencio, esta vez, quedó demasiado ruidoso.
