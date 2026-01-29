Revelaron si Jorge Rial y Viviana Canosa tuvieron un romance: "Pasó una cosa que..."

Jorge Rial, Viviana Canosa y Luis Ventura: poder, deseo y secretos que nunca se vieron

El dato clave es que quién lo cuenta es Ventura, alguien que estivo ahí, que compartió camarines, producción y micrófonos con Rial durante años. Y hoy están enfrentados. De hecho, durante la misma charla en Bondi Live, el periodista también habló del deterioro de su propia relación con el ex Intrusos, que pasó de la sociedad total al distanciamiento absoluto.

Además, Ventura deslizó que en el conflicto Canosa–Rial hubo "otro nombre involucrado", alguien "muy cerca nuestro", sin dar precisiones pero dejando claro que no fue un tema aislado. Incluso trazó un paralelismo con Marianela Mirra, ganadora de Gran Hermano 2007, a quien conoció cuando Rial conducía el reality. Sobre ella dijo que "estuvo en un lugar difícil con respecto a Jorgito" y agregó, con ironía: "Hay muchachos que se ponen difíciles en determinado momento… con Canosa pasó lo mismo".

image El periodista también vinculó el caso con Marianela Mirra y su propia ruptura con Rial. No fue algo laboral, fue estructura mediática.

Ese comentario conecta varios puntos: los chats insinuantes que Mirra dijo haber recibido tras pasar por Intrusos (algo que ella misma contó públicamente), la separación escandalosa de Rial con Loly Antoniale y la desaparición mediática de varias mujeres que orbitaban su figura.

Acá está el punto que muchos prefieren esquivar: el problema no es si Rial y Canosa tuvieron algo; es qué pasa cuando el deseo aparece en espacios laborales atravesados por una estructura, con jerarquías, fama y poder.

Ventura no acusa directamente, pero insinúa con la autoridad del que conoció la cocina del espectáculo desde adentro. Y en este ambiente, cuando alguien dice "nunca se supo", suele significar que muchos lo sabían y nadie se animó a decirlo. Ahora la historia volvió a relucir, y aunque no haya confirmaciones oficiales, el silencio, esta vez, quedó demasiado ruidoso.

