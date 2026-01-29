Virus Nipah: Cómo es la mortal infección que reapareció en India y causa temor

La preocupación por una posible propagación del virus Nipah ha llevado a Tailandia, Nepal y Hong Kong a activar puntos de cribado en algunos de sus aeropuertos, apunta DW.

Mientras en China, temen que haya riesgo de casos importados, informó este martes la cadena estatal china CCTV, en vísperas de la celebración por el año nuevo chino.

¿Qué es el Virus Nipah?

El virus Nipah (VNi) es un infección zoonótica, es decir que se transmite de animales a humanos, como murciélagos o cerdos.

Esta enfermedad también puede transmitirse a través de alimentos contaminados o directamente de persona a persona.

El virus Nipah fue detectado por primera vez en 1999 en Malasia, por un brote entre criadores de cerdos. También se identificó en Bangladesh en 2001, y han habido brotes en la India.

Síntomas del virus Nipah en humanos

Algunas personas con el virus Nipah pueden no presentar síntomas, mientras que en otros casos se producen infecciones respiratorias y encefalitis mortal, detalla la OMS.

Los síntomas iniciales del virus Nipah son: fiebre, dolor de cabeza, mialgia (dolor muscular), vómitos y dolor de garganta.

La infección también puede provocar mareos, somnolencia, alteración de la consciencia y signos neurológicos que indican encefalitis aguda.

Asimismo, los contagiados pueden experimentar neumonía atípica y problemas respiratorios graves, como distrés respiratorio agudo.

En casos graves, se presentan encefalitis y convulsiones, que progresan al coma en un plazo de 24 a 48 horas.

¿El virus Nipah es peligroso?

El virus Nipah es una enfermedad grave y muy mortal. Se calcula que la tasa de letalidad de esta infección oscila entre el 40% y el 75%, según la OMS.

La agencia sanitaria además señala que, actualmente, no existen medicamentos ni vacunas específicos para este virus.

Y advierte que, causa enfermedades graves y la muerte en las personas, lo que lo convierte en un problema de salud pública.

