El regreso combativo de Carlos Monti a la TV Pública: "Les vendieron pescado podrido"

Qué dijo Laura Ubfal que provocó la furia de Carlos Monti

La periodista Laura Ubfal fue quien encendió las alarmas en el mundo del espectáculo al referirse sobre el posible levantamiento del programa de Carlos Monti en la TV Pública.

La comunicadora tituló una nota en su sitio web con una frase contundente: “Está en dudas el regreso de Carlos Monti a la TV Pública”. A partir de ese entonces detalló una interna que podría cambiar el rumbo del ciclo de chimentos del mediodía.

A su vez, también aprovechó para brindar datos al respecto en el programa La Linterna que conduce por el canal de streaming Bondi.

"El canal habría optado por tomar el programa de chimentos para producirlo internamente, pero habrían alertado a Carlos Monti que no podrá mantener su mismo equipo de trabajo, porque pondrían empleados propios para generar los contenidos y el periodista no estaría de acuerdo con esta nueva línea de acción”, señaló en la nota sin pudor citando a su colega Agus Rey.

