Carlos Monti regresó el miércoles (28/01) a la TV Pública luego de sus vacaciones y desmintió los rumores que indicaban su desvinculación del canal. Al frente de Mediodía Bien Arriba, el conductor confirmó que el programa continuará en pantalla hasta el 31 de diciembre.
SIN RODEOS
El regreso combativo de Carlos Monti a la TV Pública: "Les vendieron pescado podrido"
Luego de los rumores que señalaban su salida del canal, Carlos Monti reapareció en pantalla y apuntó contra quienes difundieron información falsa.
Al comenzar la emisión, el conductor se refirió con enojo a las versiones que circularon durante su ausencia. “Me hubiera gustado que los colegas me llamaran para preguntarme qué estaba pasando”, expresó en alusión a la información difundida por su colega Laura Ubfal algunos días atrás .
“Lo que dijeron no era cierto, les vendieron pescado podrido”, lanzó de manera contundente. Acto seguido, llevó tranquilidad al público al asegurar que la continuidad del ciclo ya está acordada hasta fin de año.
Además, aclaró que no habrá cambios en el equipo y defendió a su producción y panel. “De acá no se va nadie”, afirmó, y cerró con un mensaje claro: “No vean fantasmas donde no los hay. El programa va a seguir”.
Qué dijo Laura Ubfal que provocó la furia de Carlos Monti
La periodista Laura Ubfal fue quien encendió las alarmas en el mundo del espectáculo al referirse sobre el posible levantamiento del programa de Carlos Monti en la TV Pública.
La comunicadora tituló una nota en su sitio web con una frase contundente: “Está en dudas el regreso de Carlos Monti a la TV Pública”. A partir de ese entonces detalló una interna que podría cambiar el rumbo del ciclo de chimentos del mediodía.
A su vez, también aprovechó para brindar datos al respecto en el programa La Linterna que conduce por el canal de streaming Bondi.
"El canal habría optado por tomar el programa de chimentos para producirlo internamente, pero habrían alertado a Carlos Monti que no podrá mantener su mismo equipo de trabajo, porque pondrían empleados propios para generar los contenidos y el periodista no estaría de acuerdo con esta nueva línea de acción”, señaló en la nota sin pudor citando a su colega Agus Rey.
