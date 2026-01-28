Javier Milei genera reacciones extremas vaya donde vaya. Hay quienes lo detestan con fervor y quienes suspiran cada vez que aparece en escena. Pero hay algo que trasciende la política y se mete de lleno en el terreno del corazón: sus romances se convirtieron en uno de los temas más comentados desde que asumió la Presidencia en 2023.
"JAMÁS PAGARÍA UNA ENTRADA"
Yuyito González sangra por la herida: Zafó Milei pero Fátima Florez no corrió con la misma suerte
Yuyito González reaccionó al encuentro entre Javier Milei y Fátima Florez con ironía, chicana y una frase que sonó a pase de factura.
Yuyito González, su novia hasta abril de 2025, decidió romper el silencio y, aunque intentó mostrarse neutral frente a la reciente visita del mandatario al espectáculo de Fátima Florez, no logró ocultar su pensamiento.
Para quienes se lo perdieron, la noche del martes 27 de enero quedó marcada a fuego en la Costa Atlántica. El Presidente se apareció en el Teatro Roxy de Mar del Plata para ver "Fátima Universal", el show de su otra expareja, y la escena desató un tsunami mediático.
Yuyito opinó sobre Javier Milei y su noche con Fátima Florez
Ahora bien, quien no dejó pasar la oportunidad de opinar fue precisamente Yuyito González, aunque al principio jugó a la diplomacia. Con tono medido, declaró para "Puro Show" (El Trece): "Yo con el Presidente de la Nación ya hablé todo lo que tenía que hablar en varias oportunidades, incluso luego de la ruptura. Hoy la verdad es que no puedo decir nada de su agenda de prensa, de a dónde va o a dónde no va". Asimismo, reforzó su postura distante al asegurar que "ya no tengo que opinar, todo lo que tenía para decir se lo dije a él y a la prensa. En este momento estamos en contacto cero".
Sin embargo, cuando los periodistas mencionaron directamente a Fátima Florez, la cosa cambió de color. Ahí fue donde Yuyito dejó caer su artillería pesada con una sonrisa cargada de ironía: "Cada uno da lo que puede, lo que tiene. Yo no tengo mala onda con nadie y le deseo lo mejor a todos y sobre todo a la gente que está haciendo temporada, que sé que no está fácil".
Pero la conductora no se quedó ahí. Consciente del juego mediático que se estaba desarrollando, disparó con munición gruesa: "Si hoy el teatro explota por la visita del Presidente y a ella le sirve, o al Presidente le sirve la prensa del teatro, está perfecto. Ellos me pinchan para que yo me suelte y hable, ya conocemos este juego mediático, pero yo no necesito la prensa porque no tengo ningún ticket de teatro que vender, pero si les sirve mi nombre, bienvenido sea".
“Jamás pagaría la entrada”
No obstante, la estocada final llegó cuando le consultaron si asistiría al show de la actriz. Con una sinceridad brutal que dejó a más de uno con la boca abierta, González sentenció: "Iba a ir a Mar del Plata, pero creo que tengo otro viaje pendiente por concretarse, pero si voy, no iría a ver a Fátima. Me parece que es ir a chicanear inútilmente y no lo necesito". Y remató sin piedad: "Jamás pagaría la entrada para ir". ¿Honestidad a flor de piel o una forma elegante de mostrar que la herida todavía sangra?
"A Fátima le sirve mucho la visita del presidente, lo que no sé si le sirve es a él", cerró filosa.
