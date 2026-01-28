Yuyito González sangra por la herida: Zafó Milei pero Fátima Florez no corrió con la misma suerte

Pero la conductora no se quedó ahí. Consciente del juego mediático que se estaba desarrollando, disparó con munición gruesa: "Si hoy el teatro explota por la visita del Presidente y a ella le sirve, o al Presidente le sirve la prensa del teatro, está perfecto. Ellos me pinchan para que yo me suelte y hable, ya conocemos este juego mediático, pero yo no necesito la prensa porque no tengo ningún ticket de teatro que vender, pero si les sirve mi nombre, bienvenido sea".

“Jamás pagaría la entrada”

No obstante, la estocada final llegó cuando le consultaron si asistiría al show de la actriz. Con una sinceridad brutal que dejó a más de uno con la boca abierta, González sentenció: "Iba a ir a Mar del Plata, pero creo que tengo otro viaje pendiente por concretarse, pero si voy, no iría a ver a Fátima. Me parece que es ir a chicanear inútilmente y no lo necesito". Y remató sin piedad: "Jamás pagaría la entrada para ir". ¿Honestidad a flor de piel o una forma elegante de mostrar que la herida todavía sangra?

"A Fátima le sirve mucho la visita del presidente, lo que no sé si le sirve es a él", cerró filosa.

