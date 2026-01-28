La Champions League tuvo su última jornada y fue literalmente para infartarse, la definición del partido entre Benfica y Real Madrid en Lisboa fue el claro ejemplo de todo eso. El conjunto portugués ganó 4 a 2 con un gol en los últimos minutos de su arquero, el que definió el futuro de ambos en la competición. Mourinho amarga a su ex equipo.
GOL DE ARQUERO Y LOCURA
Champions League: Increíble forma en que Mourinho (Benfica) amargó al Real Madrid
Real Madrid se quedó afuera de los 8vos de final y deberá jugar 16vos, el gran responsable, Mourinho y su Benfica.
Champions League: Anatoli Trubin, el arquero que dejó afuera al Madrid de 8vos
Ambos equipos llegaban con distintos objetivos. El Benfica luchaba con todo para meterse en los 16vos de final y no ser eliminado y el Real Madrid quería mantener su puesto de 8vos de final. Finalmente, el 4 a 2 del equipo portugués dejó a los dos en 16vos de final.
La jugada de la fecha de la Champions League se dio en este partido en el minuto 97 y el gran protagonista fue el arquero ucraniano Anatoli Trubin. El partido estaba 3 a 2 en favor de los portugueses y ese resultado los dejaba afuera y metía al Real Madrid en 8vos de final.
Sobre el 7º minuto de adición y cuando todo se estiraba y parecía que era para que empate el Madrid, llegó lo impensado. Tiro libre desde tres cuartos de cancha para el Benfica sobre la derecha. Todos fueron al área, hasta el arquero, Aursnes metió el centro al medio del área, en el borde del área chica, Trubin se estiró, cabeceó suavemente y puso la pelota al lado del palo de Courtois, que se había quedado adentro del arco.
Eso desató la locura de Mourinho y todo el Benfica, ese gol los resucitaba y pasaban de estar afuera a jugar 16vos de final, ocupando el 24º y último lugar que daba esa posición y dejando afuera al Marsella. Por si esto fuera poco esto le daba la clasificación a 8vos de final a su archirrival, Sporting Lisboa y dejaba afuera de esa instancia al Real Madrid, que finalmente jugará los 16vos de final.
Es increíble pero ese 4º gol del Benfica de su arquero sentenció el destino de 4 equipos en los últimos minutos, ya que Benfica pasó de estar afuera a jugar 16vos de final, Marsella hizo lo inverso y se quedó afuera, Sporting Lisboa se metió entre los 8 mejores y mandó al Madrid a jugar 16vos de final. Una locura que solo genera el fútbol.
