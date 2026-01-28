Champions League: Increíble forma en que Mourinho (Benfica) amargó al Real Madrid

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2016633862722343419&partner=&hide_thread=false ¡¡¡GOL HISTÓRICO DE TRUBIN, EL ARQUERO DE BENFICA, QUE LE DIO EL TRIUNFO 4-2 ANTE REAL MADRID Y LO METIÓ EN LOS PLAYOFFS DE LA #CHAMPIONSxESPN!!!



January 28, 2026

Sobre el 7º minuto de adición y cuando todo se estiraba y parecía que era para que empate el Madrid, llegó lo impensado. Tiro libre desde tres cuartos de cancha para el Benfica sobre la derecha. Todos fueron al área, hasta el arquero, Aursnes metió el centro al medio del área, en el borde del área chica, Trubin se estiró, cabeceó suavemente y puso la pelota al lado del palo de Courtois, que se había quedado adentro del arco.