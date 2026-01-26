Este miércoles se jugará la 8º y última fecha de la fase de liga de la Champions League y hay muchos equipos peleando por meterse en alguna de las instancias, 8vos o 16vos de final. Entre los que pelean por no quedarse afuera de todo hay tres equipos que supieron ser campeones de Europa. Ellos son Ajax de “Holanda”, Benfica de Portugal y Olympique Marsella de Francia.
SEMANA DE DEFINICIÓN
Champions League: Los tres campeones que pueden quedar afuera en primera fase
Se juega la última fecha de la fase de liga de la Champions League y tres grandes de Europa que fueron campeones pueden decir adiós prematuramente.
Champions League: Ajax y Benfica casi afuera, Marsella por ahora adentro
Ajax, Benfica y Olympique de Marsella tienen dos cosas en común, los tres fueron campeones de la Champions League, y además se pueden quedar afuera en la fase de liga de esta edición, siendo los únicos 3 campeones que en esta temporada se irían demasiado pronto.
El Ajax fue campeón en cuatro ocasiones, las tres primeras de forma consecutiva en los años dorados con Johan Cruyff donde ganó las ediciones de 71, 72 y 73. Luego obtuvo su cuarto título más de 20 años después, en la temporada 94/95. Ahora esos años dorados ya no pesan y está por quedarse afuera.
Actualmente se ubica en la 32º posición con 6 unidades, y si bien el puesto 24º (último lugar para clasificar a los 16vos de final) se encuentra a solo dos puntos, el problema es la cantidad de equipos que no deben ganar para meterse en la siguiente fase. Cinco no deben ganar, y otros tres ni siquiera pueden empatar. Si se dan todos estos resultados y Ajax gana el miércoles al Olympiacos de Grecia como local se meterá milagrosamente en 16vos de final.
El otro complicado y con la misma cantidad de puntos es Benfica, ganador de las ediciones 61 y 62 llega muy complicado a la definición de la actual temporada. Se ubica en la posición 29, eso es lo único que lo aventaja de Ajax. Pero a pesar de eso deberá ganarle a Real Madrid en Portugal, que dos equipos no ganen y otros tres no sumen ni un punto. Algo difícil que se dé todo junto ya que el rival de turno es uno de los duros.
Marsella, ganador de la edición de 1993, es el más tranquilo, ya que con 9 puntos se ubica en la posición 19, dentro de los que se están clasificando a 16vos de final. Para octavos de final ya no le alcanza así que lo máximo que puede aspirar es a 16vos. Para asegurar su clasificación debe ganarle a Brujas en Bélgica, si empata deberá esperar el resultado del resto de los equipos. Pero los franceses son los que más fácil la tienen.
Además, hay otros equipos grandes que pueden quedarse afuera de todo, como es el caso del Nápoli, o el Borussia Dortmund. Otros grandes luchan por entrar en octavos de final directamente y no tienen asegurado su lugar entre los 8 primeros. Por eso podremos ver a Barcelona, Manchester City, Atlético Madrid, Inter y Juventus en la fase de 16vos de final, equipos que habitualmente se meten en 8vos de final.
Los 18 encuentros se disputarán en simultaneo, por ende, todo será muy cambiante durante 90 minutos. Todos van el miércoles a las 17hs de Argentina y se podrán ver por ESPN (1, 2, 3 y 4) Fox Sports (1, 2 y 3) y Disney +. Veremos quienes se meten en 16vos y quienes en 8vos de final de la Champions League.
+ de Golazo24
Barcelona: Increíble confesión de Laporta: "Eligió irse al PSG"
Miguel Borja dio un giro inesperado tras irse libre de River y negociar con Boca
San Lorenzo confirmó el futuro de Alexis Cuello tras la última oferta de Boca