Champions League: Los tres campeones que pueden quedar afuera en primera fase

image El Marsella es el otro que está complicado, pero ganando no depende de ningun otro resultado.

Marsella, ganador de la edición de 1993, es el más tranquilo, ya que con 9 puntos se ubica en la posición 19, dentro de los que se están clasificando a 16vos de final. Para octavos de final ya no le alcanza así que lo máximo que puede aspirar es a 16vos. Para asegurar su clasificación debe ganarle a Brujas en Bélgica, si empata deberá esperar el resultado del resto de los equipos. Pero los franceses son los que más fácil la tienen.

Además, hay otros equipos grandes que pueden quedarse afuera de todo, como es el caso del Nápoli, o el Borussia Dortmund. Otros grandes luchan por entrar en octavos de final directamente y no tienen asegurado su lugar entre los 8 primeros. Por eso podremos ver a Barcelona, Manchester City, Atlético Madrid, Inter y Juventus en la fase de 16vos de final, equipos que habitualmente se meten en 8vos de final.

Los 18 encuentros se disputarán en simultaneo, por ende, todo será muy cambiante durante 90 minutos. Todos van el miércoles a las 17hs de Argentina y se podrán ver por ESPN (1, 2, 3 y 4) Fox Sports (1, 2 y 3) y Disney +. Veremos quienes se meten en 16vos y quienes en 8vos de final de la Champions League.

+ de Golazo24

Barcelona: Increíble confesión de Laporta: "Eligió irse al PSG"

Miguel Borja dio un giro inesperado tras irse libre de River y negociar con Boca

San Lorenzo confirmó el futuro de Alexis Cuello tras la última oferta de Boca