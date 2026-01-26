Lula habló con Trump y le puso condiciones para ingresar a su Consejo de Paz

Contactos posterior, que incluyó un cara a cara en Kuala Lumpur en octubre, derivaron en la reduccion de parte de esos impuestos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LulaOficial/status/2015834071583133902&partner=&hide_thread=false Conversei hoje ao telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Abordamos temas relacionados à relação bilateral e à agenda global. Trocamos informações sobre indicadores econômicos dos dois países, que apontam boas perspectivas para as duas economias. O presidente… — Lula (@LulaOficial) January 26, 2026

También intercambiaron "opiniones sobre la situación en Venezuela". El brasileño pidió "preservar la paz y la estabilidad en la región y trabajar por el bienestar del pueblo venezolano".

Respecto del Consejo de Paz, sostuvo que propuso el órgano "se limitara a la cuestión de Gaza y otorgara un puesto a Palestina". "En este contexto, reiteré la importancia de una reforma integral de las Naciones Unidas, que incluye la ampliación del número de miembros permanentes del Consejo de Seguridad", agregó.

A diferencia de Javier Milei, Lula no ha adherido aún al Consejo de Paz lanzado por Trump y que pretende ser una vía alternativa a Naciones Unidas.

Milei, como parte de su estrategia de seguidismo a la Casa Blanca, firmó la incorporación del país en el marco del Foro Económico de Davos, donde el republicano hizo la presentación formal de la organización. Hasta ahora, muy pocos de los países firmantes son considerados democracias.

Un día antes de conversar con Trump Lula dijo en un acto que "Trump propone crear una nueva ONU donde sólo él sea el dueño".

Lula y Trump además acordaron -con fecha a definir- una visita del primero a la Casa Blanca, posterior a un viaje que el líder del PT tiene previsto en febrero a India y Corea del Sur.

Según O Globo, que cita a funcionarios de Lula, si se redujera el temario del Consejo impulsado por Trump a la paz en Gaza "la chances de Brasil de adherir aumentarían", por lo que se trataría de un condicionamiento para que el vecino país se sume. De acuerdo a esa visión, el Planalto no quiere darle a Trump "un cheque en blanco" que podría contribuir a debilitar aún más a la ONU.

En una entrevista, el Asesor Especial para Asuntos Internacionales de la Presidencia, Celso Amorim, afirmó que no había suficiente claridad sobre la naturaleza y las implicaciones de la invitación.

Según el funcionario, el texto de la carta es confuso, "porque empieza hablando de un tema y luego lo amplía en el documento adjunto", y en la práctica representa una revocación de la ONU , especialmente en el ámbito de la paz y la seguridad, lo cual sería "inaceptable".

