GAZA Y PALESTINA
Lula habló con Trump y le puso condiciones para ingresar a su Consejo de Paz
En una charla telefónica, el presidente de Brasil pidió que el organismo que impulsa Trump se limite a la cuestión de Gaza y que incorpore a Palestina a la conversación.
Según informó el Palacio de Planalto, la conversación entre ambos mandatarios duró uno 50 minutos y abordó "temas vinculados a la relación bilateral y la agenda global".
Lula luego hablós sobre el contacto y el pedido en un tuit.
"Intercambiamos información sobre indicadores económicos de ambos países, que apuntan a buenas perspectivas para ambas economías. El presidente Trump afirmó que el crecimiento económico de USA y Brasil es positivo para la región en su conjunto. Celebramos la buena relación forjada en los últimos meses, que resultó en la eliminación de una parte significativa de los aranceles aplicados a los productos brasileños", indicó.
La tensión entre ambos presidentes tuvo como origen la condena del expresidente Jair Bolsonaro por intentar un golpe de Estado en el inicio del gobierno de Lula. Como represalia por lo que consideró "una caza de brujas" Trump aumentó los aranceles a los productos brasileños que ingresaban a USA.
Contactos posterior, que incluyó un cara a cara en Kuala Lumpur en octubre, derivaron en la reduccion de parte de esos impuestos.
También intercambiaron "opiniones sobre la situación en Venezuela". El brasileño pidió "preservar la paz y la estabilidad en la región y trabajar por el bienestar del pueblo venezolano".
Respecto del Consejo de Paz, sostuvo que propuso el órgano "se limitara a la cuestión de Gaza y otorgara un puesto a Palestina". "En este contexto, reiteré la importancia de una reforma integral de las Naciones Unidas, que incluye la ampliación del número de miembros permanentes del Consejo de Seguridad", agregó.
A diferencia de Javier Milei, Lula no ha adherido aún al Consejo de Paz lanzado por Trump y que pretende ser una vía alternativa a Naciones Unidas.
Milei, como parte de su estrategia de seguidismo a la Casa Blanca, firmó la incorporación del país en el marco del Foro Económico de Davos, donde el republicano hizo la presentación formal de la organización. Hasta ahora, muy pocos de los países firmantes son considerados democracias.
Un día antes de conversar con Trump Lula dijo en un acto que "Trump propone crear una nueva ONU donde sólo él sea el dueño".
Lula y Trump además acordaron -con fecha a definir- una visita del primero a la Casa Blanca, posterior a un viaje que el líder del PT tiene previsto en febrero a India y Corea del Sur.
Según O Globo, que cita a funcionarios de Lula, si se redujera el temario del Consejo impulsado por Trump a la paz en Gaza "la chances de Brasil de adherir aumentarían", por lo que se trataría de un condicionamiento para que el vecino país se sume. De acuerdo a esa visión, el Planalto no quiere darle a Trump "un cheque en blanco" que podría contribuir a debilitar aún más a la ONU.
En una entrevista, el Asesor Especial para Asuntos Internacionales de la Presidencia, Celso Amorim, afirmó que no había suficiente claridad sobre la naturaleza y las implicaciones de la invitación.
Según el funcionario, el texto de la carta es confuso, "porque empieza hablando de un tema y luego lo amplía en el documento adjunto", y en la práctica representa una revocación de la ONU , especialmente en el ámbito de la paz y la seguridad, lo cual sería "inaceptable".
