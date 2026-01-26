Inflación semanal al alza pone en jaque el cierre de enero

La dinámica de precios volvió a mostrar señales de presión en la tercera semana de enero, con registros que se ubicaron por encima de los promedios recientes y reavivaron el debate sobre el piso de inflación del arranque de 2026.
Los relevamientos de alta frecuencia coincidieron en marcar una aceleración semanal, aunque con matices sectoriales y lecturas dispares en alimentos.
Semana caliente
Con datos al 23 de enero, el IPC-OJF elaborado por Ferreres registró una inflación general del 0,6% semanal, mientras que la inflación núcleo se ubicó en 0,8% s/s. En la comparación 16–23 de enero, la variación general resultó la más alta desde agosto, y la núcleo alcanzó su máximo desde mayo de 2024, un dato que no pasó inadvertido para la City.
La señal de alerta, tal como destacan desde Facimex, se profundiza al mirar la composición. En Alimentos y Bebidas, Eco Go midió una suba del 0,4% s/s, con una desaceleración de 0,4 puntos frente a la semana previa, mientras que Econviews relevó un 0,8% s/s, acelerando 0,3 puntos respecto de la semana anterior y 0,4 puntos frente a la tercera semana de diciembre.
Métricas mensuales por encima del 2%
Las métricas mensuales del IPC-OJF se mantienen cómodamente por encima del 2% m/m, con una inflación núcleo que, por ahora, corre por debajo del nivel general. La evidencia surge de tres cortes clave.
Primero, en la medición punta a punta de los últimos 30 días, el índice general acumuló 3,1%, con un avance de 0,1 puntos frente a la semana anterior, mientras que la núcleo alcanzó 2,5%, sumando 0,4 puntos. Segundo, al comparar los primeros 23 días de enero contra igual período de diciembre, la inflación general se ubicó en 2,8%, por encima del 2,3% del mes previo, y la núcleo descendió a 2,2% desde 2,8%. Tercero, el proxy de ritmo mensual —la variación entre las últimas cuatro semanas y las cuatro previas— arrojó 2,7% m/m para el nivel general, con una suba marginal de 0,1 puntos, y 2,2% m/m para la núcleo, con una baja de 0,2 puntos.
En el desagregado por divisiones, Alimentos y Bebidas volvió a sobresalir, con una trayectoria que apunta a superar el 4% m/m, un registro que condiciona la lectura del mes aun cuando otros rubros muestren mayor moderación.
Proyección de enero
El arrastre estadístico del IPC-OJF quedó en 2,8% m/m, y bajo el supuesto de una inflación del 0,3% s/s en la última semana del mes, enero cerraría en torno al 2,9% m/m.
En contraste, los registros de Eco Go convergen hacia un 2,4% m/m, lo que deja abierta la discusión hasta el dato oficial.
Mirada hacia adelante
Hacia adelante, el escenario base contempla una inflación transitoriamente por encima del 2% m/m durante el primer trimestre de 2026, con marzo como el mes estacionalmente más desafiante por los ajustes en Educación vinculados al inicio del ciclo lectivo y las subas en Indumentaria asociadas al cambio de temporada.
Con ese telón de fondo, la evolución semanal seguirá siendo clave para calibrar expectativas y anticipar el tono del dato que se conocerá el 10 de febrero.
