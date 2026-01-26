Inflación semanal al alza pone en jaque el cierre de enero

Métricas mensuales por encima del 2%

Las métricas mensuales del IPC-OJF se mantienen cómodamente por encima del 2% m/m, con una inflación núcleo que, por ahora, corre por debajo del nivel general. La evidencia surge de tres cortes clave.

Primero, en la medición punta a punta de los últimos 30 días, el índice general acumuló 3,1%, con un avance de 0,1 puntos frente a la semana anterior, mientras que la núcleo alcanzó 2,5%, sumando 0,4 puntos. Segundo, al comparar los primeros 23 días de enero contra igual período de diciembre, la inflación general se ubicó en 2,8%, por encima del 2,3% del mes previo, y la núcleo descendió a 2,2% desde 2,8%. Tercero, el proxy de ritmo mensual —la variación entre las últimas cuatro semanas y las cuatro previas— arrojó 2,7% m/m para el nivel general, con una suba marginal de 0,1 puntos, y 2,2% m/m para la núcleo, con una baja de 0,2 puntos.

En el desagregado por divisiones, Alimentos y Bebidas volvió a sobresalir, con una trayectoria que apunta a superar el 4% m/m, un registro que condiciona la lectura del mes aun cuando otros rubros muestren mayor moderación.

Proyección de enero

La proyección central mantiene una inflación de 2,5% m/m para enero, aunque los datos semanales introducen un sesgo alcista. La proyección central mantiene una inflación de 2,5% m/m para enero, aunque los datos semanales introducen un sesgo alcista.

El arrastre estadístico del IPC-OJF quedó en 2,8% m/m, y bajo el supuesto de una inflación del 0,3% s/s en la última semana del mes, enero cerraría en torno al 2,9% m/m.

En contraste, los registros de Eco Go convergen hacia un 2,4% m/m, lo que deja abierta la discusión hasta el dato oficial.

Mirada hacia adelante

Hacia adelante, el escenario base contempla una inflación transitoriamente por encima del 2% m/m durante el primer trimestre de 2026, con marzo como el mes estacionalmente más desafiante por los ajustes en Educación vinculados al inicio del ciclo lectivo y las subas en Indumentaria asociadas al cambio de temporada.

Con ese telón de fondo, la evolución semanal seguirá siendo clave para calibrar expectativas y anticipar el tono del dato que se conocerá el 10 de febrero.

