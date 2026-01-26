Casa Rosada: Ibarzábal y la Ley de Murphy (Recordando a Herrera Bravo)

La Presidencia de Carlos Menem es un período de referencia de Javier Milei. ¿Quiénes fueron los secretarios de Legal y Técnica de Menem?

Raúl Granillo Ocampo (1989-1991).

Jorge Luis Maiorano (1991-1992)

Carlos Corach (1992-1995).

Félix Borgonovo (1995-1998).

Y así y todo Menem tuvo problemas legales más tarde.... Pobre Javier Milei.

herrera-bravo Javier Herrera Bravo.

El DNU

El más comentado de los avatares negativos es la omisión del pedido del Presidente de la Nación al Congreso de una autorización para ausentarse del país. María Ibarzábal Murphy debió pedirlo ya en el período ordinario de sesiones y también en el período extraordinario.

(De paso, se estila algo similar para las fuerzas militares, que periódicamente participan de ejercicios en el exterior).

Tal como señaló Topo Rodríguez (Consenso Federal / PJ) acerca de la protegida de Santiago Caputo, "El hecho de tener que salir a tapar el error de la designación de Presti con un DNU, a poco más de un mes de haberlo designado, es un papelón. Pasa un poco desapercibido porque nadie mira esos detalles y estamos en plenas vacaciones de enero".

Pero, siguiendo lo de Rodríguez, "es diferente velar por un asesor que no aparece en el organigrama que cuidarle las espaldas a Milei, que tiene alta exposición permanente".

Otros afirman: "Reemplazar a Bravo Herrera con una funcionaria sin experiencia fue llamativo. Desplazar al personal veterano fue otro alerta. No tener asesores veteranos del Derecho Administrativo que verifiquen por lo menos 2 veces lo que firmará el Presidente es hacer acrobacia sin red."

María Ibarzábal Murphy María Ibarzábal Murphy.

Acerca del período extraordinario de sesiones todavía hay preguntas acerca de por qué se convocó nuevamente para tratar el mismo temario que en diciembre cuando lo más sencillo era prorrogar lo que ya estaba.

¿Puede el Presidente de la Nación viajar al exterior por DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia)? Sí, puede mientras su popularidad no caiga del 50%...

Entre los fundamentos del (DNU 17/2026 que se publicó el 16/01o para autorizar al Presidente a salir del país, se explicó que "no se encuentra sancionada una ley por medio de la cual se otorgue permiso al Presidente de la Nación para ausentarse del territorio nacional".

También se aclaró que no era posible que el Poder Legislativo tratara rápidamente una norma de ese tipo porque "los períodos de sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso de la Nación han finalizado el 30/11/2025 y el 30/12/2025, respectivamente".

En consecuencia, el Presidente Javier Milei -acompañado en la firma por sus ministros- se autorizó a sí mismo a viajar al exterior "cuando razones de gobierno lo requieran, hasta tanto se apruebe la ley correspondiente al año 2026".

Lo extraño es que Milei convocó a sesiones extraordinarias del Congreso, desde el 02/02 al 26/02, pero en el temario a tratar no incluyó un proyecto de ley que autorice sus viajes al exterior.

