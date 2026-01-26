Boomerang Viajes festeja sus 25 años y lidera el Turismo Solidario en Argentina

En este sentido, un hito clave fue la Red de Emprendedores de Turismo Sustentable NOA, un proyecto que desde 2010 ha acompañado a más de 60 prestadores en Salta, Jujuy y Catamarca, inspirado en el modelo de Boomerang Viajes. Gracias a la articulación público-privada, familias campesinas y comunidades originarias locales comenzaron a ofrecer servicios como trekking, avistaje de aves, mountain bike, visitas a sitios arqueológicos y de arte rupestre.

BOOMERANGVIAJESFESTEJASUS25ANOSYLIDERAELTURISMOSOLIDARIOENARGENTINAFOTO3 Boomerang Viajes cumple 25 años de vida que lleva a la condición de líder del Turismo Solidario en Argentina.

La apuesta de Boomerang Viajes por el turismo campesino

Otro caso es el de la red de turismo campesino de los Valles Calchaquíes, una cooperativa de productores familiares y artesanos que ofrecen servicios como gastronomía regional, caminatas, talleres de cocina, degustación de vinos artesanales, taller de huerta, tejidos de lana, producción de miel y el alojamiento en sus casas.

También ofrecen a sus clientes otros destinos de impacto como el Bañado la Estrella, en Formosa, el segundo humedal más grande de Argentina; el Impenetrable chaqueño, donde trabajan junto a comunidades Qom y criollas; el los Esteros del Iberá, en Corrientes, con itinerarios guiados por locales; la selva misionera, donde ofrecen un sendero etno-turístico para recorrer aldeas guaraníes; y destinos de conservación de naturaleza como el Parque Nacional Patagonia (Santa Cruz) y el Parque Nacional Los Alerces (Chubut).

La función de Boomerang Viajes en los distintos proyectos de turismo en toda la Argentina

“Al elegir pequeños emprendimientos y prestadores sostenibles, los viajeros se llevan una experiencia única e intercultural, y al mismo tiempo permiten a las comunidades afianzar su cultura y crecer económicamente para poder seguir trabajando su tierra y sostener sus costumbres”, explicó Bettina. Boomerang Viajes trabaja actualmente con más de 70 emprendimientos de impacto en todo el país.

“Entre comunidades y viajeros se genera un intercambio, un espacio de encuentro y aprendizaje que enriquece a las dos partes. Esto es el turismo solidario que impulsamos desde Boomerang Viajes, y estas experiencias auténticas son cada vez más buscadas por viajeros de todo el mundo”, resaltó.

Compromiso social y ambiental “puertas adentro”

En 2019, Boomerang Viajes se convirtió en la primera agencia de turismo del país en certificar como Empresa B, compromiso que renovó con su recertificación en 2023. Este fue un hito clave en su camino, porque el proceso invitó a los líderes a observar el impacto de sus operaciones en un 360. Es decir, más allá del impacto en territorio de destino, que era lo que venían trabajando.

Esta visión “puertas adentro” dio origen a una alianza con otras organizaciones para crear la Fundación Charis Argentina, que hoy gestiona la Escuela Chiara Lubich, de José C. Paz. “Lo que comenzó como el sostenimiento de un jardín de infantes que estaba por cerrar, hoy es un colegio que acompaña a más de 300 alumnos desde nivel inicial a secundario en un contexto vulnerable”, expresó Bettina, que es miembro de la Fundación y representante legal de la escuela.

En materia ambiental, la agencia es firmante de la Declaración de Glasgow (COP26), mide su huella de carbono desde 2020 e integra una comunidad de impacto que, en cada instancia de encuentro, mide y compensa emisiones. “Estamos avanzando en la transformación de nuestra cadena de valor junto a proveedores alineados con estos compromisos”, manifestó la líder de Boomerang Viajes.

Las Empresas B son compañías con un propósito más allá de la rentabilidad económica, que se comprometen pública y legalmente a medir y gestionar su impacto social y ambiental con altos estándares internacionales. Para alcanzar la certificación son verificadas por B Lab, una organización sin fines de lucro basada en Estados Unidos.

Legado y futuro del turismo sostenible

El 2025 marcó una nueva etapa de la empresa, con la incorporación de un nuevo socio y la transformación a SRL. “Más allá de la figura legal, esta evolución tiene que ver con nuestra coherencia y el legado que queremos dejar. Una sociedad es un contrato social, y esto es más que una empresa, es un actor social”, remarcó Bettina.

De cara al 2026, la Empresa B busca seguir consolidando su nueva estructura, con foco en el segmento corporativo. En este sentido, es la agencia oficial del Congreso de Economía de Comunión, que se desarrollará en mayo de este año en Argentina, con más de 400 referentes de todo el mundo que vivirán experiencias comunitarias locales en todo el país y se encontrarán en Buenos Aires para el evento de cierre.

Además de contar con el reconocimiento como Empresa B, Boomerang Viajes tiene la certificación en Directrices de Sostenibilidad Turística para Organizaciones en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y obtuvo la distinción de Normas Iram de la Secretaría de Turismo de la Nación en 2019.

“Estamos convencidos de que el único turismo posible es aquel que reconoce los impactos que provoca y los gestiona para minimizar los efectos negativos. Nuestra propuesta es consecuencia de un crecimiento continuo que nos permite reconocer al Turismo Solidario como el medio para lograr la sostenibilidad”, finalizó Bettina González.

