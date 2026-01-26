Impacto en los usuarios: Un nuevo decreto para el Gas redefine precio y subsidios

En Enargas el 'dedazo' de María Tettamanti: 'interino' Marcelo Alejandro Nachón

Cambios para evitar saltos en las facturas de invierno

Según se detalla en los considerandos del decreto, el nuevo esquema busca evitar que el aumento del consumo invernal se vea agravado por la variación estacional de los precios del gas, especialmente en los hogares alcanzados por los subsidios.

Con la adopción del Precio Anual Uniforme, el costo del gas para el usuario final se anualiza, lo que permite suavizar las subas durante los meses de mayor demanda, sin alterar el valor total del esquema a lo largo del año

El texto aclara que esta modificación no implica cambios sustantivos en el Plan Gas.Ar ni afecta el derecho de los productores a percibir el Precio Ofertado ajustado por el factor estacional, tal como estaba previsto en el régimen original.

Sistema de compensaciones

El decreto también instruye a la Secretaría de Energía a realizar las adecuaciones necesarias en el régimen de cálculo de compensaciones previsto en los puntos 62 a 77 del Anexo del Decreto 892/20.

Según se explica, el nuevo sistema puede generar que, a lo largo del año, las compensaciones a los productores tengan saldos positivos en algunos meses y negativos en otros, como consecuencia de la anualización del precio del gas.

Por ese motivo, se habilita la revisión del mecanismo para garantizar el equilibrio del esquema y la continuidad de la cadena de pagos del sector hidrocarburífero.

Decreto: Las claves del nuevo esquema

- Chau estacionalidad: El valor del metro cúbico de gas será constante a lo largo del año.

- Previsibilidad: Al "aplanar" la curva de precios, los usuarios tendrán facturas más parejas, facilitando la planificación de los gastos familiares y evitando sobresaltos financieros en invierno.

- Alineación con subsidios: La medida se integra con el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado recientemente para direccionar la ayuda estatal a la demanda prioritaria.

Garantía para la industria

Uno de los puntos centrales del decreto es que no altera las reglas de juego para las empresas productoras de hidrocarburos. Se preservan los contratos vigentes bajo el Plan Gas.Ar.

El Estado actuará como un "amortiguador" financiero: seguirá pagando a las productoras el precio estacional correspondiente (más alto en invierno), pero cobrará a los usuarios un precio promedio anualizado.

Y como se mencionó anteriormente, las diferencias que surjan entre el precio real de mercado y el precio uniforme que paga el usuario serán compensadas por el Estado Nacional, asegurando que no se corte la cadena de pagos del sector.

"La eliminación del diferencial estacional respecto del usuario (...) en modo alguno importa una modificación sustantiva del Plan Gas.Ar ni del derecho a recibir el Precio Ofertado por parte del Productor", aclara el decreto en sus considerandos.

