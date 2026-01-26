El Gobierno de Javier Milei oficializó hoy una modificación clave en el Plan Gas.Ar para avanzar en la implementación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 26/2026, publicado en el Boletín Oficial, y redefine el mecanismo mediante el cual el Estado nacional interviene en el precio del gas que pagan los usuarios.
PRECIO ANUAL UNIFORME
Impacto en los usuarios: Un nuevo decreto para el Gas redefine precio y subsidios
El Decreto 26/2026 publicado hoy en el 'Boletín oficial' modifica el Plan Gas.Ar y establece un nuevo esquema de precios y subsidios para el gas natural.
El decreto, que fue firmado por el presidente y los ministros de su Gabinete, y entra en vigencia desde hoy, introduce cambios en el "Plan de Reaseguro y Potenciación de la Producción Federal de Hidrocarburos 2023-2028", aprobado originalmente por el Decreto 892/2020, y se inscribe en la política de unificación de subsidios dispuesta por el Decreto 943/2025.
La norma sustituye el punto 13 del Anexo del Decreto 892/20, y establece que el Estado nacional podrá hacerse cargo del pago mensual de una porción del Precio Anual Uniforme del gas natural definido por la Autoridad de Aplicación, con el fin de reducir el costo del servicio para los usuarios.
Ese monto podrá ser igual, inferior o superior al precio de mercado que surja de las subastas del Plan Gas.Ar, ajustado por el factor del período estacional. El diferencial (ya sea positivo o negativo) quedará a cargo del Estado nacional o será deducido del monto que este asuma, según corresponda.
La determinación del valor estará a cargo de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, con asistencia del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) en caso de ser requerida, y mediante procesos que podrán incluir instancias de participación ciudadana.
En Enargas el 'dedazo' de María Tettamanti: 'interino' Marcelo Alejandro Nachón
Cambios para evitar saltos en las facturas de invierno
Según se detalla en los considerandos del decreto, el nuevo esquema busca evitar que el aumento del consumo invernal se vea agravado por la variación estacional de los precios del gas, especialmente en los hogares alcanzados por los subsidios.
El texto aclara que esta modificación no implica cambios sustantivos en el Plan Gas.Ar ni afecta el derecho de los productores a percibir el Precio Ofertado ajustado por el factor estacional, tal como estaba previsto en el régimen original.
Sistema de compensaciones
El decreto también instruye a la Secretaría de Energía a realizar las adecuaciones necesarias en el régimen de cálculo de compensaciones previsto en los puntos 62 a 77 del Anexo del Decreto 892/20.
Según se explica, el nuevo sistema puede generar que, a lo largo del año, las compensaciones a los productores tengan saldos positivos en algunos meses y negativos en otros, como consecuencia de la anualización del precio del gas.
Por ese motivo, se habilita la revisión del mecanismo para garantizar el equilibrio del esquema y la continuidad de la cadena de pagos del sector hidrocarburífero.
Decreto: Las claves del nuevo esquema
- Chau estacionalidad: El valor del metro cúbico de gas será constante a lo largo del año.
- Previsibilidad: Al "aplanar" la curva de precios, los usuarios tendrán facturas más parejas, facilitando la planificación de los gastos familiares y evitando sobresaltos financieros en invierno.
- Alineación con subsidios: La medida se integra con el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado recientemente para direccionar la ayuda estatal a la demanda prioritaria.
Garantía para la industria
Uno de los puntos centrales del decreto es que no altera las reglas de juego para las empresas productoras de hidrocarburos. Se preservan los contratos vigentes bajo el Plan Gas.Ar.
El Estado actuará como un "amortiguador" financiero: seguirá pagando a las productoras el precio estacional correspondiente (más alto en invierno), pero cobrará a los usuarios un precio promedio anualizado.
Y como se mencionó anteriormente, las diferencias que surjan entre el precio real de mercado y el precio uniforme que paga el usuario serán compensadas por el Estado Nacional, asegurando que no se corte la cadena de pagos del sector.
"La eliminación del diferencial estacional respecto del usuario (...) en modo alguno importa una modificación sustantiva del Plan Gas.Ar ni del derecho a recibir el Precio Ofertado por parte del Productor", aclara el decreto en sus considerandos.
Otras noticias de Urgente24
Alerta por un shampoo para niños que la Anmat prohibió en todo el país
En Enargas el 'dedazo' de María Tettamanti: 'interino' Marcelo Alejandro Nachón
Renaper: Otra renuncia, otra vez sospechas de coimas y un reemplazo polémico
El oro a US$ 5.000 la onza... y ¿dónde están los lingotes de la Argentina?