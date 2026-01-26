Insólito lo de María Ibarzábal Murphy: el mamarracho para Carlos Presti

Es que la porfía por evitar que el actual Ministro pase a retiro al asumir el cargo, obligó a que la tecnoburocracia libertaria terminara confeccionando un verdadero engendro jurídico, mediante una antojadiza manipulación del artículo 38 de la Ley 19.101 para el Personal Militar.

La decisión es que el Teniente General, en ejercicio de sus nuevas funciones políticas, pase por tres situaciones de revista para no tener que retirarse.

Situación de revista "Servicio Efectivo": a partir de hoy, pero sólo por 2 meses, Presti mantendrá en plenitud su actual condición, sin pasar a retiro ni estar en disponibilidad, ejerciendo como Ministro al mismo tiempo.

Situación de revista en "Disponibilidad": desde el 10/02 próximo, el nuevo Ministro seguirá sin pasar a retiro, pero entrará "en Disponibilidad".

Situación de revista "Pasiva": a partir del 10/06/2026, Presti seguirá sin retirarse pero dejará de estar en "Disponibilidad" y entrará en "Pasiva", condición que puede usufructuar por el plazo máximo de 2 años.

La llamativa creatividad para ir eslabonando situaciones de revista que le permitan a Presti resistir con éxito su retiro efectivo, tiene un límite severo. Una fisura grosera; seria.

La Ley 19.101 para el Personal Militar es muy clara: un militar puede entrar en "Disponibilidad" si es llamado a "desempeñar funciones o cargos no vinculados a las necesidades de los comandos en jefe de las fuerzas armadas y no previstos en las leyes nacionales o sus reglamentaciones correspondientes". No encaja con el caso de Presti como Ministro de Defensa.

La misma norma establece que un integrante de las fuerzas armadas podría estar en situación de revista "Pasiva" cuando es convocado a ejercer "funciones o cargos no vinculados a las necesidades de las respectivas fuerzas armadas, y no previstos en las leyes nacionales o sus reglamentaciones". Tampoco es el caso de Presti, en cumplimiento de sus actuales responsabilidades como integrante del gabinete de Milei.

Así, la designación del nuevo Ministro terminó siendo un enchastre jurídico de primer orden. Sólo por capricho, en lugar de aprobar un nombramiento limpio y escueto, el decreto sumó una colección de coartadas que se hunden en el barro."

presti-gabinete El teniente general Carlos Presti entre Santiago Caputo y Alejandra Monteoliva en la foto de la reunión de Gabinete de este miércoles.

Money money money

Un conocedor profundo de los temas militares posteó a Urgente24 una conclusión certera:

Cambiaron la ley de personal militar para que el Ministro General pueda cobrar un suplemento. Cambiaron la ley de personal militar para que el Ministro General pueda cobrar un suplemento.

Salarial, obvio.

presti Teniente general Carlos Alberto Presti, al ingresar a Casa Rosada, para participar de una reunion de Gabinete. TOTO: CLAUDIO FANCHI/NA

Nicolás Promanzio al rescate

El activista digital libertario Nicolás Promanzio es funcionario público. Él fue columnista de 'La Misa' (stream Carajo) y también estuvo en el stream Neura.

Él sigue utilizando su cuenta personal en X, @nicpromanzio, tal como si fuese independiente pero no lo es.

La Derecha Diario había informado el 19/1272025:

"Hasta que Argentina sea potencia no paro, y cuando sea potencia, sigo": La frase de Nicolás Promanzio tras anunciar que trabajará en el Ministerio de Defensa de Milei bajo la gestión del Teniente General Carlos Presti."

Pero en su avatar en X, Promanzio sólo hace referencia a que él es "rosarino".

Veamos entonces la versión del vocero del del ministro de Defensa:

"DECRETO 34/2026: Se pone fin a un impedimento anacrónico de hace 55 AÑOS para que militares se integren al Ministerio de Defensa.

Hasta ayer, la Ley impedía que un militar en actividad pudiera ocupar un cargo dentro del Ministerio de Defensa como “destino”, haciendo que se perjudicara su carrera y teniendo que pasar a disponibilidad para hacerlo. Esto, para un militar con carrera por delante, era una prohibición implícita, ya que le cortaba la carrera al medio y desincentivaba cualquier tipo de integración a la estructura ministerial.

El DNU firmado por el Presidente @JMilei y los ministros actualiza esa norma vetusta a la actualidad: ahora se permite que el personal militar pueda desempeñarse en el Ministerio sin que eso le afecte su carrera, algo que es completamente normal en otros países.

“Que, en este sentido, resulta incongruente que el personal militar vea afectadas sus expectativas de desarrollo de la carrera profesional militar cuando es designado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL en cargos dentro del MINISTERIO DE DEFENSA”.

El Ministro @TGCarlosPresti está conformando un equipo de trabajo que integra civiles, militares en actividad y en situación de retiro. Hoy, la Argentina es un poco más justa con los militares. Buena semana para todos."

Embed CON UN ENCHASTRE JURÍDICO, NOMBRAN AL MINISTRO DE DEFENSA Y LO DEJAN EN ACTIVIDAD COMO MILITAR



El Presidente @JMilei designó como Ministro de Defensa al Teniente General Carlos Alberto Presti. Lo hizo mediante el Decreto 869/2025, exhibido hoy como un verdadero mamarracho en el… pic.twitter.com/Ak4kyL6xt0 — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) December 9, 2025

------------------------

Más noticias en Urgente24

Toyota en modo bomba: Yaris Cross abre preventa y amenaza con apropiarse del ranking 2026

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

Boca Juniors avanza a paso firme por el refuerzo más deseado: "Ya acordó"

Reservas matan Riesgo País, apuro por 'el colchón' y el camino pedregoso hacia el crecimiento

Insólito festejo de Milei por sus zapatillas (pero en X miran otro detalle)