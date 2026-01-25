urgente24
EXTRAÑO USO DE UN BARCO DE LA ARMADA

Fátima Flórez utilizó la Fragata Libertad para promocionar la visita de Milei a Mar del Plata

La capocómica dio notas junto a la emblemática nave. Promocionó la visita de Milei a Mar del Plata. Adelantó la posibilidad que el presidente cante en el show.

25 de enero de 2026 - 23:07
Fàtima Flòrez y Javier Milei

Fàtima Flòrez y Javier Milei

El presidente de la Nación, Javier Milei, tiene prevista una visita de 2 días a Mar del Plata en medio del “operativo agradecimiento” ya que La Libertad Avanza tuvo una buena perfomance allí el 26 de Octubre pasado.

Hará una caminata con público por “la feliz”, una ciudad que no ha tenido una buena temporada veraniega debido al masivo viaje de argentinos a playas de Uruguay, Brasil, Caribe y Estados Unidos.

El Jefe de Estado asistirá también a “la Derecha Fest”, un festival privado donde se cobrará entrada para escucharlo.

Lo que llamó la atención fue que la ex pareja del primer mandatario fuera invitada a recorrer la Fragata Libertad y desde allí aprovechara para narrar la movida libertaria e instar a los locales y veraneantes a acompañar el Jefe de Estado.

Así se mostraba la imitadora en el canal de noticias LN+.

Luego, aprovechó el contundente “decorado” para salir en el móvil del canal informativo A24:

Milei en el evento más “antizurdo del país”

Esa es la consigna que el primer mandatario difundió en sus redes sociales a la hora de invitar a sumarse a la celebración marplatense.

Su madre, Alicia Lucich, es oriunda de ese distrito electoral.

Por ello, el lunes 26 por la tarde, cuando todos vuelvan de la playa, comenzará la recorrida a pie por la “perla del Atlántico”.

Los cañones libertarios están apuntados a la provincia de Buenos Aires, una geografía que suma casi el 40% de los sufragios a nivel nacional.

Quieren para 2027 la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (que el justicialismo suspendió en los comicios pasados) y la implementación de la Boleta Única Papel para evitar el arrastre de los intendentes justicialistas en una contienda provincial.

