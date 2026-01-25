Fátima Flórez utilizó la Fragata Libertad para promocionar la visita de Milei a Mar del Plata

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2015574682167136300&partner=&hide_thread=false FÁTIMA FLOREZ CONFIRMÓ LA PRESENCIA DE MILEI

Fátima Florez, que se encuentra realizando temporada en Mar del Plata con su obra "Fátima Universal", confirmó en un móvil en vivo, que el presidente Javier Milei asistirá este martes a una de las funciones.



@lanacionmas pic.twitter.com/8zmRfGdZ4B — Data Diario (@DataDiario) January 25, 2026

Luego, aprovechó el contundente “decorado” para salir en el móvil del canal informativo A24:

TREMENDO ADELANTO DE FÁTIMA FLOREZ EN A24 SOBRE LA VISITA DEL PRESIDENTE Y LA PARTICIPACIÓN EN LA OBRA DE MAR DEL PLATA



“Milei viene a ver nuestro show, tiene ganas de HACER UN TEMA en el escenario, quiere cantar” @JMilei pic.twitter.com/O233sd86zL — Agarra la Pala (@agarra_pala) January 25, 2026

Milei en el evento más “antizurdo del país”

Esa es la consigna que el primer mandatario difundió en sus redes sociales a la hora de invitar a sumarse a la celebración marplatense.

Su madre, Alicia Lucich, es oriunda de ese distrito electoral.

Por ello, el lunes 26 por la tarde, cuando todos vuelvan de la playa, comenzará la recorrida a pie por la “perla del Atlántico”.

Los cañones libertarios están apuntados a la provincia de Buenos Aires, una geografía que suma casi el 40% de los sufragios a nivel nacional.

Quieren para 2027 la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (que el justicialismo suspendió en los comicios pasados) y la implementación de la Boleta Única Papel para evitar el arrastre de los intendentes justicialistas en una contienda provincial.