El presidente de la Nación, Javier Milei, tiene prevista una visita de 2 días a Mar del Plata en medio del “operativo agradecimiento” ya que La Libertad Avanza tuvo una buena perfomance allí el 26 de Octubre pasado.
EXTRAÑO USO DE UN BARCO DE LA ARMADA
Fátima Flórez utilizó la Fragata Libertad para promocionar la visita de Milei a Mar del Plata
La capocómica dio notas junto a la emblemática nave. Promocionó la visita de Milei a Mar del Plata. Adelantó la posibilidad que el presidente cante en el show.
Hará una caminata con público por “la feliz”, una ciudad que no ha tenido una buena temporada veraniega debido al masivo viaje de argentinos a playas de Uruguay, Brasil, Caribe y Estados Unidos.
El Jefe de Estado asistirá también a “la Derecha Fest”, un festival privado donde se cobrará entrada para escucharlo.
Así se mostraba la imitadora en el canal de noticias LN+.
Luego, aprovechó el contundente “decorado” para salir en el móvil del canal informativo A24:
Milei en el evento más “antizurdo del país”
Esa es la consigna que el primer mandatario difundió en sus redes sociales a la hora de invitar a sumarse a la celebración marplatense.
Su madre, Alicia Lucich, es oriunda de ese distrito electoral.
Por ello, el lunes 26 por la tarde, cuando todos vuelvan de la playa, comenzará la recorrida a pie por la “perla del Atlántico”.
Los cañones libertarios están apuntados a la provincia de Buenos Aires, una geografía que suma casi el 40% de los sufragios a nivel nacional.