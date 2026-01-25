Gol agónico de pelota parada: Boca Juniors 2026 todavía no aparece

¿A seguir así? ¿Seguro?

Es Boca Juniors, de local y ante Deportivo Riestra... ¿no es una obviedad que va a tener el control del balón? El problema es qué hace con la pelota para ingresarla a la meta rival.

Boca Juniors terminó dependiendo de la cabeza de Lautaro Di Lollo, y un dato complementario: es un jugador que surgió de las divisiones inferiores del club xeneize. Demasiada tensión y expectativa por la contratación de jugadores y no hay igual marketing y énfasis con el semillero, en el que se deposita un presupuesto importante y mucho trabajo.

Luego, por supuesto que todos los recursos lícitos para convertir un gol son válidos, y excelente otra vez Di Lollo haciendo diferencia en el área rival. Pero el abuso del centro al área desnuda carencias en el juego colectivo. Boca Juniors deberá trabajar mucho al respecto.

