En el minuto 77', gol de Lautaro Di Lollo para que Boca Juniors le gane a Deportivo Riestra 1 a 0 en La Bombonera y sume 3 puntos en la apertura del Torneo Apertura de La Liga Profesional, pero provoca interrogantes: para que 2026 sea más exitoso que 2025 necesita más gol, y eso requiere juego, creativividad y audacia. Faltaban 13'....
1 A 0 A DEPORTIVO RIESTRA
Gol agónico de pelota parada: Boca Juniors 2026 todavía no aparece
Solamente centros: Boca Juniors no tuvo otro recurso ofensivo en su localía ante Deportivo Riestra: Sus ambiciones 2026 precisan de más creatividad y audacia.
Al local le costó muchísimo romper la muralla defensiva que levantó el 'Malevo', con un prolijo trabajo defensivo, conteniendo a Boca Juniors que tuvo el control de la pelota en los espacios que no eran complicados para el visitante.
Terminó dependiendo de una 'pelota parada', tal como sucedió en muchos partidos de 2025 que, al final del torneo no fue suficiente para 'campeonar'. Cuidado.
Un dato más: Deportivo Riestra casi le empata a Boca Juniors a los 85', y el arquero Marchesín realizó una excelente atajada, enviando el balón al corner.
Por supuesto que la prensa partidaria 'compra todo' ¿qué va a decir? Por ejemplo, la web PlanetaBJ tituló en su home: "A seguir así: Boca debutó en el Torneo Apertura con un buen resultado".
¿A seguir así? ¿Seguro?
Es Boca Juniors, de local y ante Deportivo Riestra... ¿no es una obviedad que va a tener el control del balón? El problema es qué hace con la pelota para ingresarla a la meta rival.
Boca Juniors terminó dependiendo de la cabeza de Lautaro Di Lollo, y un dato complementario: es un jugador que surgió de las divisiones inferiores del club xeneize. Demasiada tensión y expectativa por la contratación de jugadores y no hay igual marketing y énfasis con el semillero, en el que se deposita un presupuesto importante y mucho trabajo.
Luego, por supuesto que todos los recursos lícitos para convertir un gol son válidos, y excelente otra vez Di Lollo haciendo diferencia en el área rival. Pero el abuso del centro al área desnuda carencias en el juego colectivo. Boca Juniors deberá trabajar mucho al respecto.
