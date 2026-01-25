Los republicanos de USA ya se preocupan por una derrota en 2026 en las parlamentarias

image Donald Trump no fue profeta en su tierra: los republicanos cayeron en Miami

¿Por qué giró hacia los demócratas el votante del considerado “Hollywood hispano”?

Fundamentalmente por 2 cuestiones:

-las persecuciones de Trump a lo que llama despectivamente “brownies” (marroncitos) a pesar de no contar con causas penales en su contra

-el aumento de los precios de productos básicos que se registró luego de la guerra de aranceles desatada desde la Casa Blanca.

Las elecciones intermedias son cruciales para que el presidente no quede como un “pato rengo” en la segunda mitad de su mandato.

Joe Biden perdió la cámara de representantes en 2022, tras una inflación anual que rozó el 11% post Covid, y eso motivó que la presidencia cambiara de manos desde la demócrata Nancy Pelosi al republicano Kevin MacCarthy.

Luego, el ex mandatario progresista quedó condicionado en el capitolio a la hora de aprobar leyes que hicieran más sólida su gestión.

Los votantes deberán ir a las urnas el 3 de noviembre. En esa ocasión se elegirán legisladores para 435 distritos en la Cámara de Representantes y 33 asientos en el Senado. De acuerdo con una recopilación de sondeos que realizó The New York Times el espacio opositor a nivel nacional lleva la delantera en los muestreos más recientes.

Los republicanos podrían perder una llave clave del poder: el Senado

Una encuesta del mes de enero de 2026 elaborada por YouGov y The Economist (más de 1.500 respuestas) indicó 39% para el Partido Demócrata y 32% para el Partido Republicano.

Mientras tanto, el presidente Trump tuvo un 56% de desaprobación y el 58% de los consultados consideró que el país no va en la dirección correcta.

Los temas que generaron mayores controversias fueron el manejo de la inflación y las acciones defensivas de la Casa Blanca con respecto al escándalo tras la muerte de Jeffrey Epstein.

Otro de los trabajos publicados pertenece a la rastreadora de opinión Morning Consult: 44% para los demócratas y 42% para los republicanos.

Las mayores distancias las otorgan The Bullfinch Group (Partido Demócrata 44%, Partido Republicano 33%) y Atlas Intel (Partido Demócrata 54%, Partido Republicano 38%).

USA ante una elección clave que influirá luego en el resto del mundo

¿Dominio de los blancos republicanos o proyecto multirracial?

A principio de marzo se iniciarán las primarias de cada partido para definir candidatos.

En Texas, uno de los estados más conservadores de la Unión, la representante Jasmine Crockett, lanzó su carrera para el Senado atacando directamente a Trump y sugiriendo que puede atraer a nuevos votantes construyendo una "coalición multirracial".

Lo que ocurres es que dentro del republicanismo ya existen dudas sobre la efectividad electoral sobre un plan tan sesgado desde lo ideológico como el que ofrece la administración nacional. La popularidad de Trump entre los latinos ha disminuido considerablemente y eso podría ser fatal en el llamado "sun belt" (cinturón del sol) que abarca desde California hasta Carolina del Norte.

Republicanos en crisis en el Cinturón del sol

En algunos de los distritos alcanzados, como Nuevo México, uno de cada dos votantes es de origen latino.

En otros, oscila entre el 25 % y el 40 %: California, Nevada, Arizona, Texas, Oklahoma, Louisiana, Arkansas, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Tennesse.

Trump ganó la chance de su segundo mandato en gran parte porque logró movilizar a un grupo de votantes poco frecuentes. Especialmente, hombres jóvenes no blancos sin título universitario. Esa base se le está esfumando a MAGA (Make America Great Again) por la deriva racista de la administración central.

A lo largo de la historia reciente de Estados Unidos, las elecciones intermedias casi siempre han sido difíciles para el partido que ocupa la presidencia.

Le ocurrió hasta Ronald Reagan quien fue barrido en las “mid-term election” de 1982 y tuvo que esperar hasta 1986 para tener control de ambas cámaras legislativas.

También, el propio Barack Obama la pasó muy mal en 2010 ya que perdió 64 escaños en la Cámara de Representantes.

Presidentes exitosos (republicanos y demócratas) que perdieron las elecciones de medio término

Resumiendo: los encuestadores están notando que muchos votantes que se inclinaron hacia Trump en 2024 ya están reconsiderando su postura porque perciben que la economía no ha mejorado y que la Casa Blanca ha ingresado en una deriva autoritaria preocupante. Muchos indiferentes hoy estarían dispuestos a participar de las elecciones para ponerle coto a los republicanos.

Los mayores riesgos para el oficialismo están en el senado ya que allí los republicanos tienen 49 bancas y los demócratas 48 curules (3 independientes).

Una derrota en noviembre le quitaría a Trump la capacidad para sacar nuevas leyes a partir de 2027.