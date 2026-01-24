Abolir el ICE, idea para evitar que la violencia policial reste sufragios a Trump

Crisis constitucional: ICE y el fin de la Cuarta Enmienda

La revelación de un memorando interno que autoriza ingresos a hogares sin orden judicial ha encendido las alarmas de expertos constitucionales. Al eludir a los jueces y basarse en simples "órdenes administrativas", el gobierno de Trump busca "cruzar el Rubicón" legal, según denunciaron juristas a CNN.

Con temperaturas de 20°C bajo cero en Minneapolis, la tormenta climática no ha frenado la indignación de hasta 100,000 manifestantes que ven en el ICE una fuerza que actúa bajo la premisa de que los inmigrantes son "invasores".

