El alcalde Zohran Mamdani acusó al ICE de aterrorizar ciudades tras la muerte de un manifestante en Minneapolis. En un año de elecciones de medio término, crece el debate sobre abolir la agencia para evitar que su brutalidad afecte las aspiraciones políticas de Donald Trump, según Reuters.
CABALLO DE TROYA EN MINNEAPOLIS
Abolir el ICE, idea para evitar que la violencia policial reste sufragios a Trump
El alcalde Mamdani pide eliminar el ICE tras nueva tragedia provocada, mientras el repudio social contra Trump escala en el año electoral 2026.
La violencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se ha convertido en un polémico tema electoral. Tras la muerte de un activista de 37 años tiroteado por agentes federales este sábado en Minneapolis, decenas de miles de personas han tomado las ciudades para exigir la desaparición de la agencia. Para los estrategas políticos, la impunidad con la que opera la fuerza amenaza con alienar a votantes moderados antes de los comicios de noviembre.
Zohran Mamdani contra la impunidad federal
"Mientras decenas de miles protestan contra la violencia que el ICE siembra con impunidad, agentes federales mataron a otra persona hoy", denunció Mamdani en X. El alcalde se ha posicionado como una de las voces líderes que exigen la abolición de la agencia, argumentando que sus tácticas —como el uso de niños como "carnada"— están fracturando la paz social.
Trump, el factor electoral y las Ciudades Santuario
Un análisis de The New York Times revela que los arrestos "en libertad" han aumentado drásticamente en estados como Nueva York e Illinois, que se niegan a cooperar con el DHS. Esta falta de coordinación empuja al ICE a las calles, generando disturbios que, según fuentes estatales citadas por Efe, alimentan el caos en distritos demócratas clave.
La pregunta en Washington es si el costo político de mantener la agencia supera los beneficios de la política de "mano dura" de Trump.
Crisis constitucional: ICE y el fin de la Cuarta Enmienda
La revelación de un memorando interno que autoriza ingresos a hogares sin orden judicial ha encendido las alarmas de expertos constitucionales. Al eludir a los jueces y basarse en simples "órdenes administrativas", el gobierno de Trump busca "cruzar el Rubicón" legal, según denunciaron juristas a CNN.
Con temperaturas de 20°C bajo cero en Minneapolis, la tormenta climática no ha frenado la indignación de hasta 100,000 manifestantes que ven en el ICE una fuerza que actúa bajo la premisa de que los inmigrantes son "invasores".
