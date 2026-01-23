¿Arruinaron a He-Man? Un chiste del tráiler desató la conspiranoia "woke" en redes

image El problema no es He-Man, sino la conspiranoia cultural que ve lo "woke" en cualquier palabra.

Pero la realidad es que el chiste era simple y evidente de lo que creían: "He/Him" = He-Man. La intención era ridiculizar la idea de que el héroe más poderoso del universo esté sometido a la rutina absurda de una oficina.

Entre quienes lo explican, hay críticos que destacan la ironía: "Es un gag. Tomando el pelo con los pronombres. He-Man, el hombre más poderoso del universo, sufre la indignidad de estar en el lugar más idiota del universo: una oficina moderna", sostuvo John Squires, editor de Bloody Disgusting. Otro, el crítico Richard Newby, se burló: "Le están 'dando pronombres a HE-MAN'. Jajaja. Se van a volver locos cuando aparezca SHE-RA en la escena post-créditos".

Vuelven 'He-Man y los Amos del Universo': Un clásico en tiempos sensibles

Más allá del drama de los pronombres, el tráiler muestra a Nicholas Galitzine brillando como Adam Glenn/He-Man, rubio, musculoso y atrapado en la Tierra, mientras Camila Mendes interpreta a Teela y Idris Elba a Man-at-Arms. Hay otros personajes que introduce la película, encarnados por Sasheer Zamata y Christian Vunipola, y cambios de raza evidentes en personajes clásicos, lo cual también generó más críticas entre el público más conservador.

image La polémica tapa el verdadero debate: cómo actualizar un dibujito de los '80 sin quedar rehén de la nostalgia furiosa.

En términos de historia, Adam es un completo inútil en la Tierra y depende de Teela para llegar a Eternia, lo cual modifica el clásico relato de superhéroe. La película también utiliza los escenarios terrestres para abaratar la producción, y mete algunos guiños a Superman con elementos de la saga original.

A pesar de todo el debate, la película tiene por delante dos riesgos: satisfacer la nostalgia de los fanáticos originales y, al mismo tiempo, atraer a las nuevas audiencias sin quedarse atrapada en las polémicas. Porque como concluye John Squires, "He-Man. Su nombre es He-Man. No le están dando pronombres en 2026. Literalmente, es un pronombre que blande una espada".

El verdadero He-Man sigue siendo el mismo, pero algunos no quieren ver más que lo que les da miedo.

