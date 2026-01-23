El tráiler de Amos del Universo logró algo impensado: convertir a He-Man en campo de batalla cultural por un chiste mínimo que muchos decidieron leer como propaganda woke, aunque no lo sea. Solo unos segundos bastaron para poner las redes en llamas, una discusión que dice más sobre quiénes no pueden diferenciar una broma de una conspiración.
"¡TERMINEMOS CON ESTA MIERDA!"
¿Arruinaron a He-Man? Un chiste del tráiler desató la conspiranoia "woke" en redes
He-Man, el hombre más poderoso, volvió con "Amos del Universo". Pero un chiste mal leído bastó para que los conservadores vean agenda woke donde no la hay.
El chiste sobre "He-Man" era obvio, pero ganó el miedo a lo "woke"
Amazon MGM Studios lanzó ayer el tráiler de Amos del Universo, la nueva película que tiene a He-Man de protagonista, que llega a los cines argentinos el 4 de junio de 2026 y que acumuló más de 15 millones de visitas en menos de 24 horas. Allí aparecieron el hombre más fuerte de todos junto a Teela, Man-At-Arms, Skeletor y otros. Sin embargo, pese a la nostalgia y los recuerdos que generó, pasó algo impensado que refleja los tiempos que corren.
Un momento que provocó la reacción inmediata de los conservadores muestra a Adam Glenn, el futuro He-Man, atrapado en un trabajo de oficina (a lo Mr. Increíble al principio), con el cartel de su escritorio que dice "Adam Glenn – He/Him" (los dos pronombres masculinos).
La broma no fue bien tomada y muchos automáticamente soltaron en redes lo primero que se les viene a la mente en estos casos: "propaganda woke". "HE-Man tiene pronombres ahora. Porque woke", escribió un usuario en X. Otro agregó: "Estas personas no van a parar hasta arruinar todo". Algunos incluso acusaron al estudio de intentar "normalizarlo y obligarnos a aceptar esto".
También hubo algunos comentarios que fueron incluso más extremos: "En serio!!!!!! HE/HIM WTF ¿qué les pasa? ¡Masculino y femenino punto!! Terminamos con esta mierda woke!!!!!!!!" y otro agregó: "No voy a gastar plata en esta basura, DEI destruye el entretenimiento".
Pero la realidad es que el chiste era simple y evidente de lo que creían: "He/Him" = He-Man. La intención era ridiculizar la idea de que el héroe más poderoso del universo esté sometido a la rutina absurda de una oficina.
Entre quienes lo explican, hay críticos que destacan la ironía: "Es un gag. Tomando el pelo con los pronombres. He-Man, el hombre más poderoso del universo, sufre la indignidad de estar en el lugar más idiota del universo: una oficina moderna", sostuvo John Squires, editor de Bloody Disgusting. Otro, el crítico Richard Newby, se burló: "Le están 'dando pronombres a HE-MAN'. Jajaja. Se van a volver locos cuando aparezca SHE-RA en la escena post-créditos".
Vuelven 'He-Man y los Amos del Universo': Un clásico en tiempos sensibles
Más allá del drama de los pronombres, el tráiler muestra a Nicholas Galitzine brillando como Adam Glenn/He-Man, rubio, musculoso y atrapado en la Tierra, mientras Camila Mendes interpreta a Teela y Idris Elba a Man-at-Arms. Hay otros personajes que introduce la película, encarnados por Sasheer Zamata y Christian Vunipola, y cambios de raza evidentes en personajes clásicos, lo cual también generó más críticas entre el público más conservador.
En términos de historia, Adam es un completo inútil en la Tierra y depende de Teela para llegar a Eternia, lo cual modifica el clásico relato de superhéroe. La película también utiliza los escenarios terrestres para abaratar la producción, y mete algunos guiños a Superman con elementos de la saga original.
A pesar de todo el debate, la película tiene por delante dos riesgos: satisfacer la nostalgia de los fanáticos originales y, al mismo tiempo, atraer a las nuevas audiencias sin quedarse atrapada en las polémicas. Porque como concluye John Squires, "He-Man. Su nombre es He-Man. No le están dando pronombres en 2026. Literalmente, es un pronombre que blande una espada".
El verdadero He-Man sigue siendo el mismo, pero algunos no quieren ver más que lo que les da miedo.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Daniel Vila confirmó el futuro de Sebastián Villa tras negociar con River
Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026
"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"
Otro sector, en alerta: Denuncian una crisis que pone en riesgo 1.500 empleos
De la fría Davos al 'baño de masas' local: Milei arranca el cabotaje