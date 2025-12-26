Telefe empieza a perder figuras clave y la competencia ya se frota las manos

La tele abierta está en uno de esos momentos donde todo parece tranquilo, pero por abajo se mueven fichas que después se sienten en pantalla, y Telefe, aunque lidera cómodo, empieza a mostrar pequeñas grietas. Del otro lado, El Trece huele oportunidad y aprovecha el verano para pescar talento que busca aire nuevo, menos rutina y más margen para reinventarse.
SANGRADO SILENCIOSO
El pase que Telefe no esperaba: Jimena Monteverde arma equipo y se lleva una figura
El pase de Jimena Monteverde a El Trece no es otro cambio de canal, es un gesto de época. Después de despedirse de Escuela de Cocina en El Nueve, la cocinera ya está trabajando a fondo en La cocina rebelde, el programa que la señal de Constitución planea estrenar en enero y que viene siendo promocionado con una estética descontracturada y bastante más arriesgada de lo habitual, incluso apelando a la inteligencia artificial para las promos oficiales del canal.
Pero el dato que realmente sacudió el avispero llegó desde Intrusos (América TV), cuando Adrián Pallares confirmó una salida directa desde Telefe: "Romina Pereiro se va con Jimena Monteverde. Ella iba a Ariel en su salsa día por medio… hacía cuestiones de salud, estaba desde el primer momento". Pereiro fue parte del ADN original de Ariel en su salsa, el ciclo de Ariel Rodríguez Palacios que Telefe sostiene desde hace años con buen rendimiento, hoy acompañado por Mica Viciconte y Nico Peralta, más un desfile de famosos rotativos.
La nutricionista ya venía con apariciones cada vez más espaciadas y su salida termina de confirmar algo que en Telefe prefieren minimizar: los formatos siguen funcionando, pero las figuras ya no se sienten tan atadas.
Monteverde, con Coco Carreño como único confirmado hasta ahora, apuesta a armar equipo propio y a correrse del molde clásico de cocina televisiva, algo que El Trece necesita como el agua después de varios intentos fallidos en ese rubro.
Telefe también sangra en noticias: La figura seducida por LN+
En el plano informativo, la sangría es más silenciosa pero igual de significativa. Roberto Funes Ugarte, una de las caras más reconocidas del noticiero de Telefe, fue convocado por LN+ para ponerse al frente de extensos bloques informativos durante enero y febrero, cubriendo las vacaciones de Débora Plager y Juan Pablo Varsky, dos pesos pesados del canal de noticias del Grupo La Nación.
Según lo informado, Funes Ugarte conducirá de 14 a 18, cuatro horas diarias en una franja clave para el encendido y la fidelización de audiencia, lo que implica necesariamente reducir su presencia en Telefe para enfocarse en este nuevo desafío. LN+ atraviesa una etapa de reordenamiento fuerte, con la mira puesta en mejorar su posicionamiento y dejar de depender siempre de los mismos nombres.
Pero el movimiento no termina ahí. Tal como adelantaron Ángel de Brito y Pablo Montagna, el canal también avanza para sumar en 2026 a Sandra Borghi, recientemente desvinculada de El Trece y TN tras más de 30 años, quien ocuparía la franja matutina que quedará vacante con la salida de Horacio Cabak rumbo a A24.
Telefe sigue siendo líder, sí, pero estos pases dejan algo claro: el liderazgo ya no garantiza permanencia automática. Cuando las figuras empiezan a irse sin escándalo, sin portazos y sin comunicados grandilocuentes, el problema no es inmediato, pero suele llegar más temprano que tarde. Y en televisión, cuando el aire cambia, se nota.
