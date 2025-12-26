Telefe empieza a perder figuras clave y la competencia ya se frota las manos

Telefe también sangra en noticias: La figura seducida por LN+

En el plano informativo, la sangría es más silenciosa pero igual de significativa. Roberto Funes Ugarte, una de las caras más reconocidas del noticiero de Telefe, fue convocado por LN+ para ponerse al frente de extensos bloques informativos durante enero y febrero, cubriendo las vacaciones de Débora Plager y Juan Pablo Varsky, dos pesos pesados del canal de noticias del Grupo La Nación.

Según lo informado, Funes Ugarte conducirá de 14 a 18, cuatro horas diarias en una franja clave para el encendido y la fidelización de audiencia, lo que implica necesariamente reducir su presencia en Telefe para enfocarse en este nuevo desafío. LN+ atraviesa una etapa de reordenamiento fuerte, con la mira puesta en mejorar su posicionamiento y dejar de depender siempre de los mismos nombres.

image Roberto Funes Ugarte reduce su presencia en Telefe para conducir en LN+, mientras el canal de noticias suma figuras y deja claro que hoy el liderazgo no alcanza para retener talento.

Pero el movimiento no termina ahí. Tal como adelantaron Ángel de Brito y Pablo Montagna, el canal también avanza para sumar en 2026 a Sandra Borghi, recientemente desvinculada de El Trece y TN tras más de 30 años, quien ocuparía la franja matutina que quedará vacante con la salida de Horacio Cabak rumbo a A24.

Telefe sigue siendo líder, sí, pero estos pases dejan algo claro: el liderazgo ya no garantiza permanencia automática. Cuando las figuras empiezan a irse sin escándalo, sin portazos y sin comunicados grandilocuentes, el problema no es inmediato, pero suele llegar más temprano que tarde. Y en televisión, cuando el aire cambia, se nota.

