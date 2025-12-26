Desde Mar del Plata, Martín Bossi estuvo como entrevistado en el programa Tarde o temprano para promocionar la obra teatral "La cena de los tontos" aunque en un determinado momento se refirió al vínculo que mantiene con Marcelo Tinelli y cómo lo apoyó luego de estar envuelto en una polémica personal y profesional.
LA TIRÓ AFUERA
La polémica defensa de Martín Bossi a Marcelo Tinelli: "Del argentino no espero nada"
El reconocido actor Martín Bossi bancó públicamente a Marcelo Tinelli y en su descargo inesperadamente disparó contra la sociedad argentina.
El reconocido actor destacó que fue importante para obtener la popularidad que alcanzó y cuando la conductora María Belén Ludueña le preguntó si se había sorprendido de aquellos que no salieron a bancarlo, expresó: "Yo del argetino no espero nada".
"Nosotros somos especialistas en devorar nuestros ídolos, nuestra gente más preciada. Pero es típico del argentino: ¿Qué podés esperar?", lanzó polémicamente al generalizar que los argentinos no tienen respeto por ídolos populares como Diego Maradona o Lionel Messi como así también próceres como José de San Martín.
Fue en ese momento que la panelista Silvia Fernández Barrio resaltó que observa lo "negativo" de la sociedad pero no así la parte positiva que nos representa. "Argentina tiene muchas cosas lindas", aclaró. Aunque el humorista la desestimó: "Qué bueno. Es tu apreciación. La respeto".
No aclares que oscurece: Qué dijo Martín Bossi de Laurita Fernández
Por otro lado, a lo largo de la nota televisiva que salió por la pantalla de El Trece la panelista Fernanda Iglesias le preguntó por la situación amorosa de Laurita Fernández, compañera de elenco en la obra teatral que se llevará a cabo en Mar del Plata.
"Laurita Fernández no está de novia, que yo sepa. Pero si un noviazgo, ahora en el verano, la trae y la pone mejor de humor y la hace actuar mejor en el escenario bienvenido sea", expresó Martín Bossi.
Fue en ese momento que se sorprendieron en el estudio y la periodista indagó: "Pero: ¿Qué? ¿Está de mal humor?".
Rápidamente, el actor trató de retrotraerse y dijo: "No, no, al contrario. Pero viste que el amor te pone de mejor humor".
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Alerta sanitaria en Carrefour: Detectan alimentos vencidos en dos sucursales
El veranito del dólar bajo comienza a terminarse
Tapia en shock: Renunció a la Selección Argentina a seis meses del Mundial
La miniserie de 8 capítulos perfecta para cerrar el año
Yanina Latorre termina el año con otro papelón: La desmentida que la arruinó