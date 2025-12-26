La polémica defensa de Martín Bossi a Marcelo Tinelli: "Del argentino no espero nada"

No aclares que oscurece: Qué dijo Martín Bossi de Laurita Fernández

Por otro lado, a lo largo de la nota televisiva que salió por la pantalla de El Trece la panelista Fernanda Iglesias le preguntó por la situación amorosa de Laurita Fernández, compañera de elenco en la obra teatral que se llevará a cabo en Mar del Plata.

"Laurita Fernández no está de novia, que yo sepa. Pero si un noviazgo, ahora en el verano, la trae y la pone mejor de humor y la hace actuar mejor en el escenario bienvenido sea", expresó Martín Bossi.

Fue en ese momento que se sorprendieron en el estudio y la periodista indagó: "Pero: ¿Qué? ¿Está de mal humor?".

Rápidamente, el actor trató de retrotraerse y dijo: "No, no, al contrario. Pero viste que el amor te pone de mejor humor".

