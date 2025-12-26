urgente24
La polémica defensa de Martín Bossi a Marcelo Tinelli: "Del argentino no espero nada"

El reconocido actor Martín Bossi bancó públicamente a Marcelo Tinelli y en su descargo inesperadamente disparó contra la sociedad argentina.

26 de diciembre de 2025 - 09:03
La polémica defensa que hizo Martín Bossi a Marcelo Tinelli: Del argentino no espero nada.

Foto: Captura de video YouTube 26/12/2025

Desde Mar del Plata, Martín Bossi estuvo como entrevistado en el programa Tarde o temprano para promocionar la obra teatral "La cena de los tontos" aunque en un determinado momento se refirió al vínculo que mantiene con Marcelo Tinelli y cómo lo apoyó luego de estar envuelto en una polémica personal y profesional.

El reconocido actor destacó que fue importante para obtener la popularidad que alcanzó y cuando la conductora María Belén Ludueña le preguntó si se había sorprendido de aquellos que no salieron a bancarlo, expresó: "Yo del argetino no espero nada".

Embed - "Marcelo Tinelli me dio trabajo cuando lo necesité, tiene mi apoyo hasta la muerte", dijo Bossi


"Nosotros somos especialistas en devorar nuestros ídolos, nuestra gente más preciada. Pero es típico del argentino: ¿Qué podés esperar?", lanzó polémicamente al generalizar que los argentinos no tienen respeto por ídolos populares como Diego Maradona o Lionel Messi como así también próceres como José de San Martín.

Fue en ese momento que la panelista Silvia Fernández Barrio resaltó que observa lo "negativo" de la sociedad pero no así la parte positiva que nos representa. "Argentina tiene muchas cosas lindas", aclaró. Aunque el humorista la desestimó: "Qué bueno. Es tu apreciación. La respeto".

No aclares que oscurece: Qué dijo Martín Bossi de Laurita Fernández

Por otro lado, a lo largo de la nota televisiva que salió por la pantalla de El Trece la panelista Fernanda Iglesias le preguntó por la situación amorosa de Laurita Fernández, compañera de elenco en la obra teatral que se llevará a cabo en Mar del Plata.

"Laurita Fernández no está de novia, que yo sepa. Pero si un noviazgo, ahora en el verano, la trae y la pone mejor de humor y la hace actuar mejor en el escenario bienvenido sea", expresó Martín Bossi.

Fue en ese momento que se sorprendieron en el estudio y la periodista indagó: "Pero: ¿Qué? ¿Está de mal humor?".

Rápidamente, el actor trató de retrotraerse y dijo: "No, no, al contrario. Pero viste que el amor te pone de mejor humor".

