Narendra Modi quiere ganar: promueve fuertes reformas ante presiones internacionales

Reforma laboral por menos informalidad

Asimismo, la promulgación de nuevos códigos laborales busca formalizar el vasto sector informal, simplificar el cumplimiento para las pequeñas empresas y ampliar la cobertura de la seguridad social, medidas que han sido largamente solicitadas por inversores y analistas.

El impulso reformista de Modi se ve reforzado por sus recientes victorias electorales en estados clave como Maharashtra, Haryana, Delhi y Bihar, que le han proporcionado capital político para avanzar en su agenda económica.

La economía india, con un crecimiento anual del PBI superior al 8% en el trimestre más reciente, continúa mostrando fortaleza pese a las crecientes tensiones internacionales, incluidos los aranceles estadounidenses de hasta el 50% sobre ciertos productos.

Los aranceles de Estados Unidos apuran las reformas

Sin embargo, el contexto internacional ha agregado urgencia a las reformas. La duplicación de aranceles por parte de Estados Unidos y la competencia geopolítica con China han empujado al gobierno a acelerar medidas que mejoren la inversión y la manufactura, mientras intenta posicionar a la India como un rival manufacturero de China.

Empresas tecnológicas como Amazon y Microsoft han anunciado inversiones por US$ 52.500 millones, pero los flujos de inversión extranjera directa neta se mantienen en niveles bajos respecto a los últimos tres años.

A pesar de los avances, persisten desafíos estructurales. La manufactura sigue representando solo el 17% del PBI, muy por debajo del objetivo del 25% que Modi esperaba alcanzar para 2025, y los salarios permanecen estancados.

Según el mismo medio, expertos como Arvind Subramanian, exasesor económico del gobierno, sostienen que la verdadera prueba de las reformas será si logran un repunte sostenido de la inversión privada, único motor capaz de garantizar un crecimiento a largo plazo.

El cambio de enfoque hacia la economía también representa un reacomodo tras un periodo dominado por la agenda nacionalista hindú del gobierno. En Ayodhya, Modi inauguró el Ram Mandir, un santuario que simboliza la consolidación ideológica de su administración, mientras busca ahora fortalecer la infraestructura económica para cumplir con su ambición de que la India se convierta en una economía desarrollada para el centenario de su independencia en 2047.

En conjunto, 2025 marca un año en el que Modi intenta equilibrar la política interna, los desafíos internacionales y la modernización económica, un esfuerzo que definirá el ritmo de crecimiento y la competitividad de la India en las próximas décadas.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos perfecta para cerrar el año

El veranito del dólar bajo comienza a terminarse

Yanina Latorre termina el año con otro papelón: La desmentida que la arruinó

Eduardo Domínguez hizo la declaración que todo Boca Juniors estaba esperando

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una noche