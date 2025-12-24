RELACIÓN EN CRISIS
A pesar de los roces, Macri le muestra una bandera blanca a Milei
En medio de los cruces con Milei por la AGN y la coparticipación porteña, Mauricio Macri envío un mensaje que se interpretó como una señal de distensión.
El punto de conflicto más reciente fue la decisión de la Casa Rosada de dejar al macrismo sin representación en la Auditoría General de la Nación (AGN), cuando el Gobierno privilegió su sociedad con los gobernadores del Norte.
El espacio amarillo refunfuñó y le enrostró al oficialismo "falta de códigos" por no cumplir presuntos pactos preexistentes. Cristian Ritondo llevó el caso a la justicia alegando que se violó la Constitución Nacional al incorporar en la madrugada de una sesión caliente en Diputados la votación por la integración de la AGN cuando no estaba incluido en el temario de las sesiones extraordinarias.
Pero merced a un acuerdo de los libertarios con el peronismo se impuso a fuerza de votos tratar el tema y a los candidatos propuestos. Dicen que dificilmente prospere el reclamo de Ritondo, mientras que los auditores ya tomaron posesión de los cargos.
Otro punto de conflicto entre Macri y Milei es la coparticipación porteña. La Corte Suprema ordenó que el Ejecutivo restituya a la Ciudad de Buenos Aires los puntos que le quitó el gobierno de Alberto Fernández. Pero hasta ahora no hubo un acuerdo para el pago de esa deuda.
El Gobierno incluyó un artículo en el proyecto de Presupuesto tendiente a cumplir con el fallo de la Corte, pero lo hizo en el frustrado Capítulo XI que fue rechazado en Diputados y quedó fuera de la discusión en el Senado.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, volvió a hacer el reclamo este miércoles. Aseguró a radio Rivadavia que "todavía podemos llegar a un acuerdo" con la Casa Rosada, pero no descartó volver a la Corte Suprema "como alternativa".
Con ese telón de fondo, Mauricio Macri emitió un mensaje que se puede interpretar como una señal de concordia hacia Javier Milei.
En redes sociales, el exPresidente y titular del PRO publicó un video institucional con su voz en el que sostiene que "los equipos que creen en el cambio no se quiebran".
No mencionó a Milei, pero aseguró que su espacio estará "del lado del cambio, de la libertad y de quienes sueñan con un país mejor".
"Este año también tuvo momentos difíciles que nos obligaron a pensar, a revisar y a aprender. Y ese aprendizaje nos recordó algo central: los cambios profundos no se construyen sin obstáculos, y los equipos que creen en el cambio no se quiebran, se fortalecen", dijo Macri en el video.
En el mismo sentido, el exmandatario aseguró que el compromiso del PRO "no es con un resultado electoral, sino con cada argentino que espera un Estado que funcione y una oportunidad para crecer".
"Ahí estuvimos, ahí estamos y ahí vamos a seguir: del lado del cambio, de la libertad y de quienes sueñan con un país mejor", remarcó.
A pesar de los roces, Macri le muestra una bandera blanca a Milei.
En el video que publicó el PRO en su cuenta de Instagram, Macri sostiene que "la política no es sólo ganar elecciones; es transformar la vida de la gente", y elogia los gobiernos de su espacio en distintas provincias y ciudades: "Cuando el PRO gestiona, las cosas cambian. Porque gobernar es estar todos los días, escuchar, resolver y avanzar", destacó.
El exPresidente cerró su mensaje pidiendo mirar "hacia adelante" y consideró que todo lo que se construyó proyecta a la Argentina "hacia un futuro más desafiante y lleno de oportunidades".
A lo largo del video, intercalados con imágenes de Macri en distintas actividades, se ve a los gobernadores del PRO Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Ignacio Torres (Chubut), al jefe de Gobierno porteño, su primo Jorge, y a los diputados que forman de la alianza electoral con LLA y juraron recientemente en el Congreso.
Más contenido de Urgente24
Lilia Lemoine podría ser la 2da legisladora oficialista expulsada del Congreso Nacional
Esta Navidad Javier Milei llega con recortes a los subsidios energéticos
Javier Milei expuso el 'ninguneo' a la Iglesia Católica con "emotivo encuentro" con evangelistas
Clarín no descubrió ninguno de los 3 escándalos de Milei de 2025 pero se obsesiona con AFA