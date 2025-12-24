El Gobierno incluyó un artículo en el proyecto de Presupuesto tendiente a cumplir con el fallo de la Corte, pero lo hizo en el frustrado Capítulo XI que fue rechazado en Diputados y quedó fuera de la discusión en el Senado.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, volvió a hacer el reclamo este miércoles. Aseguró a radio Rivadavia que "todavía podemos llegar a un acuerdo" con la Casa Rosada, pero no descartó volver a la Corte Suprema "como alternativa".

"SE ESTÁ DEMORANDO MUCHO"



@jorgemacri, Jefe de Gobierno Porteño , en diálogo con @ignacioortelli en #EstaMañana se refirió al pago de la deuda a CABA por la coparticipación.



— Radio Rivadavia (@Rivadavia630) December 24, 2025

Con ese telón de fondo, Mauricio Macri emitió un mensaje que se puede interpretar como una señal de concordia hacia Javier Milei.

En redes sociales, el exPresidente y titular del PRO publicó un video institucional con su voz en el que sostiene que "los equipos que creen en el cambio no se quiebran".

No mencionó a Milei, pero aseguró que su espacio estará "del lado del cambio, de la libertad y de quienes sueñan con un país mejor".

"Este año también tuvo momentos difíciles que nos obligaron a pensar, a revisar y a aprender. Y ese aprendizaje nos recordó algo central: los cambios profundos no se construyen sin obstáculos, y los equipos que creen en el cambio no se quiebran, se fortalecen", dijo Macri en el video.

En el mismo sentido, el exmandatario aseguró que el compromiso del PRO "no es con un resultado electoral, sino con cada argentino que espera un Estado que funcione y una oportunidad para crecer".

"Ahí estuvimos, ahí estamos y ahí vamos a seguir: del lado del cambio, de la libertad y de quienes sueñan con un país mejor", remarcó.

A pesar de los roces, Macri le muestra una bandera blanca a Milei.

View this post on Instagram

En el video que publicó el PRO en su cuenta de Instagram, Macri sostiene que "la política no es sólo ganar elecciones; es transformar la vida de la gente", y elogia los gobiernos de su espacio en distintas provincias y ciudades: "Cuando el PRO gestiona, las cosas cambian. Porque gobernar es estar todos los días, escuchar, resolver y avanzar", destacó.

El exPresidente cerró su mensaje pidiendo mirar "hacia adelante" y consideró que todo lo que se construyó proyecta a la Argentina "hacia un futuro más desafiante y lleno de oportunidades".

A lo largo del video, intercalados con imágenes de Macri en distintas actividades, se ve a los gobernadores del PRO Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Ignacio Torres (Chubut), al jefe de Gobierno porteño, su primo Jorge, y a los diputados que forman de la alianza electoral con LLA y juraron recientemente en el Congreso.

