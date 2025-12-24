Lilia Lemoine podría ser la 2da legisladora oficialista expulsada del Congreso Nacional

-la represión que sufrieron diferentes marchas populares

-los citados vuelos de la muerte ocurridos durante la última dictadura militar

-el fallecimiento de Santiago Maldonado durante la presidencia de Mauricio Macri.

Para complicar aún más lo dicho, otra panelista agregó:

“Los kukas no son waterproof” (a prueba de agua) fue entonces que Lemoine festejó la frase riéndose de manera provocativa.

La agrupación Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz (del que forman parte parientes de las Madres de Plaza de Mayo) expresaron su total rechazo ante la actitud de la diputada libertaria.

“Quienes banalizan el horror y justifican la represión se colocan deliberadamente del lado más oscuro de nuestra historia y no deben quedar impunes”.

Los familiares le pidieron a la Cámara de Diputados que expulse a Lemoine, recordando que la legisladora libertaria ya tuvo actitudes similares.

lilia-lemoine.jpg La diputada ultramileista Lilia Lemoine.

En septiembre de 2025, en el mismo programa se había acusado al Justicialismo de estar armando un golpe contra Javier Milei.

Entonces Sarubbi Benítez expresó:

Lo importante es que hoy tenemos un enemigo claro: los hijos de mil puta de los kukas, que están totalmente convencidos de dar un golpe de Estado y ni siquiera lo ocultan. Igual, yo no se los aconsejo porque la última vez que lo hicieron, ya sabemos lo que pasó. Terminaron buscando a los familiares en el Río de la Plata. Cuarenta años, todavía no los encontraron. No hay que hacerse el pícaro. Lo importante es que hoy tenemos un enemigo claro: los hijos de mil puta de los kukas, que están totalmente convencidos de dar un golpe de Estado y ni siquiera lo ocultan. Igual, yo no se los aconsejo porque la última vez que lo hicieron, ya sabemos lo que pasó. Terminaron buscando a los familiares en el Río de la Plata. Cuarenta años, todavía no los encontraron. No hay que hacerse el pícaro.

Casos anteriores de expulsión en el Congreso Nacional

Edgardo Kueider, ex senador nacional por Entre Ríos que aún está detenido en Paraguay tras haber intentado a fines de 2024 ingresar con casi un cuarto de millón de dólares sin declarar al vecino país.

Juan Emilio Ameri, conocido como el “diputeta”. Durante la pandemia covid-19, cuando las sesiones parlamentarias habían incorporado la modalidad del zoom para poder llevará a cabo en un contexto de restricción de la circulación con fines sanitarios, Ameri, quien creía no ser visto por su cámara, fue pescado in fraganti en una situación íntima con su esposa. Terminó besándole los pechos frente a los presentes. El hecho culminó con Ameri siendo obligado a abandonar el Congreso.

Ángel Luque, diputado por Catamarca. En 1991, se lo expulsó al diputado a raíz de ciertos dichos emitidos durante un reportaje periodístico, en relación al crimen de María Soledad Morales.

En 2002 fue expulsada la diputada nacional por Misiones Hilda Norma Ancarani de Godoy por haber amenazado a periodistas de un medio televisivo en un aeropuerto.

Eduardo Varela Cid fue expulsado por inconducta ya que admitió que requirió colaboraciones a empresarios postales para cambiar su voto de oposición a la controvertida ley de Correos.

image Varela Cid, Ancarani de Godoy y Ángel Luque terminaron fuera del Congreso Nacional

La Cámara baja también se negó a aceptar los pliegos de los diputados electos Antonio Domingo Bussi (Tucumán) y Luis Abelardo Patti (Buenos Aires) porque afrontaban causas por delitos de lesa humanidad.