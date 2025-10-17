Le llegó competencia a Lilia Lemoine: Karen Reichardt se pasó dos pueblos y la oposición no la perdonó

“Sí. Las personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada. Que vos me digas: no tengo cloacas, pero sigo votando a los mismos”, insistió.

El repudio de la oposición: “Crueldad e ignorancia”

Las declaraciones no pasaron desapercibidas. Desde Unión por la Patria y otros sectores de la oposición salieron a cruzarla con dureza.

El diputado Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud, fue uno de los primeros en responder:

“Banalizar la enfermedad mental es de una enorme crueldad y muestra un desconocimiento gravísimo. Milei y Sturzenegger ya intentaron derogar la Ley de Salud Mental y cerrar el Hospital Bonaparte. No debería sorprendernos”.

También se pronunció Cecilia Moreau, quien sostuvo:

“Estigmatiza a quienes padecen problemas de salud mental y violenta el pensamiento disidente. Empobrece el debate democrático”.

La diputada Eugenia Alianiello fue más tajante:

“Llamar ‘enfermos mentales’ a quienes piensan distinto dice más de quien habla que de quien escucha. Es crueldad disfrazada de campaña política”. En esa misma línea, Margarita Stolbizer sumó su voz:

“Narcos, odio y mentiras. Una candidata que llama ‘enfermos mentales’ a los opositores y un compañero de lista investigado por vínculos con el narcotráfico. No son hechos aislados: es la degradación de un espacio que prometió libertad y terminó en el barro del odio”.

Karen Reichardt no ayuda a la crisis de LLA

Las palabras de Reichardt volvieron a poner bajo la lupa el estilo confrontativo de algunos dirigentes de La Libertad Avanza, en un momento clave de la campaña legislativa.

En la misma línea mediática que Lilia Lemoine, Reichardt busca instalarse en los medios con declaraciones provocadoras, pero su estrategia terminó generando un nuevo foco de tensión dentro del propio espacio oficialista.

Mientras tanto, desde el entorno de Javier Milei optaron por el silencio. Ningún referente del Gobierno salió públicamente a respaldar ni a desmentir los dichos de la candidata, que sigue defendiendo su postura pese a la ola de repudios.

