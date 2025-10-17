Como si La Libertad Avanza no tuviera suficiente con los exabruptos mediáticos de Lilia Lemoine, ahora otra figura libertaria se ganó su propio capítulo de polémica. Se trata de Karen Reichardt, candidata a diputada nacional por Buenos Aires, quien afirmó en una entrevista radial que “el kirchnerismo es una enfermedad mental”.
Le llegó competencia a Lilia Lemoine: Karen Reichardt se pasó dos pueblos y la oposición no la perdonó
Karen Reichardt, candidata a diputada nacional por Buenos Aires, imita el estilo provocador de la mediática Lilia Lemoine, una práctica habitual en LLA.
La frase, pronunciada con total naturalidad durante una charla con Radio Rivadavia, generó un vendaval político y dejó a la candidata en el ojo de la tormenta. “Las personas que votan al kirchnerismo no tienen la capacidad de ver distinto”, dijo Reichardt, al analizar por qué su espacio no logró imponerse en las elecciones provinciales del 7 de septiembre.
Karen Reichardt superó a Lemoine
En diálogo con los periodistas Jonatan Viale y Lucas Morando, Reichardt amplió:
“Al que no fue a votar, por ahí el del PRO, porque el otro de verdad que es una enfermedad mental. La persona que te dice ‘yo voto al peronismo o al kirchnerismo’ va con problemas que vos decís: esto te lo tiene que dar el intendente”.
Cuando Morando le repreguntó si efectivamente consideraba “enfermos mentales” a los votantes del kirchnerismo, Reichardt no se retractó:
“Sí. Las personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada. Que vos me digas: no tengo cloacas, pero sigo votando a los mismos”, insistió.
El repudio de la oposición: “Crueldad e ignorancia”
Las declaraciones no pasaron desapercibidas. Desde Unión por la Patria y otros sectores de la oposición salieron a cruzarla con dureza.
El diputado Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud, fue uno de los primeros en responder:
“Banalizar la enfermedad mental es de una enorme crueldad y muestra un desconocimiento gravísimo. Milei y Sturzenegger ya intentaron derogar la Ley de Salud Mental y cerrar el Hospital Bonaparte. No debería sorprendernos”.
También se pronunció Cecilia Moreau, quien sostuvo:
“Estigmatiza a quienes padecen problemas de salud mental y violenta el pensamiento disidente. Empobrece el debate democrático”.
La diputada Eugenia Alianiello fue más tajante:
“Llamar ‘enfermos mentales’ a quienes piensan distinto dice más de quien habla que de quien escucha. Es crueldad disfrazada de campaña política”. En esa misma línea, Margarita Stolbizer sumó su voz:
“Narcos, odio y mentiras. Una candidata que llama ‘enfermos mentales’ a los opositores y un compañero de lista investigado por vínculos con el narcotráfico. No son hechos aislados: es la degradación de un espacio que prometió libertad y terminó en el barro del odio”.
Karen Reichardt no ayuda a la crisis de LLA
Las palabras de Reichardt volvieron a poner bajo la lupa el estilo confrontativo de algunos dirigentes de La Libertad Avanza, en un momento clave de la campaña legislativa.
En la misma línea mediática que Lilia Lemoine, Reichardt busca instalarse en los medios con declaraciones provocadoras, pero su estrategia terminó generando un nuevo foco de tensión dentro del propio espacio oficialista.
Mientras tanto, desde el entorno de Javier Milei optaron por el silencio. Ningún referente del Gobierno salió públicamente a respaldar ni a desmentir los dichos de la candidata, que sigue defendiendo su postura pese a la ola de repudios.
