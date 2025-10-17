Con la mira puesta en las elecciones legislativas del 26 de octubre, Javier Milei decidió ponerse la campaña al hombro. Tras su paso por Estados Unidos, el Presidente desplegó una agenda frenética que lo llevará por las principales provincias del país, con especial foco en Buenos Aires, Tucumán y Santiago del Estero.
RECTA FINAL
Frenética campaña de Milei para sumar votos: Gira relámpago por el norte y foco en el conurbano
El objetivo está claro: sumar votos, achicar la brecha con el peronismo en el Conurbano y reforzar la presencia libertaria en distritos donde el oficialismo provincial aún conserva poder territorial.
Milei en campaña: Del viaje internacional a la trinchera bonaerense
De regreso del norte, Milei decidió meterse de lleno en la campaña bonaerense. Este viernes 17/10 visitará Tres de Febrero, donde el libertarismo gobierna con Diego Valenzuela, y luego Pergamino, en el corazón productivo de la segunda sección electoral. No habrá actos masivos ni cobertura oficial: el plan es mantener encuentros reservados con dirigentes locales, empresarios y productores.
“Queremos mostrar gestión y cercanía, no show”, explican desde el entorno presidencial. El equipo libertario sabe que Buenos Aires es la madre de todas las batallas: concentra el 40% del padrón nacional y fue el escenario donde La Libertad Avanza sufrió su derrota más dura en septiembre, con una diferencia de 14 puntos frente al PJ.
El cierre de campaña del AMBA está previsto para el 22 de octubre, con una puesta más política y enérgica, aunque aún resta definir el lugar. En la recta final, Milei buscará proyectar una imagen de unidad y empuje, acompañado por sus principales candidatos.
Operativo norte: Milei desembarca en Santiago y Tucumán
Antes del sprint bonaerense, el mandatario encabezará dos actos clave en el norte argentino. Este sábado 18 visitará Santiago del Estero y Tucumán, dos distritos donde el oficialismo local mantiene estructuras sólidas, pero donde Milei pretende hacer pie político y apuntalar a sus candidatos al Congreso.
En Santiago, el Presidente participará de una caminata por el microcentro, tras un encuentro en el local partidario de LLA. La provincia, gobernada por Gerardo Zamora, renueva tres bancas de senadores y tres de diputados nacionales. “Queremos entrar al Congreso con representación propia. No es fácil, pero la presencia del Presidente cambia el clima”, aseguró un dirigente libertario local.
El operativo electoral coincide con un contexto económico complejo y con críticas de los gobernadores del norte por los recortes de fondos nacionales. Desde la Casa Rosada confían en que la presencia del Presidente “reanime el entusiasmo” entre los votantes y reactive la mística libertaria.
Tucumán, la apuesta más fuerte
Después del mediodía santiagueño, Milei se trasladará a Tucumán, donde cerrará la jornada con una caminata por Yerba Buena, una de las ciudades donde el libertarismo arrasó en 2023 con más del 65% de los votos. El evento comenzará a las 18 en la esquina de Avenida Aconquija y Lobo de la Vega, epicentro comercial y social del municipio.
Allí, el Presidente estará acompañado por sus candidatos Federico Pelli, Soledad Molinuevo y Manuel Guisone, además del ministro del Interior Lisandro Catalán, principal armador libertario de la provincia.
“Nos jugamos todo. Tucumán puede aportar una banca clave para sostener las reformas que Milei necesita en el Congreso”, afirmaron desde el equipo local.
En Tucumán, donde votan más de 1,3 millones de personas, el oficialismo provincial pone en juego dos de las cuatro bancas en Diputados. LLA confía en repetir el resultado del balotaje de 2023, cuando Milei se impuso con el 51,9% frente a Sergio Massa.
La campaña exprés de un Presidente en movimiento
A pocos días de la veda, Milei busca mostrarse cerca de la gente, activo y decidido. Su equipo planificó una secuencia de viajes intensos, sin descanso ni actos protocolarios. El 23, último día antes del cierre, tiene previsto visitar San Isidro, con una agenda de proximidad y encuentros con vecinos.
El despliegue territorial responde a una estrategia simple pero arriesgada: que Milei vuelva a ser el rostro de la campaña. El Presidente sabe que su figura polariza, pero también moviliza, y que en una elección de medio término cada punto cuenta.
“Es ahora o nunca”, repiten en su círculo más íntimo. En la recta final, Milei vuelve al terreno que mejor domina: la calle, el contacto directo y el discurso desafiante. Y lo hace con una misión clara: convertir su capital político en votos para blindar el Congreso y mantener viva la llama del cambio libertario.
