Menos lugar para la soja en el campo por el avance de otro cultivo

Parte de ese avance son hectáreas que antes eran ocupadas por la soja. Además, se sumarían terrenos que levantaron los perfiles de húmedad y que se tornaron en viables para el cultivo.

Un factor importante según el informe fue la retirada de la chicharrita del maíz. El insecto, que afectó la campaña 24/25 atacando los campos y generando fuertes pérdidas para los productores, ya no está presente de manera amenazante gracias a los trabajos de prevención y monitoreo coordinados por el INTA y las organizaciones rurales.

Con esos incentivos, y una creciente demanda para alimento de ganado, los productores harían avanzar al maíz como uno de los protagonistas de la campaña. Algo que, en muchos casos, colaboraría con la rotación necesaria para mantener la fertilidad de los suelos.

Durante la campaña 24/25, el maíz alcanzó un volumen estimado de cosecha de 52 millones de toneladas.

Mientras tanto, en el Congreso se vivió un nuevo capítulo en la discusión por la quita de las retenciones. Con la visita del titular de ARCA (ex AFIP) Juan Pazo a la Comisión de Presupuesto en Diputados, el tema volvió a tomar calor ante los cuestionamientos opositores por la ventana fugáz en la que el Gobierno nacional apagó los derechos de exportación para un cupo de 7.000 millones de dólares.

Según el funcionario, la ventana de quita se generó a partir del avance de los proyectos opositores en el Congreso que “intentaron expandir el gasto”. Todo ello a pesar de que la pérdida para el fisco detrás de la medida rondó los 1.500 millones de dólares.

“Se generó una medida que volvió a los productores. Es una cuenta aritmética, tenemos posibilidad de entenderlo en esta comisión que es de Presupuesto, si no les presto una calculadora. Si quiere lo explico con manzanas pero se lo explico", lanzó Pazo.

