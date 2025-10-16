"Javier Milei es el Alberto Fernández del liberalismo, un campeón de mandriles"

“El presidente buscó resolver problemas personales de su historia de vida desde la presidencia de la Nación. Como consecuencia de ello, desprestigió ideas que han triunfado en todo el mundo en los últimos siglos”.

Embed - Giacomini FULMINANTE: "Milei es el Alberto Fernández del liberalismo y un campeón de mandriles"

La importancia de la paz

La armonía debe estar por arriba de todo en una nación. El comercio debe vencer a las balas. Su construcción violenta lleva a que le diga a los periodistas chorros ensobrados. Tilda de mandriles a los economistas y les dice a los empresarios que ellos tienen la culpa por no invertir. Todos los nombrados están juntando un talonario lleno de facturas que le van a venir a cobrar más temprano que tarde. La armonía debe estar por arriba de todo en una nación. El comercio debe vencer a las balas. Su construcción violenta lleva a que le diga a los periodistas chorros ensobrados. Tilda de mandriles a los economistas y les dice a los empresarios que ellos tienen la culpa por no invertir. Todos los nombrados están juntando un talonario lleno de facturas que le van a venir a cobrar más temprano que tarde.

“Se metió con los jubilados, los discapacitados y los estudiantes. Los más débiles, demostrando crueldad. Pero, todos ellos votan y lo van a derrotar. El de Javier Milei es el gobierno más estúpido de la historia. El ajuste debió ser inteligente y consistente. Debió honrar lo que dijo pero el ajuste fiscal lo pagó la gente y no la casta”.

“Sus principales 3 ministros en el gabinete son Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y Luis Caputo: los 3 tienen una mochila llena de fracasos”.

“La segunda mitad del actual gobierno será más difícil que la primera. En algún momento iremos a un tipo de cambio más elevado que el actual con aumento de la inflación y caída de los salarios de los argentinos. Tendremos un enfriamiento de la actividad y merma en la velocidad de la economía”.

“Tuvo casi la suma del poder público y no hizo ninguna reforma de fondo. Luego del desgaste… ¿alguien piensa que el presidente podrá hacer esos cambios fundamentales?”.

“Tal vez, a fines de 2026 se haya recuperado un poco todo y volvamos a febrero de 2025. Sin embargo, hay muchos interrogantes abiertos ya que en el medio tenemos una elección y muchos inconvenientes que sortear”.