El ex socio del Jefe de Estado, Diego Giacomini, aseguró que el plan económico de Javier Milei es "inconsistente en lo cambiario, fiscal y monetario” y que “no termina bien”.
GIACOMINI ON FIRE CON EL PRESIDENTE
"Javier Milei es el Alberto Fernández del liberalismo, un campeón de mandriles"
Diego Giacomini realizó un análisis demoledor sobre los 20 meses de Javier Milei: "cuando la realidad se imponga, el tipo de cambio será muy doloroso".
Como vaticinio, sostuvo que las políticas libertarias llevarán a los argentinos a elegir pensamientos que se encuentren en las antípodas de los conservadores.
“Para entender lo que está pasando, basta con señalar que Argentina es el único país de la región que tiene saldo negativo en inversión extranjera directa. Por ello, Milei miente cuando dice que van a llover dólares. ¿Por qué dice que en la segunda mitad del mandato va a pasar algo distinto?”.
Como balance de lo que ocurrirá, el economista arriesgó: “ Vamos a tener deterioro del capital instalado y menor productividad”.
“El presidente buscó resolver problemas personales de su historia de vida desde la presidencia de la Nación. Como consecuencia de ello, desprestigió ideas que han triunfado en todo el mundo en los últimos siglos”.
La importancia de la paz
“Se metió con los jubilados, los discapacitados y los estudiantes. Los más débiles, demostrando crueldad. Pero, todos ellos votan y lo van a derrotar. El de Javier Milei es el gobierno más estúpido de la historia. El ajuste debió ser inteligente y consistente. Debió honrar lo que dijo pero el ajuste fiscal lo pagó la gente y no la casta”.
“Sus principales 3 ministros en el gabinete son Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y Luis Caputo: los 3 tienen una mochila llena de fracasos”.
“La segunda mitad del actual gobierno será más difícil que la primera. En algún momento iremos a un tipo de cambio más elevado que el actual con aumento de la inflación y caída de los salarios de los argentinos. Tendremos un enfriamiento de la actividad y merma en la velocidad de la economía”.
“Tuvo casi la suma del poder público y no hizo ninguna reforma de fondo. Luego del desgaste… ¿alguien piensa que el presidente podrá hacer esos cambios fundamentales?”.
“Tal vez, a fines de 2026 se haya recuperado un poco todo y volvamos a febrero de 2025. Sin embargo, hay muchos interrogantes abiertos ya que en el medio tenemos una elección y muchos inconvenientes que sortear”.