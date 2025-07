Diego Giacomini: "la economía real se va a enfriar aún más de aquí a Octubre: lo mejor de Milei ya pasó"

Nadie creyó en las bandas de flotación del dólar de Milei, desde un principio. Nuestro superávit comercial será de apenas US$ 5.000 millones al año pero los argentinos demandan US$ 15.000 millones cada 12 meses. Por eso, el ancla puede ser solamente transitoria y la desinflación también será por poco tiempo. Nadie creyó en las bandas de flotación del dólar de Milei, desde un principio. Nuestro superávit comercial será de apenas US$ 5.000 millones al año pero los argentinos demandan US$ 15.000 millones cada 12 meses. Por eso, el ancla puede ser solamente transitoria y la desinflación también será por poco tiempo.