Javier Milei infla una burbuja que Luis Caputo puede pinchar

Javier Milei necesita un triunfo electoral de La Libertad Avanza en octubre 2025 para ampliar el horizonte de su Administración, pero él está en problemas. Milei confiaba tener para estos días una burbuja: el Plan Dólares en el Colchón, pero no funcionó. El ministro Luis Caputo no pudo resolver los obstáculos legales. Milei volvió 'a las bases' insistiendo en que una inflación descendente alienta la preferencia por el peso antes que por el dólar estadounidense, moneda que la Argentina precisa pero no consigue lo suficiente. Para colmo en julio el dólar vuelve a ser más rentable que el peso. Gran parte del resultado de la macroeconomía es consecuencia directa de las expectativas, y Milei no está consiguiendo recrear en 2025 expectativas similares a las de 2023. De todos modos, Milei tiene posibilidades. Sus ventajas siguen siendo