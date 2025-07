Diego Moranzoni volvió recargado y la ligó Crónica TV: "No me querían porque..."

Pero hubo un momento en el que la voz se volvió íntima. “Le costó más a mi mujer y a mi papá, yo a los tres días estaba laburando”, confesó, haciendo referencia a su desembarco en Net TV, en el ciclo "Ispa, Todo al revés". Aun así, el tono desafiante no se perdió: “No sé por qué quisieron hacer creer que mi carrera estaba terminada porque una boluda dijo que la cagué”.

El fuego cruzado alcanzó incluso a su ex casa televisiva. “Yo me porté bien con Crónica, le di un montón y no se portaron igual conmigo”, lanzó, aunque matizó con una frase políticamente correcta: “No tengo nada en contra del canal, mucha gente se portó bien, algunas personas mal”. Para luego cerrar con una aparente resignación: “No tengo resentimientos contra Crónica TV ”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pablomontagna/status/1944462120747450653?t=JNO8d369-b--yLkGqTz7sA&s=03&partner=&hide_thread=false Diego Moranzoni en #PasaMontagna "No me rajaron, yo renuncié"



Su salida de Crónica, su enojo y proyectos a futuro en los medios (hace radio y conduce en Net Tv – Pronto se sumaría a una señal de noticias).



Audiohttps://t.co/zBtaVplkWH



Videohttps://t.co/J35i3T6uP2 — Pablo Montagna (@pablomontagna) July 13, 2025 Publicación en X de @pablomontagna.

Lo cierto es que Diego Moranzoni no se refugió en el silencio. Eligió hablar, y lo hizo con una mezcla de bronca, desilusión y orgullo herido. Sus declaraciones no solo reavivan la polémica, sino que exponen la delgada línea entre la exposición mediática y el costo personal. Y si alguien pensó que iba a quedarse callado, claramente no lo conoce.

