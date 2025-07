El dato que nadie esperaba tras la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi: "Uno de los dos se..."

La publicación, que rápidamente se viralizó, cerraba con un pedido claro: “Compartir esta noticia no es sencillo, porque duele. Pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido. Les pedimos que nos acompañen con comprensión, respeto y amor en este momento tan íntimo”.

image.png Posteo en Instagram de Nicolás Vázquez.

"Ya estaban separados"

Pero esa paz aparente pronto se vio salpicada por rumores que pusieron el foco en lo que nadie quiere nombrar, pero todos sospechan: un tercero en discordia. En cuestión de horas, Yanina Latorre recogió el guante y, fiel a su estilo sin filtros, lanzó bombas en su programa "Sálvese quien pueda" por América TV: “Esto viene de hace un tiempo, ellos ya estaban separados”.

Sin embargo, esto no fue todo. La panelista aseguró tener información jugosa que está "chequeando", pero ya insinuó que hay nombre y apellido involucrado. “Yo tengo el nombre del motivo, no voy a decir si es de un lado o del otro, lo estoy chequeando. Hasta ahora, dos personas más que no sabían esto, me acaban de decir el motivo con el mismo nombre”. ¿Coincidencia? Poco probable.

Cuando le preguntaron si se trataba de alguien del medio, respondió sin rodeos: “Es una persona conocida y hasta ahí voy a responder, porque esa persona también está en pareja y no sé si se separó”. La frase dejó más preguntas que respuestas, y avivó la llama de las teorías. ¿Infidelidad? ¿Desencuentros afectivos? ¿Ambición profesional? Todo parece estar sobre la mesa.

Yanina, lejos de poner paños fríos, redobló la apuesta: “Estoy convencida de que esto, Nico y Gimena lo van a negar, por eso ni se los pregunto, pero sí se lo dije a alguien que está cerca del entorno". “A mí me llegó el dato de que uno de los dos se habría enamorado perdidamente de una persona. Uno de los dos”, cerró diciendo.

