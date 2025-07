Marina Calabró reveló lo que pasó con Mariana Brey en C5N: "Estaba preocupada"

La discusión siguió en tono alto: “Mariana le dice que él labura para su nicho, y ella para el público. Le explicó que hay cosas que pregunta, aunque las sepa para el público, que no la trate de desinformada. Además, él dijo ‘si no te gusta andá a hablar con las autoridades y pediles que te den un programa propio’. Ella está diciendo ‘el programa es mío, de acá no me muevo’”, sumó la columnista de "Lape Club Social".

Según Calabró, la reacción de los responsables del ciclo fue clara: “Lo que vimos en pantalla no nos gustó, no puede volver a pasar”. Pero el manejo de la situación quedó en manos de Brey, quien mostró un profesionalismo ejemplar: “Ella estaba preocupada por la entrevistada, no quería dar un espectáculo delante de ella y su abogado. No quería que parezca que tiene un problema con la entrevistada, la va a invitar a otros espacios donde ella participa”, cerró diciendo.

