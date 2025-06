El descargo de Mariana Brey ante las agresiones Nancy Pazos: "Casi fascista"

El tema es cuando aparece el comentario descalificativo o un 'callate'. Me parece fuerte, casi fascista, y no hice más que manifestar cómo me sentía. Hace tres meses que vivo situaciones y recibo comentarios descalificativos El tema es cuando aparece el comentario descalificativo o un 'callate'. Me parece fuerte, casi fascista, y no hice más que manifestar cómo me sentía. Hace tres meses que vivo situaciones y recibo comentarios descalificativos

La relación entre las panelistas parece haber llegado a un punto de quiebre y la incomodidad de sus compañeros e incluso de la conductora Georgina Barbarossa se ha vuelto indisimulable. En este marco, es muy factible que la producción ejecute necesarios cambios en el ciclo.

Ángel de Brito sobre Julia Mengolini/Nancy Pazos vs. Mariana Brey: "Tienen el mismo virus"

Estaa semana Nancy Pazos y Julia Mengolini se unieron contra Mariana Brey y la destruyeron por sus recientes opiniones sobre la condena a Cristina Kirchner. En este marco, Ángel de Brito respaldó a la panelista de A la Barbarossa y cargó contra sus detractoras.

Mientras que Pazos cruzó en vivo en el programa matutino de Telefe a su colega, Mengolini insultó a Brey durante su reciente participación en Blender. En este marco, De Brito analizó sus dichos y se expresó en el streaming Bondi:

Mengolini tiene el mismo virus de Nancy Pazos de que se creen infalibles, las genias del universo, se creen demasiado importantes y no lo son. No tienen tampoco el respaldo ni de sus empresas ni de su público, ni de nada Mengolini tiene el mismo virus de Nancy Pazos de que se creen infalibles, las genias del universo, se creen demasiado importantes y no lo son. No tienen tampoco el respaldo ni de sus empresas ni de su público, ni de nada

Y agregó: "Mengolini que estuvo colgada de la pauta 225 años, ¿por qué no hizo su carrera solita como hizo Brey? Te puede no gustar, te puede parecer una inútil, te puede parecer mala periodista, ¿pero por qué tantas descalificaciones en una sola frase? O sea, muestra sólo el odio que tiene Mengolini a otra que se destaca un poquito y yo creo que es lo mismo que le pasa a Nancy Pazos".

"Ahora se dedica a la política, ¿y por qué les molesta tanto? Porque llama la atención. Cayó en el programa de Georgina, donde hay 200 panelistas y le corre el foco a la supuesta experta que es Nancy. Va a C5N y se destaca en 'Duro de domar' o le dan un programa con (Diego) Brancatelli. Me parece que es un problema más de ego que de fondo", concluyó.

------------

Más contenido en Urgente 24:

ARCA aplica mano dura: Qué productos no se pueden ingresar a Argentina

La estafa que se esconde tras billeteras virtuales y pocos logran evitar

Cuenta DNI cambio todo: Qué deben saber los usuarios