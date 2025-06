Por defender a Telefe, Santiago del Moro cruzó sin filtro al público: "Ese pensamiento tan corto"

Del Moro, lejos de apaciguarse, profundizó en su descargo y apuntó directamente contra quienes difunden estas versiones maliciosas: "Hay mucha gente laburando. Lo que me jode es que, cuando dicen eso han sacado gente. Como Chiara, que decían que estaba arreglado por su viejo. Ahora parece que, de los seis participantes, hay cuatro arreglados".

Sin embargo, la artillería pesada llegó cuando el conductor abordó los rumores que involucran a Eugenia Ruiz, una de las seis finalistas que buscan coronarse como ganadora. Las habladurías apuntaban a que su esposo tendría conexiones laborales con Telefe, insinuando así una ventaja desleal en la competencia. Del Moro fue lapidario en su respuesta: " Todo mentira. No sé dónde trabaja, no lo conocemos. Si ella sale, saldrá por otra cosa, por el voto de la gente, pero no por una mentira, es muy injusto".

---------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Mariana Brey quiso dar cátedra pero la frenaron de un cachetazo: "Bajá un cambio"

El BCRA dijo basta: Qué cambia para los usuarios de las billeteras virtuales

Ropa desde $3.000: El dato que se volvió viral en minutos

Se le vino la noche a Telefe: Reconocida figura reveló situaciones impactantes dentro del canal